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Подводные сокровища

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Подводные сокровища

Нефтегазовые доходы достигли почти половины госбюджета, 7% ВВП. Газ даёт 12% российского экспорта, нефть и продукты её переработки – ещё 50%. При этом даже того сырьевого куска, что есть, государству уже не хватает. Между тем из углеводородного крана капает всё меньше. Последняя надежда сырьевой экономики – разработка шельфов. Правительство давно строит на этот счёт грандиозные планы. По плану на шельфах уже должны начаться грандиозные работы, но дело откладывается.

Добыча чёрного золота в РФ сокращается. Сейчас мы на первом месте в мире с показателем 10,27 млн. баррелей в сутки. Но в спину дышат США и Саудовская Аравия. Они опережают нас по росту добычи, поэтому к концу года РФ может попасть на третье место. С другой стороны, от нефти сюрпризов не ждут. «По мнению и Минэнерго, и Международного энергетического агентства, уровень добычи стабилизируется на отметке 500–510 миллионов тонн в год (10 миллионов баррелей в сутки) вплоть до 2030–2035 годов. Не ожидается ни серьёзного роста, ни быстрого падения», – говорит аналитик Михаил Корчемкин.

Вот с газом – неладно. Летом 2011 г. стало ясно: «Газпром» срывает планы, добыча планомерно падает. Заодно подоспел прогноз: если корпорация не освоит новых крупных месторождений, к 2030 г. она будет выкачивать в семь раз меньше голубого топлива, чем сейчас. Пока картина в целом неплохая, хотя местами тревожная. В США началась бурная разработка месторождения сланцевого газа. В 2011 г. эта страна практически догнала нас по добыче (684 против 688 млрд. млрд. куб. м). В результате цены на газ в Северной Америке в 2012 г. снизились на 60%. Сейчас голубое топливо там дешевле, чем в РФ. Некоторые даже заговорили о грядущем индустриальном возрождении США. Мол, транснациональные корпорации не смогут устоять перед дешёвыми энергоносителями и примутся строить заводы.

В общем, мировой энергобаланс меняется на глазах, все недавние прогнозы маститых экспертов оказались пшиком. Утешает одно: мировой спрос на энергоносители неизбежно будет расти, примерно к 2035 г. наступит золотой век газа. Потребность в нём увеличится на 50%, поэтому РФ с нашими крупнейшими в мире запасами будет что предложить.

Но для этого – нужно идти на шельф. «Традиционные» месторождения истощаются: в 2011 г. на них приходилось 84% общей добычи газа в РФ, к 2030 г. доля снизится до 49%. Основные сухопутные нефтегазоносные регионы России исследованы более чем на 50%. Лёгкие геологические открытия кончились – впереди шельф. При этом шельфы наших морей в среднем изучены только на 7%», – рассказывает эксперт рынка ТЭК Ольга Виноградова.

Собственно весь мир уже давно – на шельфе. Разрабатывается 700 таких месторождений, открыта – тысяча. На подводные скважины приходится треть мировой добычи углеводородов. Считается: общие шельфовые запасы превышают 2 трлн. т условного топлива, что в несколько раз больше месторождений на суше. При этом ресурсы самого большого в мире российского шельфа оцениваются в 12 млрд. т нефти, 20 трлн. куб. м газа. Для сравнения: сейчас на госбалансе 8,5 трлн. куб. м газа, это всё разведанные месторождения.

«Вечно работать на запасах Поволжской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций невозможно. У России остаётся только два пути – в Восточную Сибирь и на Арктический шельф. Если учесть, что на шельфе есть перспективы не только по нефти и газу, но и по полиметаллам и марганцу, величина прогнозируемой ценности минерального сырья этой зоны превысит многие триллионы долларов», – уверен академик РАН, крупнейший специалист по Арктическому шельфу Игорь Грамбер.

Проблема в том: пока российский шельф на предмет месторождений исследован плохо. В восемь раз хуже североамериканского шельфа Чукотского моря, в 16 раз – норвежского Северного моря. Более-менее исследованы геодезистами Карское и Баренцево моря. Гораздо слабее – Берингово и Лаптевых. Чукотское и Восточно-Сибирское моря считаются неизученными. Из немногочисленных данных известно: на востоке в основном концентрируются нефтяные месторождения, на западе – газовые.

Что касается добычи, единственный работающий шельфовый проект – Сахалин. Да и тот, хотя формально принадлежит Роснефти, реализован компанией «Эксон». Недавно «Газпром» в очередной раз отложил начало работ на Штокмане, несмотря на его громадные запасы в 3,9 трлн. куб. м газа. Начало работ на принадлежащем «Газпрому» Приразломном месторождении отложили на 2013 год. Хотя оно должно стать ключом, отпирающим разработку ресурсов Печорского, Карского и Баренцева морей.

О начале работ на остальных разведанных шельфовых месторождениях – даже не заговаривают. Государство также хранит молчание. Будто забыло о принятой ещё в 2002 г. программе «Геологического изучения и разведки континентального шельфа северных и дальневосточных морей на период 2002–2005 гг.». Согласно плану, к 2010 г. должно было закончиться исследование Западно-Арктических акваторий. К 2020 г. предполагалось полностью изучить весь континентальный шельф РФ. Сроки явно срываются, хотя время не терпит. Каждый год промедления впоследствии может стоить сотни миллиардов долларов, которых мы лишимся, если потеряем часть мирового энергетического рынка.

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