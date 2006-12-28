Ставки сделаны
Инвесторы уже отдыхают
№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ШИРКЕЕВА ]
Поэтому в предпраздничную неделю торги на нашем рынке проходят вяло, количество сделок незначительно. Индекс РТС вращается вокруг отметки 1850 пунктов – в понедельник он снизился на 0,5%, во вторник подрос на 0,02%.
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