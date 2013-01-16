Бум льготных полётов

Государственная программа субсидий на авиабилеты оказалась успешной. С начала 2012 г. полёты по льготным ценам совершили почти полмиллиона человек.

Субсидирование авиарейсов началось с 2009 года. Скидку дали 50%, кроме того, максимальную стоимость билетов, в зависимости от маршрута, зафиксировали на уровне 4,5–12 тыс. руб. в одну сторону.

Поначалу дотации распространялись только на дальневосточные рейсы, постепенно под субсидии попали 33 различных авианаправления внутри РФ (включая рейсы из Петербурга и Сочи).

Дешёвые рейсы быстро набрали популярность. В 2010 г. государство потратило на дотации 2,5 млрд. руб., продали 327 тыс. билетов. Год спустя льготами воспользовались 371 тыс. пассажиров.

В 2012 г. рекорд опять побит. По данным Росавиации, с апреля по декабрь продано 456 тыс. льготных билетов. Государство потратило на дотации 2,9 млрд. рублей. Напомним, по условиям программы, право приобрести билеты со скидкой получили граждане в возрасте до 23 лет, также – женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины – свыше 60 лет.