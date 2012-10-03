Стратегическая гряда

Государство выбрало удачный момент, чтобы вспомнить о программе развития Курил. В момент, когда Япония начала ожесточённый территориальный спор с Китаем за острова Сенкаку, на решение курильского вопроса выделили огромные дополнительные средства. Вместо запланированных 18 млрд. руб. бюджет раскошелится на 24 миллиарда. Это более 1 млн. руб. на каждого жителя малонаселённого Курильского архипелага. Кому и чем помогут эти деньги?

Большая волна

Хотя государство планомерно развивает Курилы с 1994 г., в экономическом плане стратегически важные территории по-прежнему напоминают пустыню. При площади 15,6 тыс. кв. км, что больше, чем у Ингушетии, Адыгеи или Калининградской области, на островах – менее 25 км дорог. И те покрыты не асфальтом, а щебёнкой. Население Кунашира, Шикотана и Хабомаи – 10,3 тыс. человек. Всё население многочисленных островов Курильской гряды – 19 тыс. человек. При этом работа есть только у четырёх тысяч.

Источников стабильного дохода в округе немного. По сути, это пара чудом уцелевших рыбоперерабатывающих заводов. Остальным предприятиям не повезло, и дело не только в экономическом крахе начала 1990-х годов. Когда-то на островах работал построенный ещё в 1950-е гг. крупный Южно-Курильский рыбокомбинат. Многочисленные местные рыболовецкие хозяйства подвозили на него сотни тысяч тонн горбуши, сельди и кеты. Не говоря о крабе, в честь которого на Шикотане назвали посёлок Крабозаводское. Благо воды вокруг островов очень богаты морепродуктами. В частности, здесь добывают значительную часть российского улова скумбрии, гребешка, трепанга и морского окуня. В первые годы рыбу коптили, потом построили очень современные на тот момент консервные заводы.

Только природа не была благосклонна к Курилам. В октябре 1994 г. в районе Шикотана произошло землетрясение силой девять баллов. Поднялось огромное цунами, накрывшее острова. К счастью, человеческие жертвы были невелики. Но экономики на островах практически не осталось. Рыболовецкие корабли, включая несколько громадных судов, выбросило на берег. Смыло шесть консервных предприятий. Волна была такой силы, что сбросила в море стадо коров и протащила на сотни метров врытые в землю танки, предназначенные для защиты островов от Японии, – отличительный знак местной военной части. Стихия сравняла с землёй большинство построек. На Кунашире разрушила столицу края – Южно-Курильск. Посёлок, однажды уже уничтоженный цунами 1953 г., опять пришлось восстанавливать заново. Хотя и сейчас всё его население – менее 7 тыс. человек.

Разумеется, в 1994 г., сразу после катастрофы, государство ринулось на помощь. Первым делом приняло первую по счёту программу восстановления и развития островов, рассчитанную до 2005 года. Чего тогда только не наобещали. Например: построить населению новые дома, восстановить рыбную промышленность, создать с нуля фармацевтический комплекс, построить малую ГЭС на острове Парамушир и ТЭС на Кунашире.

Реально не сделали почти ничего. Никаких домов не построили. Например, первое за минувшие 20 лет новое жилое здание на Курилах появилось только в 2010 году. Разумеется, дом, хоть и небольшой – всего на четыре квартиры, отгрохали не просто так. Власти Сахалинской области спешили хоть чем-то порадовать тогдашнего президента Дм. Медведева, приехавшего на Курильские острова с эпохальным визитом. Примерно по той же схеме выполнялись остальные обещания. Курилы от столицы предельно далеко, приглядывать некому. Что говорить, если даже российские сотовые операторы присылают на телефоны вновь прибывших гостей Курил сообщение: «Приветствуем вас в Японии!» В общем, программу сорвали напрочь. Вот цифры: в государственных планах значились 153 масштабных проекта. В том числе строительство аэропорта, школ, детских садов. В действительности были завершены только 11 строек. То есть выполнено 7% обещанного.

