Прилив бесплатной энергии

Экономику можно сравнить с громадным мотором, работающим на благосостояние народа. Если так – у любого двигателя есть показатель КПД, коэффициент полезного действия. Одна силовая установка потребляет прорву топлива, другая – вдвое меньше, а отдача не хуже. Наша экономика по этим характеристикам заметно уступает показателям передовых стран. Отставание в полтора-два раза. Значит, мы могли бы стать радикально богаче, просто прекратив выбрасывать на ветер лишние миллионы тонн топлива.

Залежи чёрного золота

Правительство спохватилось поздно, но всё же приняло программу энергосбережения до 2020 года. Цели амбициозные: в ближайшие 12 лет общая энергоёмкость ВВП должна улучшиться на 40%. Для сравнения: США понадобилось 18 лет (с 1980 по 2009 г.), чтобы подтянуть этот показатель на 45%. Впечатляют и объёмы финансирования. Программа энергосбережения обойдётся федеральному бюджету в 70 млрд. рублей. Ещё 625 млрд. выделят регионы.

Оправданы ли такие траты? Вполне! Потому что, если всё получится, экономия будет несопоставимо выше. Эксперты приводят такие данные: только на освещение и отопление общественных зданий, включая школы и детские сады, государство расходует 380 млрд. рублей. В год! В целом на бюджетную сферу приходится 8% общего потребления энергии, или 55 млн. т условного топлива.

Уже тут – огромный простор для экономии. И это только начало. Основная проблема: РФ очень богата энергоресурсами, но и тратит их крайне расточительно. Минэконом подсчитал: если бы мы подтянули энергетический КПД экономики хотя бы до среднего уровня стран Большой семёрки, каждый год экономили бы столько энергии, сколько можно произвести из 200 млн. т нефтяного эквивалента. Цифра страшная! Этого хватит, чтобы год снабжать электроэнергией две трети территории страны, включая крупнейшие города. Для сравнения: общая добыча нефти в РФ в 2012 г. составила 518 млн. тонн. Иными словами, понапрасну сгорает почти 40% российского чёрного золота.

Вот второй пример. Сопоставьте две цифры. По размеру ВВП мы на седьмом месте в мире. По объёму потребления энергии – на третьем. В этом плане по сравнению с другими странами Большой восьмёрки мы – как старый автомобиль 1960-х гг. рядом с современной машиной. Очень прожорливый, мощь огромная, а скорость не та. При этом управляемость агрегата страдает.

Вдогонку за Китаем

Почему так вышло? Нередко энергетические перекосы объясняют наследием плановой экономики, в которой природные ресурсы тратили слишком щедро, поскольку они были очень дёшевы. Второй распространённый аргумент – морозы. Когда заходит речь о непропорционально огромных затратах топлива, нередко всё валят на суровый российский климат. Но он ни при чём! «В 2007 году энергоёмкость ВВП в России была ровно в три раза выше, чем в другой северной стране – Канаде. Соседняя Финляндия опережает нас в шесть раз», – рассказывает энергетический эксперт Владимир Дребенцов.

В действительности проблема не в историческом наследии, а в технологическом отставании. Два десятилетия крупнейшие предприятия, отрасль ЖКХ, транспорт – дожимали ресурсы старого советского оборудования. Тем временем технический прогресс в мире ускакал далеко вперёд. Конечно, российские показатели тоже не стояли на месте. Согласно расчётам Всемирного банка, в 1995 г. РФ потребовалось 660 млн. т условного нефтяного эквивалента. Расход на каждую 1 тыс. долл. произведённого ВВП составил 550 килограммов. Сейчас потребление – 700 млн. т, расход на единицу – 315 килограммов. То есть за 18 лет эффективность выросла в 1,75 раза. Вроде неплохо. Но только если не оглядываться по сторонам. Для сравнения: за тот же период Китай улучшил энергетическую эффективность экономики в 3,2 раза. Сейчас сосед расходует только 250 кг нефтяного эквивалента на каждую 1 тыс. долларов ВВП (18 лет назад было – 880 кг). Вдвое лучше, чем в РФ! И это при бурном развитии китайской перерабатывающей и тяжёлой промышленности.

Первые шаги

Пора догонять! Проблема: тут не обойтись лёгкой подтяжкой и подстройкой отдельных узлов экономики. Придётся серьёзно перерабатывать всю конструкцию. Взять, например, энергетику. Более 70% станций оснащены устаревшими котлами и турбинами разработки 1970–1980 годов! Их КПД не превышает 40%, тогда как современное оборудование позволяет выжать до 60%. То есть из 1 т топлива получают 400 условных энергетических единиц, хотя возможно – 600. Энергетики могли бы мгновенно стать богаче в 1,5 раза! Или – понизить тарифы на 50%, не потеряв ни копейки прибыли.

Второе звено цепочки – линии передач. Какой бы современной ни была станция, ветхие сети отхватят свой кусок потерь. В РФ они достигают 10–15%, в среднем 7%. Между прочим, эта жуткая цифра заложена в тариф, который оплачивает конечный потребитель. Нормальный мировой показатель потерь – 0,5–1,5%. Следующий пункт программы – конечные потребители. Во всех странах самая энергорасточительная – вовсе не промышленность, а сфера ЖКХ.

Тут в РФ есть над чем поработать. Конечно, население знает, что, уходя, надо гасить свет и активно менять обычные лампочки на экономичные. Но этим дело обычно и ограничивается. Между тем основные потери энергии идут за счёт плохого утепления зданий, дырявых труб и т.д. Пример: Евросоюз постоянно ужесточает требования к энергоэффективности жилых домов. Принята уже четвёртая версия стандарта. В результате средняя энергоёмкость экономики Евросоюза с 1980 по 2009 г. упала на 35%.

В РФ за этим пока никто не следит. Подсчитано: достаточно заменить старые холодильники производства 1970–1980 гг., стоящие в миллионах квартир, на современные аппараты с низким потреблением энергии, и ежегодная экономия составит 10 млрд. киловатт-часов. Это примерно 1% всей вырабатываемой в РФ электроэнергии. Комнатные обогреватели, которыми зимой часто спасается население, каждый сезон оттягивают до гигаватта мощности! Подсчитано: освещение подъездов стандартной пятиэтажки, постоянно горящее 12 часов в сутки, съедает до 900 кВт/ч в месяц. И таких энергетических чёрных дыр в домах – как звёзд в небе. В среднем по российскому ЖКХ расход энергии превышает 250 кВт/ч

на квадратный метр в год. Например, в скандинавских странах – втрое меньше.

Что в итоге? Государственная программа энергоэффективности принята и работает. Но, с точки зрения населения, единственный видимый эффект – запрет самых энергопрожорливых лампочек накаливания. К сожалению, государственная политика энергопросвещения – почти на нуле. Хотя могли бы! Для начала – нужно бы донести до масс самые простые выкладки. Например, установка банального терморегулятора на батарею отопления стоимостью несколько тысяч рублей, включая работу, за срок службы устройства окупается в 7 раз! При нынешней стоимости тепла экономия – 5–7 тыс. руб. в год! В квартирах, оборудованных счётчиками воды, банальная экономичная лейка на душ даст

20–30 тыс. руб. экономии за 20 лет! Таких примеров хватает. В общем, если государство хочет добиться впечатляющей экономии в масштабах страны, надо начинать с малого. В итоге эффект будет огромный.