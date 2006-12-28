Российские танки в Индии

Примечательно,что заинтересованность в новом контракте выразила индийская сторона – желание индийских властей было озвучено представителем минобороны Индии К. Син­гха. Танки будут оснащены модернизированной системой управления огнем и новым двигателем с пониженным расходом топлива. Предполагается, что машины будут поставлены в течение 2 лет.

У Индии уже есть на вооружении 300 танков Т­-90. Они заказали их еще в 2001 году. Чуть меньше половины из них было поставлено в готовом виде, а остальное – в виде машино-комплектов, которые индийцы собрали на собственном заводе. Более того, они имели право произвести по россий­ской лицензии до 1 тысячи танков Т-­90С. Однако, по нашим данным, не смогли освоить конвейерное производство и в итоге обратились к российским поставщикам с просьбой предоставить готовые изделия.

Дело в том, что индийцам медлить не с руки. Соседний Пакистан, с которым у Индии напряженные отношения, активно наращивает военную мощь. Сейчас в Пакистане полным ходом идет отгрузка мотор но-­трансмиссионных отделений для танков Al ­ Khalid . Это совместная разработка Украины, Китая и Пакистана, которая является прямым конкурентом российского Т­90. Кроме того, по плану минобороны Индии на вооружении индийской армии должно состоять 1,5 тысячи танков Т­90С. А их только 300 штук.

Впрочем, как рассказал нам пресс-секретарь гендиректора ФГУП «Уралвагонзавод» Борис Минеев, контракта еще нет. «Хотя индийская сторона давно говорит о необходимости поставок готовых танков, а на прошедшей летом в Нижнем Тагиле выставке вооружений индийцы просто «облизывались» на модернизированную модель Т-­90С», – добавляет он.

Контракт с индийцами позволил бы полностью загрузить военное производство предприятия – в этом году доля военной техники составит лишь 6%. Завод в основном ориентируется на выпуск гражданской продукции: железнодорожных составов, дорожно-строительной техники.