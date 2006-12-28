Ставки сделаны

Поэтому в предпраздничную неделю торги на нашем рынке проходят вяло, количество сделок незначительно. Индекс РТС вращается вокруг отметки 1850 пунктов – в понедельник он снизился на 0,5%, во вторник подрос на 0,02%.

По словам аналитика «Промсвязьбанка» Олега Шагова, даже повышение нефтяных котировок до 63 доллара не вызвало оживления на нашем рынке. Относительно активную торговлю можно отметить лишь в бумагах «Газпрома». Покупки наблюдались в бумагах телекоммуникационных ком паний: «Ростелекома» и «Урал связьинформа».

Эксперты считают, что движение на российском рынке начнется лишь после 9 января. По прогнозу аналитиков «Атон-Лайн», в январе рынок продемонстрирует небольшое снижение. В феврале возможно некоторое повышение котировок акций в результате сокращения поставок нефти странами ОПЕК. Кроме того, размещение Сбербанка создаст дополнительный позитивный фон.