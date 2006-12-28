//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Ставки сделаны

Инвесторы уже отдыхают

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ШИРКЕЕВА ]

Поэтому в предпраздничную неделю торги на нашем рынке проходят вяло, количество сделок незначительно. Индекс РТС вращается вокруг отметки 1850 пунктов – в понедельник он снизился на 0,5%, во вторник подрос на 0,02%.

По словам аналитика «Промсвязьбанка» Олега Шагова, даже повышение нефтяных котировок до 63 доллара не вызвало оживления на нашем рынке. Относительно активную торговлю можно отметить лишь в бумагах «Газпрома». Покупки наблюдались в бумагах телекоммуникационных компаний: «Ростелекома» и «Уралсвязьинформа».
 
Эксперты считают, что движение на российском рынке начнется лишь после 9 января. По прогнозу аналитиков «Атон-Лайн», в январе рынок продемонстрирует небольшое снижение. В феврале возможно некоторое повышение котировок акций в результате сокращения поставок нефти странами ОПЕК. Кроме того, размещение Сбербанка создаст дополнительный позитивный фон.
 
По оценке аналитиков «МДМ-­банка», рост акций в начале 2007 года не будет однородным. Наиболее вероятно, что акции нефтяных компаний не будут в числе лидеров роста. Лучше обратить внимание на акции компаний, которые ориентированы на внутренний спрос.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//В мире

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

США обвинили Россию в краже технологий создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

Сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков оценил возможность повышения Польшей расценок на транзит газа из России. Цеков отметил, что польская политика на протяжении многих лет находится «в плену русофобских взглядов».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

Специалисты из Росавиации рассказали, что на самом деле стало причиной жесткой экстренной посадки в Жуковском. Самолёт рейсом Москва – Симферополь сел в Подмосковье практически сразу после вылета.

//Общество

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

Большой террор начался с подачи генерального комиссара госбезопасности Ежова. Именно он подписал особо секретный приказ 0047, в котором черным по белому значилось: кого и когда требуется убить. Так называемых контрреволюционеров и их близких «пачками» либо истребляли, либо ссылали с глаз долой.

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

Специалисты рассказали, на какие критерии в первую очередь обращают внимание россияне при выборе смартфона. Оказалось, что большинство заостряет внимание на трёх характеристиках гаджета.

//В мире

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Петр Порошенко за годы своего президентства «полностью уничтожил» Вооруженные силы Украины. С соответствующим заявлением выступила киевский политик, бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

//Новости СМИ2

//В мире

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский журналист Адам Хелликер, который занимается написанием книги о королевской семье, рассказал, что больше всего раздражает королеву Великобритании Елизавету II.

//Общество

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль уверен, что сокращение рабочей недели в России не станет причиной возникновения массовых невротических расстройств и ожирений.

//Общество

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Российская Федерация может полностью прекратить импорт отечественного леса в Китай.

//Политика

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, но не может. Депутат Госдумы таким образом прокомментировал новый закон, принятый в Киеве.

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
4

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ
5

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры