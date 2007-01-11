Техосмотры станут частными

Конечно, есть другой путь – копию техпаспорта и деньги в конверт «надежному» человеку. Такие во множестве крутятся вокруг гаишных контор. А на дороги выезжает смертельно опасный, чадящий и плохо управляемый автохлам, место которому в лучшем случае на свалке.

И вот, наконец, в Госдуму внесен законопроект, который должен в корне изменить ситуацию. Если поправки к закону «О безопасности дорожного движения» будут приняты, ГИБДД лишится возможности проводить тех­осмотр автомобилей. Председатель Комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский, один из авторов поправок, сообщил, что функции техосмотра будут переданы профессиональным объединениям, которые «за просчеты в своей работе будут нести как материальную, так и уголовную ответственность. Саморегулируемая организация объединит представителей двух профессий – экспертов по диагностике, оценивающих техническое состояние автомобиля, и экспертов­-техников, чья деятельность регламентирована законом об ОСАГО», – пояснил депутат. Эта же организация будет аккредитовывать компании, пожелавшие заняться техосмотром автомобилей. Предполагается, что революция в этом деле не потребует финансирования из госбюджета. Для компаний, уполномоченных проводить периодический техосмотр, это будет стабильный и весьма прибыльный бизнес.

Хотя придумывать что-то новое совсем не обязательно. Обязательное страхование автогражданской ответственности имеет свои несомненные плюсы. Именно благодаря ОСАГО в большинстве стран функции контроля за техническим состоянием транспортных средств давно переданы страховым компаниям. Им приходится раскошеливаться при наступлении страхового случая. Заинтересованность страховщиков в исправном состоянии автомобиля прямая – ведь выпустить на дорогу машину с неисправной, к примеру, тормозной системой себе дороже. И человека, у которого по состоянию здоровья есть прямые противопоказания к вождению автомобиля, страховая компания за руль не пустит.