Особенности промыслов

Госдума вспомнила о народных промыслах. В прошлый раз, пообещав поддержку, депутаты забыли отделить подлинных народных мастеров от многочисленных подражателей и фальсификаторов.

Народные промыслы – особая отрасль. У всех на слуху гжель, палех, хохлома, финифть, оренбургские платки и т.д. В общей сложности традиционным производством в РФ занимаются 250 предприятий, расположенных в 64 регионах. По данным Минэкономразвития, более 60% специализируются на художественной обработке дерева. По 7% – заняты изделиями из керамики, стекла и металлов. Число работников – около 30 тыс. человек. По нынешним меркам, обороты невелики. На все 250 заводов – 5 млрд. руб. в год. Удивительно, но на экспорт идёт только 3% товара.

Проблема пришла, откуда не ждали. В 2009 г. государство решило поддержать историческое наследие, ввело для них серьёзные налоговые льготы.Оказалось, палех, хохлому и т.д. подделывают все кому не лень. За помощью обратилось немало сомнительных личностей, выдающих себя за народных производителей. При этом, как выяснилось, в законах не прописано, что считать оригиналом, что нет. Госдума намерена исправить упущение, привязав промыслы к местности происхождения.