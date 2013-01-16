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Полевое веселье

№ 1(343) от 17.01.2013 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Полевое веселье
«Дружбу народов» на ВВЦ скрепляет конопля

Напрасно говорят: правительству – хоть трава не расти. Как раз наоборот. Государство неожиданно озаботилось темой возрождения коноплеводства. Застрельщиком выступил Минсельхоз, который обнаружил в РФ дефицит конопли. Мол, что за дела? Великая сельхоздержава, а такую ерунду приходится импортировать.

Культура будущего

РФ тратит десятки миллионов долларов, закупая за рубежом конопляное сырьё. К тому же пресловутое пальмовое масло, которое добавляют в дешёвые продукты, можно заменить гораздо более полезным – конопляным. Это привело Минсельхоз к мысли: аграрному сектору пора совершить конопляный рывок.

Планы ведомства по этой части ошеломительны. Настолько, что порой кажется – их разрабатывали не без участия профильного растения. Стоило пойти первым разговорам на эту тему, как в умах некоторых чиновников заварилась изрядная конопляная каша.

Прежде всего растению, которое в просторечии называют травой, напророчили громадные экономические перспективы. Минсельхоз каким-то образом вычислил: возрождение коноплеводства обеспечит 1 млн. новых рабочих мест. Дальше больше. Директор департамента растениеводства Минсельхоза П. Чекмарёв назвал каннабис культурой будущего!

Самый мощный травяной рывок совершил губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв. Он так проникся темой, что не устаёт расписывать преимущества этой культуры и обещает вывести коноплеводческую отрасль своего региона на первое место в РФ. Чего уж там! По мнению губернатора, каннабис – круче нанотехнологий. В. Бочкарёв предложил использовать материалы на основе конопли при строительстве авиалайнеров.

От таких заявлений голова идёт кругом. Поэтому – по порядку. С какой стати РФ вообще должна развивать производство конопли? Неужели сажать больше нечего? Как оказалось, основной аргумент Минсельхоза – ссылка на историческое наследие и давние аграрные традиции.

Некоторое время назад отношение к конопле на селе было – не чета нынешнему. Каннабис воспринимали как обычное, ничем не примечательное растение. Какая разница, что сажать – лён, коноплю или картофель? Показательный факт: если приглядеться к установленному на ВДНХ знаменитому фонтану «Дружба народов» – между снопами подсолнечника и пшеницы на почётном месте в центре композиции виднеются листья каннабиса.

Для тех лет – ничего особенного! В 1950- х гг., когда застраивали ВДНХ, конопля активно применялась для изготовления пеньки, работало мощное производство конопляного масла, лёгкая промышленность шила одежду из великолепных конопляных тканей. Кстати, они лучше льна: отлично согревают и не вызывают аллергии.

В общем, конопля – просто подарок, а не культура! Особенно – для производителей бумаги. Дело в том, что содержание целлюлозы в каннабисе в несколько раз выше, чем в древесине! С гектара конопляных посадок получают до семи тонн целлюлозы, с гектара леса – одну тонну. Так что деревяшка – не конкурент траве, выпускать продукт из каннабиса во много раз выгоднее. Между прочим, самая качественная бумага используется при печати денег, получают её именно из конопляного сырья.

С таким ворохом преимуществ – в СССР конопле открыли зелёный коридор. Тогда действовала масштабная программа развития коноплеводства. Страна наращивала травяные посадки, стараясь выйти на дореволюционные показатели. При царизме под чудесное растение отводили более 1,5 млн. га земель. Колхозы догоняли изо всех сил: в 1934 г. посевная площадь конопли в СССР была 598 тыс. га, в 1936-м – уже 680 тыс. гектаров. Между прочим – 80% всей мировой площади конопляных насаждений.