Второй шанс

Так что жизнь курильчан полна контрастов. Например, в Южно-Курильске когда-то был единственный на островах кинотеатр, но теперь его здание передали под храм Всех Святых. На Шикотане, самом маленьком острове гряды, в давние советские времена отгрохали громадный дом культуры с гигантским бассейном и роскошными спортивными залами. Работает по сей день. Зато больниц на островах не хватает. Чтобы сделать банальный рентген, приходится плыть на Сахалин. Для этого – дожидаться единственного парома. Причём его рейсы нерегулярны: порой из-за штормов парома нет неделями. Когда судно наконец приходит, истосковавшиеся по благам большой земли местные жители берут его штурмом.

Лёгкими условия явно не назовёшь. Между тем в 2010 г. Сергей Иванов, тоже не преминувший посетить знаковые острова (в ранге первого вице-премьера), дал замечательное обещание. Мол, жить на Курилах будет «ничем не хуже, чем в других российских регионах, может быть, даже более комфортно и привлекательно». Между прочим, заявление было подкреплено солидным финансированием. А именно: двумя десятками миллиардов рублей, которые государство выделило на развитие Курил. Время пока не упущено: программа рассчитана до 2015 года. Возможно, на этот раз чиновники сдержат слово? А обещают вот что.

Прежде всего в глобальном плане нужно остановить отток населения с островов. Иначе кто будет укреплять рубежи? Чтобы люди не уезжали, им нужно где-то жить и работать. Но жильё стоит полуразрушенное. Дома не ремонтировали 18 лет, с момента землетрясения. Коммуникации на Курилах, даже по официальной статистике, изношены на 80%. Потому что четверть века не строили новых электростанций и трубопроводов. По статистике, четверть домов на Курилах лишены канализации и центрального водопровода, половина зданий не имеют центрального отопления.

Для нормальной жизни нужен не только приличный кров. Давно пора достроить аэропорт Итуруп, морской вокзал на Кунашире и грузопассажирский комплекс в заливе Китовый. Кроме того, для начала нужно хотя бы заасфальтировать жалкие 24,5 км имеющихся на островах дорог. Затем приступить к прокладке новых. Что касается работы, авторы госпрограммы обещают создать 20 новых рыбоперерабатывающих предприятий. Кроме того, курильский шельф оказался богат нефтью. Специалисты оценивают стоимость извлекаемых запасов углеводородов в умопомрачительную сумму – 2,5 трлн. долл. (более 77 трлн. рублей). Можно представить, какой людской поток хлынет на Курилы, если начнётся серьёзная разработка этих месторождений.

В общем, в государственных планах стоят такие цифры. Производство рыбы на островах к 2015 г. должно вырасти со 150 до 300 тыс. т в год. Электроэнергия обязана подешеветь вдвое. Сейчас курильские коммунальные тарифы – одни из самых высоких в РФ, поскольку вся электрогенерация дизельная. Водопровод обещают провести во все дома. Также должны построить 70 км асфальтовых дорог.

Как обстоят дела в реальности? Нельзя сказать, будто с 2007 г. ничего не происходило. Скажем, на Кунашире завершили великий долгострой – заложенную ещё в 1993 г. уникальную геотермальную станцию Менделеевская.Турбины на ней крутит вулканический пар, проект обошёлся в 320 млн. рублей. В июле 2012 г. в Южно-Курильске произошло невиданное по местным меркам событие – заасфальтировали первые 4,7 км дорог. Первой повезло улице Гнечко. Развиваются и производственные проекты: начато строительство нового рыбного порта.

Кстати, заодно полностью переоснастили местную военную часть. Одно время, когда отношения с восточным соседом обострились, на оборону Курил даже собирались направить новейший вертолётоносец Мистраль. Но это осталось в планах.

Что в итоге? По крайней мере выделенные островам огромные государственные средства хоть как-то работают. В ближайшие два года бюджет потратит на Курилы 4 млрд. рублей. Важно только не растерять запал и помнить: конечная цель проекта – экономическое возрождение островов. Чтобы, когда в 2015 г. будут подводить итоги программы, опять не получилось, как в предыдущий раз. Когда неизвестно куда и как растворившиеся бюджетные миллиарды превратились в красивые обещания да несколько брошенных на полпути строек.