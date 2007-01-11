Как сэкономить на процентах по кредиту

Глядя на то, как стремительно растет в цене недвижимость, Марина и Сергей Власовы убеждают себя, что в 2003 году сделали правильный выбор - взяли кредит в банке на покупку квартиры. На первоначальный взнос и оформление ссуды не только ушли все скромные семейные накопления, но и пришлось часть денег занимать по родственникам.

Правда, «российское счастье» в кредит имеет отчетливый привкус горечи. Ставки были высоки, и к тому же Сергей, программист в небольшой компании, получал «серую» зарплату. Поэтому пришлось согласиться на повышенный процент. В результате приходится отдавать банку около половины семейного бюджета.

У другой семьи - Натальи и Максима Знаменских, также купивших квартиру в кредит пару лет назад, финансовый вопрос стоит не так остро. Однако денежные расчеты все-таки портят настроение главе семейства. Максим считает, что он сильно промахнулся, взяв кредит в рублях, да и ставки по ипотеке заметно снизились в последнее время. По его мнению, если бы заем можно было оформить на условиях, которые сегодня предлагаются банками, экономия на процентах позволила бы за десять лет накопить на среднюю иномарку.

В чем выгода

На Западе такие проблемы уже давно решаются весьма успешно. В обоих случаях на помощь заемщикам приходит инструмент, называемый рефинансированием ипотеки. Это когда один кредит погашается и берется новый, более дешевый.

По статистике, в США квартирная ссуда рефинансируется в среднем три раза за срок договора. В Великобритании почти каждая третья сделка по ипотеке является рефинансированием ранее выданного кредита. Жители Германии испытывают соблазн поменять банк уже при разнице в ставках в 0,25% годовых, а при 0,5% наблюдается стабильный переток клиентов.

Теперь такая услуга массово предлагается и в России. В принципе она была доступна россиянам еще три-четыре года назад. Однако банкиры старались ее не афишировать. По оценкам экспертов, рефинансирование использовали - в лучшем случае! - два-три заемщика из сотни.

Ситуация начала меняться лишь в нынешнем году, когда сразу несколько кредитных организаций широко предложили подобную услугу. Например, Райффайзенбанк готов погасить за заемщика до 65,5% ранее выданного другим банком рублевого кредита, если он был взят под коттедж, и до 85,5% - под квартиру. Новый кредит в рублях будет выдан под 12,25-13% годовых в зависимости от того, насколько надежным вас сочтут. Возможно рефинансировать и валютные кредиты. Так, ВТБ-24 предлагает переоформить ссуду, взятую три года назад под 18% годовых в рублях на 12 лет, на срок до 25 лет под 12% в валюте.

Как и на Западе, предложения российских банков - шанс прилично сэкономить. Так, по кредиту размером 50 тыс. долларов, выданному на 10 лет, человек получит экономию более чем в 10 тыс. долларов при разнице в ставках в три процента.

Также с помощью рефинансирования можно сократить размер ежемесячного платежа почти на 40%, если согласиться на удлинение сроков кредитования. Например, с суммы, равной 100 тыс. долларов, взятой под 18% годовых в рублях на 12 лет, размер ежемесячного платежа составляет порядка 1744 долларов. Но если ее переоформить в валютный кредит под 12% сроком на 25 лет, то надо будет платить банку по 1053 доллара в месяц.

Как полагают эксперты, приблизительно в каждом пятом случае кредитный договор не содержит юридических препон для досрочного погашения, и такие ссуды можно без особых проблем и достаточно быстро рефинансировать.

Издержки перекредитования

Пока людей, воспользовавшихся услугой перекредитования, не так уж много. На то есть несколько причин. С одной стороны - перспективная услуга рекламируется банками ни шатко ни валко. С другой - банкиры сетуют на отсутствие кредитной культуры у самих россиян и нелюбовь сограждан к скрупулезным подсчетам в денежных делах.

И в-третьих, рефинансирование не всегда оказывается выгодным. Ведь для перехода от одного кредитора к другому потребуется повторно проходить нудную процедуру оценки квартиры и заново оформлять часть справок и документов. После этого старая закладная должна быть аннулирована регистрационной палатой. Затем необходимо оформить новую закладную и вновь ее зарегистрировать. Все это оборачивается для заемщика потерей не только времени, но и денег.

В среднем расходы на рефинансирование ипотечного кредита оценивают в 1000 долларов. Для ссуды в 50 тыс. долларов эта сумма эквивалентна двум пунктам процентной ставки. А для кредитов размером в 20-30 тыс. долларов рефинансирование и вовсе теряет смысл.

Вот и наши герои, обзвонив несколько банков, предлагающих рефинансировать ипотеку, и проведя вечер за калькулятором, поступили по-разному. Марина и Сергей Власовы сменили банк. После Нового года они будут отдавать ежемесячно на 120 долларов меньше.

А Максим Знаменский решил отказаться от смены кредитора. Но зато владение информацией о программах рефинансирования помогло ему грамотно провести переговоры в «своем» банке и добиться переоформления кредита под меньший процент.