Кимберлитовые миллиарды

На днях центральные телеканалы облетела сногсшибательная новость. Мол, рассекречено Попигайское месторождение алмазов с настолько фантастическими запасами, что они превышают все остальные залежи этих камней в мире. Хватит на 3 тыс. лет добычи. К тому же алмазы не простые, а сверхтвёрдые. Видимо, особо ценные. Правда, вскоре оказалось, попигайских сокровищ действительно море. Но их реальная стоимость – как стеклянных бус. Сенсации не вышло, зато интерес к драгоценным камням поднялся огромный. Отличный повод выяснить, как в действительности обстоят дела с добычей алмазов в РФ.

Вроде в алмазном деле России есть чем гордиться. И по запасам, составляющим 60% мировых, и по добыче этих камней мы на первом месте в мире. С тех пор как 70 лет назад открыли богатейшие алмазные россыпи и кимберлитовые трубки Якутии, северные недра неустанно выдают на-гора драгоценный поток. Одна только трубка Удачная приносит до 15 млн. карат в год. Трубка Нюрбинская выдаёт более 8 млн. карат. Показатели 52 остальных российских месторождений алмазов в десятки раз скромнее.

Почти вся добыча идёт на экспорт. Гохран выкупает только самые крупные и ценные камни и то далеко не все. 90% камней продают за рубеж. В результате значительная часть алмазов в мире – российского происхождения. Вот данные авторитетной международной организации «Кимберлитовый процесс». В прошлом году вся мировая добыча составила 124 млн. карат. В денежном эквиваленте – 14,4 млрд. долларов. На долю РФ пришлось более 35 млн. карат стоимостью 2,674 млрд. долларов. Ближайший соперник – Ботсвана – отстаёт в 1,5 раза с добычей 23 млн. карат, у Конго – 19 млн., у Канады – 10,8 млн. карат.

Кажется, рейтинг великолепный. Но это если не принимать во внимание среднюю цену российских камней. Алмазы могут быть слишком мелкие, в камнях встречаются изъяны и задымления. В таком случае стоимость карата резко падает. Если поделить на всю добычу страны, цифра выходит удручающая. К примеру, средний карат из Намибии стоит 694 долл., из Либерии – 385 долл., из Сьерра-Леоне – 347 долларов. Даже китайские алмазы, несмотря на мизерную добычу в этой стране, идут по 248 долларов. Тогда как наши камни котируются невысоко – 78 долл. за карат. Это не худший показатель в мире, скажем, австралийские алмазы берут по 28 долл. за карат, из Конго – по 9 долларов. Но в целом цифры сильно хуже, чем в среднем по алмазодобывающим странам.

Потери обидные. Если бы наши камни стоили на уровне Либерии, экспортная выручка выросла бы в пять раз, достигнув 13,5 млрд. долл. (430 млрд. рублей). Это – без всякого увеличения добычи, с которой как раз всё больше сложностей. Алмазные богатства давно не валяются под ногами. Легендарная трубка Мир в Якутии, один из крупнейших алмазных карьеров в мире, открытый ещё в 1955 г., истощилась в 2001 году. Для продолжения добычи в 2009 г. пришлось открывать подземный рудник. Через два года та же судьба ждёт Удачный. Кроме многочисленных технических неудобств добыча подземным, а не открытым способом, – это дорого. Себестоимость камней подскакивает в несколько раз.

Но делать нечего. По плану развития в ближайшие 10 лет российская алмазодобывающая отрасль вложит в обустройство месторождений 235 млрд. рублей. За счёт этого старатели надеются утроить выручку, практически не увеличивая добычу. Всё за счёт роста среднего качества камней. Правда, многие аналитики сомневаются, что доходы действительно вырастут настолько сильно.

Есть и второй путь. Например, Белоруссия, не имеющая ни одной алмазной шахты, в прошлом году заработала на экспорте драгоценных камней 20 млн. долларов. Аналогичным образом Израиль заработал 4,4 млрд. долл., Швейцария – 2,6 млрд. долл., весь Европейский союз – 18,5 миллиарда.

Секрет доходов – огранка алмазов, добытых в других странах. Шлифовальная машина превращает «сырой» камень в самое дорогое из существующих украшений. Мировой рынок бриллиантов оценивается в 70 млрд. долл. в год. И России есть что предложить. У зарубежных ювелиров в ходу термин русская огранка. Для знатоков это примерно то же, что немецкое качество или швейцарская точность. Такой камень не перепутаешь ни с одним другим. Благодаря идеальной полировке и симметрии у него появляются уникальный блеск и особое свечение граней.

За крупными камнями русской огранки иностранные покупатели выстраиваются в очередь. Однако основной отечественный производитель бриллиантов – смоленский завод «Кристалл» – продаёт товара всего на 400 млн. долл. в год. Хотя его мощности в несколько раз больше. Производство ограничивают искусственно. Дело в том: с середины 1960-х годов, когда были открыты первые кимберлитовые трубки в Якутии, практически весь наш экспорт алмазов идёт через компанию «Де Бирс». Работа с южноафриканцами даёт два преимущества. Во-первых, никто, кроме них, не в состоянии регулярно и оптом закупать у России камни самых разнообразных цветов и размеров. Кроме того, монополия более 100 лет поддерживает стабильные цены на сырьё, а выйдя в самостоятельное плавание, легко обрушить рынок. Поэтому, взвесив все за и против, наша алмазодобывающая отрасль предпочла играть по правилам «Де Бирс».

Но у такой «опеки» есть и обратная сторона. Стараясь поддерживать баланс на рынке, монополия расписывает условные «роли» для каждой страны. Например, право осуществлять закупку для последующего гранения имеют всего 90 компаний в мире (из них только одна – российская). Торги идут на двух биржах – в Бельгии и Гонконге. Право гранить крупные камни досталось голландским, бельгийским и израильским мастерам. Алмазы поменьше шлифуют в Индии и Китае. А Ботсване, Анголе и России с их богатейшими месторождениями отведена роль сырьевой базы. Разумеется, мировая монополия не собирается менять статус-кво. Но, если переломить печальную тенденцию, доходы РФ от блестящих даров недр могут увеличиться не в три раза, а намного больше.