В те благословенные для коноплеводов времена лидером была Пензенская область, где действовали 60 крупных хозяйств, засевавшие каннабисом 30 тыс. гектаров. Дары пензенских полей шли на Саранский пенькокомбинат и Кузнецкую верёвочно-шпагатную фабрику. Вот почему губернатор В. Бочкарёв так не равнодушен к конопляной теме – мечтает возродить традиции.

Новые посадки

В общем, золотой век индустрии давно миновал. Сейчас большинство заводов по производству конопляной пеньки законсервированы, выпуск тканей из этого растения остался в прошлом. На чём работать, если нет сырья? По данным Минсельхоза, в весенний сев 2012 г. коноплёй в РФ засеяли жалкие 1,4 тыс. гектаров! Это на 100 га больше, чем в 2011 г., но цифра мизерная.

Минсельхоз она не устраивает. Ведомство решило действовать с государственным размахом и включило коноплю в программу господдержки села. С формулировкой: субвенции на поддержку и стимулирование традиционного садоводства, социально-инженерное обустройство территорий.

Теперь государство дотирует конопляные посадки. Из расчёта 7–9 тыс. руб. за тонну урожая. В 2011 г. правительство подписало указ, по которому общие субсидии на производство льна и конопли достигли 285 млн. рублей.В декабре 2012 г. коноплеводам подкинули дополнительные 15 миллионов. В некоторых регионах, например, Курской области, крестьяне также получают «субсидии на приобретение у российских производителей элитных семян конопли».

Работа кипит, результаты неоднозначны. С одной стороны, в РФ появилось несколько передовых коноплеводческих хозяйств. Владельцы фанатично развивают тему и явно разделяют идею: «конопля – культура будущего». Скажем, в Орловской области первопроходцем стал фермер Николай Жалнин, впервые за последние 50 лет засеявший коноплёй 300 гектаров.

По его словам, дела быстро пошли на лад, но развитие хозяйства тормозит отсутствие современного уборочного оборудования. «Сказывается полувековой период забвения отрасли. Новые конопляные косилки и молотилки не разрабатывают с середины 1940-х годов! Поэтому велика доля ручного труда, это сказывается на себестоимости продукции», – рассказывает фермер.

Только техника – не основная проблема. Посадки конопли в РФ почти не растут, поскольку хозяйства опасаются других посадок, серьёзнее. В регионах, благоприятных для вызревания конопли, полиция регулярно проводит рейды по полям. При этом МВД руководствуется таким правилом. Если на участке обнаружат менее 19 кустов дикорастущей конопли – владельцу грозит только административная ответственность. Если кустов насчитают больше – фермеру грозит срок от 3 до 8 лет.

Главная сложность – как отделить одну траву от другой? Поди отличи! По логике государства хозяйства должны высаживать семена только так называемых ненаркотических сортов конопли (с очень низким содержанием каннабиноидов). Это искусственно выведенные растения, такие как Кубанская ранняя, Славянка и Сурская.

Но вот незадача. Во-первых, в южных регионах хозяйства не застрахованы от попадания в землю семян дикой конопли. Это обычный сорняк, семена переносит ветром, растут где придётся. На юге не редкость, когда дикой коноплёй зарастают десятки гектаров заброшенных полей. Были случаи, когда у собственников отбирали простаивающую сельхозземлю, поскольку на ней буйно разрослось весёлое растение. Вроде игра природы, но для полиции – преступление.

Во-вторых, через два-три года содержание наркотических веществ в искусственно выведенных «безопасных» сортах часто резко возрастает. Более того, у некоторых экспертов вообще есть сомнения в их безопасности. «Мне неизвестно о существовании конопли без каннабиноидов. Знаю о многочисленных попытках создать растения без содержания наркотика. Ни разу не слышал, чтобы это кому-то удалось», – говорит директор научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

В итоге, несмотря на титанические усилия Минсельхоза, крестьяне боятся связываться с коноплёй. Пенька пенькой, но никому не хочется навешивать себе травяную верёвку на шею.

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