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Пруды – в частную собственность?

Чего ждать от нового Водного кодекса

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Пруды – в частную собственность?
Водный кодекс многое позволит, но это уже слишком

Байкал не купишь

Правительство продолжает реформу «природного» законодательства. Вслед за Лесным кодексом, вокруг которого развернулись нешуточные дебаты, настала очередь Водного. Основное новшество – возможность приватизировать небольшие водоемы. Что это значит? Стать владельцем Беломорканала, прикупить кусочек озера Селигер или взять в аренду часть берега Енисея не получится. Также останутся государственными все реки, каналы и водохранилища. Они не сдаются в аренду и не продаются ни целиком, ни по частям.

Что же тогда можно купить? Прудик, и то – далеко не каждый и только вместе с участком. Предметом купли-продажи он может стать лишь в силу стечения обстоятельств. В новом законе сказано, что если в пределах границы земельного участка, принадлежащего частному лицу, есть «пруды или обводненные карьеры», то они также находятся в частном владении.
 
«Зачем потребовалось это уточнение? Раньше в законах было противоречие. Земельный кодекс провозглашал, что человек вправе устроить на своем участке пруд. А прежний Водный кодекс автоматически переводил этот пруд в собственность государства. И его нельзя было продать вместе с землей, завещать, подарить», – объясняет начальник отдела загородной недвижимости компании Soho Realty Максим Сухарьков.
 
Очень важна оговорка о том, что водоем должен полностью находиться «в границах участка». Если ваш дачный пруд хотя бы немного «залезает» на территорию соседа, он автоматически будет считаться муниципальным. Перевести его в совместное с соседом владение, увы, не получится. Более того, если вы решите продать такую землю, то сделать это будет затруднительно. Водный кодекс запрещает раздел участков, при котором водоем делится на части.
 
«К счастью, в жизни подобных объектов недвижимости почти не встречается», – комментирует доцент юридического факультета МГУ Светлана Данилова.

В таком «муниципальном» пруде, на границе двух частных наделов, теоретически может купаться или удить рыбу любой желающий, не спрашивая у вас разрешения. В Водном кодексе прописано, что «общественной береговой полосой вправе пользоваться каждый гражданин».
 
Закономерный вопрос – а если кто-то купит настолько большой кусок земли, что на нем целиком поместится громадное озеро? В ранних редакциях Водного кодекса присутствовало несколько важных ограничений. Например, площадь приватизированного пруда не могла превышать 3 кв. км. «Но в ходе многочисленных доработок из окончательного варианта все эти оговорки исчезли. Так что частный пруд может быть сколь угодно большим», – добавляет Максим Сухарьков.
 
Впрочем, ограничения на размер частных водоемов вскоре могут вернуться. Как отмечает заместитель руководителя агентства Росводресурсы Марина Селиверстова, сейчас готовится поправка к Водному кодексу. По ней предельные размеры приватизируемых прудов будут определять региональные власти.

Дома у воды останутся

Появилась ясность и в другом вопросе – можно ли строить дачи на берегу реки и не начнется ли масштабный снос уже возведенных строений. «По новому Водному кодексу, ставить дома разрешается на расстоянии 30–50 метров от воды. То есть не только в водоохранной зоне, но и в прибрежной защитной полосе», – объясняет глава Росводресурсов Рустэм Хамитов.
 
По мнению Хамитова, это не пойдет на пользу рекам – размеры водоохранных зон суще­ственно уменьшатся. Правда, закон предписывает оснастить постройки очистными сооружениями. Не уточняя, впрочем, что имеется в виду – доступный биотуалет или полноценная система канализации.
 
Что очень важно, размеры водоохранных зон прописаны в самом законе. Чем короче водоем, тем защитная полоса уже. Но при этом размеры водоохранных зон могут достигать максимум 200 метров на реках и 50 метров на озерах и водохранилищах. «В любом случае, построить знакомый нам по американским фильмам дом на сваях не получится», – говорит Максим Сухарьков. Береговая полоса шириной 20 метров должна быть свободна от любых сооружений и свободна для прохода. Ставить на воде можно только порты.
Так что и огораживать берега тоже нельзя. Это обычная мировая практика, основанная на принципе «берегового права», когда все люди должны иметь возможность свободного прохода по берегу.
 
И еще одно новшество касается изменения системы оплаты за воду. Вместо водного налога вводятся специальные платежи. Смысл в том, что величина последнего устанавливается по договору. С одной стороны, у потребителей появляется больше возможностей отстаивать свои права в суде. С другой – ставки за использование воды могут существенно вырасти. Однако это коснется, скорее, пароходств и электростанций, а не домашних хозяйств. «Цена на воду для граждан централизованно устанавливается правительством, в ближайшее время резкого увеличения не предполагается», – говорит глава Росводресурсов Рустэм Хамитов.

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