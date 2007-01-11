Техосмотры станут частными
В Госдуму внесен ряд поправок к закону «О безопасности дорожного движения»
№ 1(35) от 11.01.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]
Конечно, есть другой путь – копию техпаспорта и деньги в конверт «надежному» человеку. Такие во множестве крутятся вокруг гаишных контор. А на дороги выезжает смертельно опасный, чадящий и плохо управляемый автохлам, место которому в лучшем случае на свалке.
И вот, наконец, в Госдуму внесен законопроект, который должен в корне изменить ситуацию. Если поправки к закону «О безопасности дорожного движения» будут приняты, ГИБДД лишится возможности проводить техосмотр автомобилей. Председатель Комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский, один из авторов поправок, сообщил, что функции техосмотра будут переданы профессиональным объединениям, которые «за просчеты в своей работе будут нести как материальную, так и уголовную ответственность. Саморегулируемая организация объединит представителей двух профессий – экспертов по диагностике, оценивающих техническое состояние автомобиля, и экспертов-техников, чья деятельность регламентирована законом об ОСАГО», – пояснил депутат. Эта же организация будет аккредитовывать компании, пожелавшие заняться техосмотром автомобилей. Предполагается, что революция в этом деле не потребует финансирования из госбюджета. Для компаний, уполномоченных проводить периодический техосмотр, это будет стабильный и весьма прибыльный бизнес.
Хотя придумывать что-то новое совсем не обязательно. Обязательное страхование автогражданской ответственности имеет свои несомненные плюсы. Именно благодаря ОСАГО в большинстве стран функции контроля за техническим состоянием транспортных средств давно переданы страховым компаниям. Им приходится раскошеливаться при наступлении страхового случая. Заинтересованность страховщиков в исправном состоянии автомобиля прямая – ведь выпустить на дорогу машину с неисправной, к примеру, тормозной системой себе дороже. И человека, у которого по состоянию здоровья есть прямые противопоказания к вождению автомобиля, страховая компания за руль не пустит.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес