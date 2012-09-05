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Танцы с мостами

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Танцы с мостами
Фото ИТАР-ТАСС

Пора подвести итог одного из самых громких проектов Минтранса. Ровно пять лет назад дорожное ведомство дало торжественное обещание довести до ума огромные мосты-долгострои, которые не могли закончить со времён крушения СССР. Грандиозные строения стояли по два десятилетия, местные власти регулярно пускали на них немалые бюджетные средства, но дело не двигалось. Что удалось?

Роковая маршрутка

Мосты в РФ, между прочим, не только строятся, но и рушатся. Причём регулярно – с 2004 г. было семь заметных мостокрушений. Самый свежий случай: 31 июля 2012 г. в Приморье обвалился пешеходно-автомобильный мост на дороге между посёлком Шумный и райцентром Чугуевка. Хорошо, в тот момент людей и машин на нём не было. Другой случай: пока во Владивостоке в дикой спешке строили самый длинный в России мост на остров Русский (в процессе возведения горевший два раза) – в январе 2011 г. в городе обрушился дряхлый Рудневский мост (длиной 500 метров).

А так – мосты падают постоянно и во всех регионах. Например, в марте 2011 г. в Забайкалье рухнул мост через реку Иголда. Балки сложились, не выдержав веса двигавшегося автокрана. Мост через Кулу в Магаданской области тоже сложился вниз вместе с грузовым автомобилем. Причина аналогичная – был дряхлый. По той же схеме в пригороде Воронежа рухнула половина моста через реку Усмань. Конструкция терпела без ремонта три десятилетия, наконец не выдержала проезжавшей по ней маршрутки с двумя пассажирами. Заодно пострадали проходившие внизу пешеходы, оборвало важные провода связи. В августе 2009 г. преподнёс сюрприз мост в Краснодаре. 12-метровый участок пешеходной части моста без видимых причин обвалился вниз на железную дорогу.

Это – первая половина проблемы. Считается, к мостам у нас относятся гораздо ответственнее, чем к дорогам. В отличие от федеральных трасс их состояние постоянно отслеживают, на ремонте вроде стараются не экономить. Тем более – в этой области российские инженеры на мировом уровне. Например, построить огромный купол – тут возникают проблемы. Но с мостами всё в порядке, российские компании потянут сооружения любого масштаба и сложности.

Тем не менее статистика Минтранса не утешает. Мосты старые, на современные нагрузки не рассчитаны. Всего, по данным ведомства, на федеральной сети дорог насчитывается 5,6 тыс. мостов, средней длиной 58 метров. Из них 82 – деревянные, 28 – каменные. Более половины мостов, по современным нормам дорожного движения, – слишком узкие, 20% – в неудовлетворительном состоянии,
5% –в аварийном. В программе дорожного строительства до 2015 г. фигурирует цифра – 148 аварийных мостов требуют незамедлительного ремонта. Кто знает, успеют ли их починить хотя бы в ближайшие три года.

Но это рядовые мосты. До них руки Минтранса доходят в последнюю очередь. Когда ведомство давало обещание довести до ума долгострои, оно имело в виду проекты века, хотя порой и местного значения. Специалисты называют их «внеклассные» – то есть очень большие и длинные.

В 2004 г., по данным Минтранса, в РФ оставалось 16 таких сооружений. О проблеме узнал президент В. Путин, он поручил завершить стройки. В апреле 2007 г. Минтранс отчитался: 11 мостов худо-бедно закончили, осталось четыре. Куда пропал ещё один мост – неизвестно, поскольку ведомство не публиковало точный список сооружений. Как бы то ни было, все недостроенные гиганты пообещали ввести в строй к началу 2009 года.

Цена спешки

Конечно, уже тогда лукавили. Например, в 2007 г. заработал знаменитый Мост пяти регионов через реку Вятка близ города Вятские Поляны. Объявили – он связал в единый транспортный узел Татарстан, Удмуртию, Марий-Эл, Кировскую и Пермскую области. На деле многие транспортные участки оказались недостроены. Поэтому нисколько не упростились ни дорога из Казани на Ижевск, ни путь из Перми в Татарстан.

После 2007 г. работа закипела в том же направлении. Формально задачу выполнили, но какой ценой! Типичный пример – Ульяновский мост через Волгу, важный сегмент транспортного коридора из Урала и Сибири в европейскую часть страны. Это двухбалочное ярусное сооружение с высотой пролёта 220 м и длиной 5,8 километра! До открытия моста на остров Русский он был самым длинным в России. Проектировать начали его в 1980 г., строить – в 1986 г., затем всё встало. В итоге стройка растянулась на 23 года.

Мост с помпой открыли в конце ноября 2009 года. То есть к обещанному началу года опоздали. К тому же заработала только первая очередь (движение по верхнему ярусу), и то не целиком. Прямой выезд транспорта в город был невозможен. Развязки, съезды и пешеходную часть моста достраивали ещё два года. К работам на второй очереди приступили только в 2010 г., при этом они подорожали с запланированных 44,5 до 133,4 млрд. рублей.

Примерно в том же духе достраивали мост через Волгу у села Пристанное. Это часть транспортного коридора Европа – Азия, уменьшающая дорогу на 500 километров. Сооружение длиной 1,3 км – кратчайший путь из Саратовской области на юг России, минуя шесть местных радиальных дорог и 24 райцентра. Формально мост открыт с декабря 2000 г., но только первая очередь. Вторую в спешке достраивали к октябрю 2009 года.

В том же духе в ноябре 2009 г. запустили первую очередь Волгоградского моста через Волгу. Сооружение шириной 6 полос и длиной 12 км – его называют лучшим способом решения транспортных проблем Волгоградской области и Южного федерального округа. Вторая очередь до сих пор не открыта, зато в ноябре 2010 г. объект прославился как «танцующий мост». Конструкция неожиданно принялась раскачиваться, очевидцы боялись обрушения. Впоследствии прошли многочисленные проверки в том числе Счётной палаты. Она выявила финансовые нарушения при строительстве на 152 млн. руб. и превышение сметы на 1,5 миллиарда. Пока мост стоит, ограничились установкой специальных демпферов – гасителей волн.

Так что понятна цена строительной спешки. Разумеется, каждый раз на открытие мостов-гигантов приезжали первые лица государства. При большом стечении народа над мостами вывешивали огромные рекламные растяжки с логотипами «Единой России» и надписями типа «Президент выполнил обещание». Шут с ним, с политическим пиаром. Лишь бы мосты действительно не подвели.

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