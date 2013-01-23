Мы скоро станем богаче Германии?

Недавно одна из крупнейших в мире аудиторских компаний PwC (штаб-квартира в Лондоне) обнародовала свой прогноз по развитию мировой экономики на ближайшие десятилетия. По мнению исследователей, через 20 лет мир ждут большие изменения. Многие западные страны потеряют свои ведущие места в глобальном экономическом рейтинге, а вот России повезёт – она войдёт в пятёрку лидеров.

Однако больше всего выгоды от наступающих в экономике перемен получит Китай. Пекин вместо Вашингтона станет настоящим хозяином мира. США утратят лидерство, но прочно застолбят почётное второе место. Причём двойка лидеров серьёзно оторвётся от всех преследователей. По ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС), на третьем месте в 2030 году так же, как и сейчас, окажется Индия. Не двинется с места и Япония – законное четвёртое место. А вот наша страна обойдёт Германию и займёт пятую строчку в мировой гонке экономик. Причём понятно, что произойдёт это не ровно через 20 лет, а значительно быстрее – одна-две пятилетки. Берлин же в ближайшие годы ждёт серьёзное разочарование. Кроме русских, немцев обгонит и Бразилия – шестое место.

Большие изменения ожидают и нижнюю часть списка. Французы переместятся с 8-го места на 10-е, итальянцы – с 10-го на 13-е, а испанцы с 12-го на 15-е. Упадут и Канада, Южная Корея, Австралия, Аргентина, Польша.А вот Мексика, Турция, Саудовская Аравия и Индонезия серьёзно упрочат своё положение. Последняя скоро стартует, как ракета, – с 16-го на 11-е место. Таким образом, мексиканцы обгонят англичан и французов, а турки обойдут на «полкорпуса» итальянцев.

Однако этот прогноз может и не сбыться в полной мере – возможные войны, революции, глобальное изменение климата, да и просто стихийные бедствия точно предсказать не может никто.