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Правительство марсиан наносит новый удар

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Константин ГУРДИН ]

Правительство марсиан наносит новый удар

Кабинет министров Медведева утвердил переход на двуставочную систему оплаты ЖКХ. Она как нельзя лучше воплощает двойные принципы российской экономической политики. На фоне показной заботы о непосильном для народа бремени коммуналки под предлогом социальной помощи населению на деле готовится резкий рост цен.

Народные герои

С начала 2013 г. в РФ вводят новый механизм расчёта тарифов ЖКХ, основанный на «социальных нормах потребления коммунальных услуг». Название предельно лживое. Социальное – то, что делают для людей, а не против них. В мире такие нормы – инструмент поддержки бедных. У Медведева – способ окончательно обчистить карманы народа.

Когда высокопоставленные чиновники идут на такие меры, они никогда не называют вещи своими именами. Обычно либо прячутся за намеренно мудрёными словами – так, отобранные у стариков и инвалидов льготы назвали монетизацией. Либо, глядя через телекамеры в глаза народу, не моргнув, называют чёрное белым. Именно так произошло в этот раз. 30 августа на заседании правительства в ходе обсуждения тарифной реформы премьер Дм. Медведев, изображая неподдельную тревогу за народное благополучие, рассуждал о защите интересов потребителя и помощи социально незащищённым слоям.

Кому, интересно, такое поможет? По факту: к давно больному спруту ЖКХ прививают очередное щупальце, призванное окончательно обезобразить систему. По новым правилам обычная цена электроэнергии, воды, тепла и газа будет считаться базовой, социальной ставкой. То есть – подарком государства народу. Нет, это не какие-то пониженные, льготные цены. Те самые, которые и без того растут из года в год и от которых стонет подавляющая часть населения.

Разумеется, объём социальной помощи будет невелик. По предварительным данным: не более половины реального потребления. Остальное придётся оплачивать по так называемым экономически обоснованным тарифам. Кто и как их рассчитывает – отдельный разговор. Важно: они будут гораздо выше. Насколько рванёт вверх цена, пока загадка, об этом в таких ситуациях на заседаниях правительства, хоть знают, но сразу не рассказывают. Ясно только: минимум на 20–30%, а то и на 50–70%.

В чём основная подлость? Социальные нормы потребления заимствованы из европейской практики. Правда, по дороге в РФ идею так извратили и растрясли, что её смысл полностью изменился. В ЕС система работает следующим образом: в нескольких странах, правительство расщедрилось, решив помочь небогатым гражданам с оплатой коммуналки. Семьи с доходом ниже среднего получают скидку на свет, водоотвод, вывоз мусора и т.д. Экономия – 30–50% от обычной рыночной цены.

Правда, чтобы не жгли и не лили слишком много, придумали те самые соцнормы. То есть – необходимый и достаточный для нормальной жизни объём потребления. Например, по электроэнергии это 120–150 кВтч на человека в месяц, по воде – 2–3 кубометра. Так сделали во Франции и Швеции. Так в этих странах и квартиры беднякам бесплатно дают! Причём не в трущобах, а в домах по российским меркам элитной постройки. В Британии пошли другим путём: отменили НДС (налог на добавленную стоимость) на коммунальные услуги. Это автоматически снизило их цену на 20%. Причём для всего населения.

У нас подобной щедрости не дождёшься. При вопросах об отмене НДС на коммуналку в коридорах власти нервно хохочут. Держи карман шире – вместо скидок по европейскому образцу под предлогом помощи повышают расценки. Единственная уступка – поначалу система ударит не по всем. Какой бы социальной правительство ни называло идею новых коммунальных норм, оно понимает – народу такой подарок не понравится. Поэтому, как принято в таких случаях, залезать в карманы будут не спеша. На первых порах крупнейшие города не тронут, потому что чревато социальным взрывом. В 2013 г. эксперимент поставят на нескольких регионах, числом от 15 до 18. Скорее всего, среди счастливцев окажутся Воронежская, Курская и Ульяновская области, а также – Приморский край. Если местное население стерпит, год спустя систему введут на всей территории РФ. Поначалу нормы потребления будут действовать только на электричество. К 2015 г. добавят воду, тепло и газ.

