На чем сыграть

Большие и надежные

В первую очередь расскажем о наиболее интересных вариантах среди «голубых фишек». Это акции самых крупных российских компаний.

Каждый день с ними совершаются сотни сделок, дневные объемы торгов составляют десятки миллионов долларов. А общая стоимость «голубых фишек» тянет на несколько сот миллиардов долларов. Компания, претендующая вступить в ряды «голубых фишек», должна иметь хорошую историю, открытую отчетность, соответствующую мировым стандартам и проверенную солидными аудиторами. Вложения в эти акции имеют наименьший риск. Бумаги растут и падают плавно, их всегда можно «сбыть с рук».

РАО «ЕЭС»

В настоящий момент РАО «ЕЭС» является самой крупной в мире компанией, которая обеспечивает производст­во, передачу и распределение электроэнергии. Инвесторы покупают акции в ожидании ускорения реформы электроэнергетики. Свободные цены на электроэнергию должны привести к значительному росту прибыли компании. По оценкам аналитиков, потенциал роста акций энергохолдинга составляет 40-45%.

«Газпром»

Эксперты не исключают, что в 2007 году российские компании впервые не смогут поставить отечественным и зарубежным потребителям необходимый объем газа. Это побуждает правительство создавать для газодобывающих компаний благоприятные ценовые условия, позволяя им продавать газ по свободным ценам. Особое отношение к «Газпрому» со стороны государства также позволяет рассчитывать на создание для него льготных условий. По оценке аналитиков, до конца 2007 года концерн будет значительно опережать нефтяные компании по росту прибыли. Как считают эксперты, бумаги монополии могут подорожать на 30-36%.

Сбербанк

Президент В. Путин заявил, что правительство хотело бы видеть российские банки крупнее, поскольку только так они смогут соперничать с иностранными банками, присутствие которых в России все увеличивается. Также Центробанк поощряет финансовые организации привлекать дополнительный капитал, чтобы иметь возможность поддерживать в стране бум потребления. Вот и Сбербанк наметил на будущий год выпуск дополнительных акций. Банк сможет увеличить объемы кредитования, и соответственно вырастут его финансовые показатели. Аналитики ожидают роста рыночной цены бумаг на 25%.

Компании «второго эшелона»

Так называются компании средней величины. Они уступают монополиям по размерам и торгуются менее активно. Сделок по этим бумагам в разы меньше, чем по «голубым фишкам». Вложения во «второй эшелон» более рискованные. За один день котировки могут как взлететь на 10-20%, так и внезапно упасть. Считается, что эти акции непригодны для краткосрочных спекуляций, но зато наиболее перспективны в плане долгосрочных инвестиций.

По мнению большинства аналитиков, во «втором эшелоне» инвесторы сейчас перекладывают деньги из акций сырьевых компаний в бумаги фирм, ориентированных на внутренний рынок. Таких, как операторы сотовой и фиксированной связи, энергетические компании, торговые сети.

«Волгателеком»

Компании фиксированной связи в 2006 году показали рост по всем показателям. Эти тенденции должны сохраниться в 2007 году, считают аналитики. Повышение тарифов на телефонные разговоры, намеченное на февраль, должно привести к росту выручки.

Кроме того, важно для региональных телекомов будущее головной компании - «Связьинвеста». Судя по всему, приватизация холдинга не за горами.

По оценке экспертов, самая перспективная и надежная компания отрасли - «Волгате­ле­ком». Потенциал роста обыкновенных акций составляет 45-65%, а привилегированных - 60-99%.

Еще один фаворит секто­ра - «Сибирьтелеком». Поми­мо стан­дартного набора из абонентов стационарной связи, как и у «Волгателекома», компания обладает сильным сотовым подразделением. Рост обыкновенных акций может составить 40-45%, привилегированных - 80-85%.

«Красноярск­энерго»

Региональные сетевые компании, которые обеспечивают передачу электроэнергии по проводам, самые привлекательные в российском электроэнергетическом секторе. Они много выиграют от недавно введенной платы за присоединение к электросетям. По оценкам аналитиков, это позволит в ближайшие два года увеличить выручку в 2-3 раза. Самой перспективной компанией аналитики считают «Красноярскэнерго», акции которой могут вырасти на 60-75%.

«Магнит»

Розничная торговая сеть «Магнит» продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих среди других россий­ских продуктовых сетей. Сейчас у «Магнита» 1900 магазинов, и компания намерена открывать еще по 200-400 магазинов в год. За 9 месяцев 2006 года чистая прибыль сети выросла более чем в 7 раз: с 5,88 до 42,23 млн. долл. Эксперты считают, что бизнес «Магнита» и в новом году будет расти высокими темпами, опережая конкурентов. Акции компании, по оценкам, имеют потенциал роста в 30-35%.

«Третий эшелон»

Это небольшие, по меркам страны, компании. Их несколько сотен. Сделки по ним совершаются редко, раз в день, неделю или даже месяц. Часто цена, по которой инвестор готов купить акции, значительно отличается от той цены, по которой другой инвестор готов ее продать. Покупка акций «третьего эшелона» может принести доход в сотни процентов годовых, но риск таких инвестиций высокий. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока акция «выстрелит». У них непрозрачная отчетность, они сильнее подвержены воздействию различных факторов, права акционеров таких компаний могут быть ущемлены при корпоративных слияниях и поглощениях.

Башкирский ТЭК

Одни из наиболее интересных - акции нефтеперерабатывающих предприятий Башкирии. Крупный пакет уже скупил холдинг АФК «Система». Вероятно, в 2007 году «Система» продаст свои пакеты в этих НПЗ «Газпрому» или «Роснефти», поскольку эти инвестиции всегда считались временными, предназначен­ными для дальнейшей продажи. По оценке экспертов, обыкновенные акции Новоуфим­ского НПЗ имеют потенциал роста в 80%, привилегированные - в 150%. Обыкновенные акции Уфимского НПЗ - 150%, «префы» - 205%.

«Электроцинк»

Высокие цены на цинк позволили компании существенно улучшить свои финансовые показатели. Вырученные денежные средства направляются на увеличение мощностей завода. Помимо цинка с апреля 2006 года завод производит индий - редкий металл, используемый в полупроводниковой технике. Эти факторы позволяют аналитикам считать, что акции «Электроцинка» могут подорожать на 80-100%.

Строительство

Отличный рост могут также показать строительные компании, такие как «Ленгаз­спецстрой» и «Глав­мосстрой». Первый - крупнейший подрядчик по строительству (газопроводов, газохранилищ) в Центральном и Северо-Западном регионах России. Вторая - одна из крупнейших организаций России, специализируется на возведении жилых домов в Москве и Московской области. Весной 2006 года 75% акций «Глав­мосстроя» приобрели структуры «Базэла», принад­лежащие Оле­гу Дерипаске. Корпора­ция планирует создать на основе «Главмосстроя» современный строительный холдинг. Аналитики считают, что акции «Главмосстроя» могут прибавить 180%, а «Ленгазспецстроя» - 90-95%.

P.S. При подготовке материала использовались оценки инвестиционных компаний: «Тройка Диалог», Deutsche UFG, «Ренессанс Капитал», «Альфа-банка», «Финам».

Прогнозы отражают мнение аналитиков о справедливой стоимости компаний в сложившейся ситуации. Решение о покупке или продаже каждый инвестор принимает на свой страх и риск.