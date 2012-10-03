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Искусство на зарплате

№ 38(330) от 04.10.2012 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Искусство на зарплате

Правительство сделало подарок мастерам культуры. В следующем году оно выделит дополнительные 4 млрд. руб. на повышение их зарплат. Предполагается, за счёт этих денег оклады в музеях, театрах и прочих культурных учреждениях вырастут на 30%. После этого российские актёры и музыканты начнут получать столько же, сколько бастующие сейчас из-за низких зарплат гиды Каирского музея в Египте, – 25 долларов в день.

Ситуация с зарплатами у деятелей культуры – плачевная. В среднем актёры, библиотекари и музыканты получают 12,8 тыс. руб. в месяц. Это в два раза меньше среднестатистического заработка в стране. Зашибать больше удаётся, если доплачивают региональные власти. К примеру, в Хакасии с 1 октября повысили «культурные» оклады на 20% и довели зарплаты работников театров до 20 тыс. руб. в месяц. В Самарской области подняли зарплаты – теперь музейщики там в среднем получают 12,9 тыс. руб., а библиотекари – 14,2 тыс. руб. в месяц.

Но не все регионы согласны раскошеливаться на культуру. Вдобавок в этой области, так сказать, окопались «внутренние враги». А именно – начальство и администраторы. Конечно, некоторые директора – настоящие подвижники. К примеру, глава филиала Чернского государственного историко-краеведческого музея им. Вознесенского, в котором выставлена огромная коллекция советских автомобилей, получает 6 тыс. руб. в месяц. Но чаще руководство учреждений зарабатывает несоизмеримо больше, чем рядовые сотрудники.

Как повсюду в бюджетной сфере, формально оклады у культурного начальства невелики. Они в 3–4 раза превышают ставки подчинённых. Но изрядные суммы набегают за счёт разного рода премий и доплат за выслугу лет. Вместе надбавки могут достигать 150–200%. Плюс у начальства куда больше возможностей подработать на стороне. К примеру, музейные администраторы зарабатывают на экспертизах произведений искусства. Стоит такое удовольствие 20–50 тыс. рублей. Самим галереям выдавать коммерческие заключения на подлинность картин запрещено. Зато их эксперты подрабатывают в частных конторах, часто связанных с руководством музеев.

В театрах и оркестрах начальство может изрядно заработать на разного рода гастрольных деньгах и грантах. В прошлом году именно с этого начался конфликт в Театре на Таганке. Актёры обвинили худрука театра Юрия Любимова в том, что тот фактически присвоил деньги, выделенные Евросоюзом на гастрольные спектакли в Чехии. Режиссёр якобы не заплатил труппе причитавшиеся ей 8 тыс. долларов. В ответ Любимов назвал актёров «алчными» и покинул театр. Самое интересное – никаких судебных последствий у истории не было.

Случается, ради денег мастера культуры не брезгуют банальным мошенничеством. К примеру, зимой Следственный комитет завёл дело на директора историко-художественного музея в подмосковном городе Юбилейный. По версии следователей, она приняла на работу фиктивных сотрудников и получала за них зарплату. А в августе полиция арестовала замдиректора Третьяковки Олега Беликова. Причина – подозрение в том, что администратор похитил 87 млн. руб. в бытность гендиректором ГУПа, занимавшегося московскими капремонтами. Причём, возможно, поступив на работу в галерею, Беликов продолжил славную карьеру мошенника. В прошлом году сотрудники Третьяковки написали коллективное письмо, в котором обвиняли его в краже 4 млн. руб. во время ремонта Инженерного корпуса. Но достучаться до правоохранительных органов не смогли.

Излишне говорить, воровство руководства не в лучшую сторону сказывается на зарплатах. Что же предпринимает правительство, чтобы выправить положение? Как водится, пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, чиновники решили бороться с вороватостью мастеров культуры. Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, обязывающие директоров всех бюджетных учреждений декларировать доходы. Причём не только собственные, но и членов семьи. С другой стороны, тем же директорам дают дополнительные полномочия по распределению зарплатных средств.

Дело в том, что 1 декабря стартует программа, по которой бюджетных работников начнут переводить на так называемый эффективный контракт. Театры и музеи – не исключение. Их руководство сможет заключать с подчинёнными вольные трудовые договоры, в которых прописана запутанная система бонусов, льгот и способов оценки полезности каждого работника. От положений этих контрактов будут напрямую зависеть зарплаты.

По сути, у актёров и музыкантов останутся два пути. Либо они организуют профсоюзы и смогут выторговать нормальные заработки, либо окончательно попадут в финансовую кабалу перед дирекциями. Причём добиться высоких доходов окажется непросто. Общее финансирование культурной сферы в стране сокращается. Нетрудно догадаться, в такой ситуации администраторы предпочтут отыграться на подчинённых. Проще говоря, неугодных начнут увольнять. Зато оставшимся на местах любимчикам поднимут зарплаты. После чего правительство с гордостью отчитается, что – в полном соответствии с его планами – мастера культуры стали зарабатывать больше на 30%.

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