Липовая планка

Откуда взялось подозрение: социальные нормы, скорее всего, будут искусственно занижены? Опыта тут хватает, кое-где губернаторы успели осчастливить народ. Дело в том: ещё в 2005 г. с подачи тогдашнего главы РАО «ЕЭС» А. Чубайса правительство подмахнуло документ с замечательным названием «О мерах по реализации социальной политики в сфере потребления электрической энергии».

Социальная политика заключалась в том, чтобы в рамках норм отпускать населению как можно меньше энергии по низкой, субсидируемой из местных бюджетов цене. Остальное решили продавать по тем расценкам, которые назначит энергетическая монополия. Разумеется, они были в 1,5–2 раза выше привычных. При этом нормы потребления устанавливали местные власти – в меру жадности. Тут особенно отличились Владимирская область и Красноярский край. Они сдвинули соцнорму до планки 50 кВтч на человека в месяц. Итог: 70% квартир не вписались в это прокрустово ложе, платежи за свет мгновенно выросли в несколько раз. Дело закончилось волнениями, в 2005 г. в Красноярске прошли митинги, левые партии подали в суд, требуя отменить социальную норму.

И так ясно, 50 кВтч – издевательски мало. Даже очень экономный, современный холодильник уже нажжёт 25–30 кВтч в месяц. Каждый запуск стиральной машины добавит минимум пару киловатт. Кто стирает раз в месяц? Если есть дети, скорее, четыре раза и чаще. Вот – ещё 8–10 кВтч. А зимнее освещение квартиры? Взять самый экономный вариант: на комнату – четыре энергосберегающих лампы. При потреблении 20 Вт каждая и работе по пять часов в день за месяц набежит 12 кВтч!

Комнат может быть и две и три, кухня и коридоры тоже не стоят впотьмах. Речь не о буржуйских тёплых полах, отапливаемых бассейнах и системах непрерывной очистки воздуха. Типичная жизнь обычной небогатой семьи. Ей нужно стирать и гладить, у неё есть пылесос и микроволновка, в доме обычно работают компьютер и телевизор. Поэтому какие там 50 кВтч? Подсчитано, нормальное потребление скромной двухкомнатной городской квартиры, в которой живёт семья из трёх человек, – 300–400 кВтч в месяц. То есть по 100–130 кВтч на человека. При этом никакой энергороскоши.

Справедливости ради надо отметить. В некоторых регионах власти норму ввели, но не жадничали. Ленинградская область просто дарила пенсионерам первые 50 кВтч в месяц, остальные оплачивались по обычной, незавышенной цене. Краснодарский край (ай да Ткачёв?!) и Тверская область щедро установили месячную соцнорму в 250–350 кВтч на человека в месяц.

В общей сложности в 2005 г. на чубайсовскую подлость попались 14 регионов. Впоследствии некоторые одумались и отменили соцнормы. В других краях они живы по сей день. Разница в тарифах серьёзная. Во Владимирской области, где соцнорма так и осталась 50 кВтч, дотируемый киловатт стоит 2,81 руб., остальное – 3,55 рубля. Рост – 26%. В Забайкальском крае по «норме» электронергию отпускают по 1,92 руб., свыше – по 3,19 рубля. Тут уже скачок – 66%.

Как бы то ни было, теперь и остальным регионам пора готовиться к худшему. Понятно: сначала резко вырастут расходы на свет, затем – на прочие коммунальные блага. Самое неприятное: рост цен на нормативное потребление останется в пределах инфляции, тогда как сверхнормативные киловатты, кубометры и гигакалории будут дорожать якобы согласно законам рынка. То есть могут подскочить в любой момент и насколько угодно.

