Исторические турбины

Впервые за последние 20 лет в РФ открылся новый, по-настоящему крупный машиностроительный завод. Предприятие стоимостью 7,4 млрд. руб. будет производить турбины для атомных станций.

Паровые турбины для ядерных станций бывают двух типов: быстроходные и тихоходные. Первые практически достигли предела мощности – 1,2 тыс. мегаватт. Второй тип способен выжать мощность в 1,5 раза больше. Но тихоходные турбины, которые считаются более перспективными, в СССР производил только харьковский «Турбоатом».

Теперь он за границей, собственного производства не было. Хотя технологии и кадры сохранились. Правда, перспективы выглядели туманно. Ещё несколько лет назад правительство настолько мрачно смотрело на будущее отечественного машиностроения, что собиралось продать германскому концерну «Сименс» крупнейшего российского производителя гигантских турбин – «Силовые машины».

К счастью, одумались. Теперь всё стало на место, индустрия возрождается. Тем более в РФ скоро начнётся строительство двух новых АЭС, обе – на тихоходных агрегатах. Это Нижегородская и Курская станции. Чтобы огромные заказы не утекли за рубеж, понадобился новый завод. Его построили с чистого листа, неподалёку от Петербурга.