Тут трудно не вспомнить, как перед выборами партия власти разыгрывала карту жилищных тарифов. Как вскоре после новогодних праздников те же лица, которые сейчас подмахнули принятие псевдосоциальных нормативов, напоказ громили назначенных ими же губернаторов за слишком резкий рост расценок ЖКХ. В те времена надо было набирать предвыборные очки. Те очки получены, ныне в ходу другие, того сорта, который втирают народу.

Кому нужен рост тарифов

Сторонники введения двойных тарифов приводят два основных аргумента. Во-первых, дорогая сверхнормативная оплата коммуналки заставит население экономить. Мол, ЖКХ у нас слишком расточительно на ресурсы, пора ужиматься. Во-вторых, хотя население будет платить больше, со временем это позволит избавиться от системы перекрёстного субсидирования. Сейчас промышленность крупно переплачивает за энергоресурсы, зато это позволяет держать цену для остальных потребителей ниже себестоимости.

Начнём с энергопотребления. Действительно, по сравнению с Канадой и Северной Европой наше коммунальное хозяйство тратит слишком много тепла. Но в этом вина не жильцов, а государства. Никто не будет включать зимой электрообогреватель, если в доме и так жарко. Только для этого нужны другие дома, не те, которые строили в РФ десятилетиями. По российским строительным нормативам типичная толщина теплоизоляции стен многоквартирных зданий – 150 мм, крыш – 200 мм. Тогда как в Дании, согласно местным стандартам, соответственно 250 мм и 300 мм. В результате сопротивление теплоотдаче датских жилых домов в 1,5–2 раза выше, чем российских. Они вдвое лучше держат тепло, не говоря о другом качестве строительства – без щелей в стенах и прочих недоделок. Можно ли это исправить, повышая расценки на ЖКХ для обитателей дырявых многоэтажек?

Второй момент: в пересчёте на душу населения общее энергопотребление в РФ по западным меркам очень скромное. Давно известно: чем более экономически развита страна, тем выше этот показатель. Он напрямую связан с богатством: люди покупают больше бытовой техники, жильё становится просторнее и т.д. Вот цифры: по данным Министерства энергетики, в РФ на душу населения приходится 190 млн. условных тепловых единиц в год. Для сравнения: в США – 340 млн., в Канаде – 417 млн., в Норвегии – 441 млн., в Финляндии – 236 млн., в Швеции – 250 миллионов. Так что излюбленные сторонниками повышения расценок ЖКХ рассказы о якобы безумно высокой энергетической эффективности стран Северной Европы – тоже миф.

Наконец, пресловутое перекрёстное субсидирование. Прежде всего его в помине нет в области тепло- и водоснабжения. Что правда: на Западе крупные промышленные потребители платят за электроэнергию в несколько раз меньше, чем жилой сектор. В России – наоборот. Тем не менее налицо парадокс. Когда чиновники призывают резко повысить тарифы для населения, поскольку дотации ему якобы подрывают конкурентоспособность предприятий, они молчат вот о чём. Даже на уровне экспертов Минэнерго и Федеральной службы по тарифам – никто не знает, какая именно сумма перетекает из карманов предприятий в пользу населения. Система перекрёстных субсидий слишком запутана, никто не видит общей картины. По приблизительным оценкам, промышленность переплачивает за электроэнергию около 100 млрд. руб. в год.

Так ли велика эта сумма? Легко подсчитать: поделив эти 100 млрд. руб. на 143 млн. населения РФ получим 700 руб. в год, или 58 руб. в месяц. Иными словами, если бы проблема действительно была в этом, даже незначительное повышение расценок на электроэнергию, давно и полностью закрыло бы потребность в перекрёстном субсидировании.

Понимает ли это Медведев? Или он послан нам в наказание с Марса и полностью доверяет своему земному кумиру, вице-премьеру Абызову, который вместе с Чубайсом громил РАО «ЕЭС»?

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