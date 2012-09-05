И снова «Брежневки»

Старые советские долги перед населением, о которых финансовые власти отчаянно стараются забыть, – опять актуальная тема. Причиной тому сенсационная победа 74-летнего пенсионера Юрия Лобанова из города Шуя Ивановской области. Последние 10 лет он судился с государством, пытаясь заставить его вернуть долг по облигациям советского госзайма 1982 года. Дошёл до Европейского суда по правам человека в Страсбурге и выиграл дело. Сумма компенсации превысила 37 тыс. евро (1,5 млн. рублей).

Облигаций знаменитого брежневского займа 1982 г. выпустили так много, что в СССР они едва не стали второй параллельной валютой. Сколько их продали – неизвестно. Даже в Страсбургском суде представитель российского Министерства юстиции на прямой вопрос отказался назвать цифры. Но долг – огромный.

Бумаги, официально называвшиеся «Облигации государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года» с доходностью 3% годовых и номиналом 25, 50 и 100 советских рублей, были на предъявителя. Поэтому их активно крутили в теневой экономике. Они ценились, хотя разбогатеть на них никто не рассчитывал. Советские люди знали на горьком опыте: в СССР добровольно-принудительные госзаймы служили средством изъятия лишних денег у населения: выплаты долгов запросто могли отсрочить на четверть века. Да и возвращали в итоге меньше положенного.

После распада СССР владельцам «брежневок», казалось, рассчитывать не на что. У всей страны сгорели сбережения и страховки, а тут ещё какие-то бумаги. Правда, в 1992 г. Сбербанк начал выкуп облигаций 1982 года. Но их брали по курсу 160 руб. за 100 советских рублей. В те времена эти деньги уже не стоили ничего, желающих почти не нашлось. Так что дело выглядело безнадёжно.

Тем бы и кончилось, если бы президент Б. Ельцин не подписал закон от 10 мая 1995 г. №73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации». Государство обязалось вернуть сбережения. Не только по советским вкладам, но и по облигациям! В том же году «брежневки» сначала конвертировали в особые долговые рубли, затем, чтобы деньги опять не сгорели из-за инфляции, привязали стоимость к продуктовой корзине. К тому же народу пообещали начислять на облигации 9% годовых. Так и вышло, что принадлежавшие Ю. Лобанову акции общей стоимостью 16 тыс. долговых рублей к 2012 г., согласно гособязательствам, стоили 1,5 миллиона.

Разумеется, для государства 73-й закон был не более чем политической игрой. В момент развала СССР в Сбербанке насчитывалось порядка 200 млн. частных вкладов. На них лежало более 300 млрд. рублей. По самым скромным подсчётам, чтобы действительно вернуть сгоревшие средства с учётом всех индексаций и процентов, пришлось бы выплатить примерно 780 млрд. долларов. Это 25 трлн. руб. – два годовых дохода федерального бюджета.

Так что формально возвраты по сгоревшим вкладам идут каждый год, но суммы смехо­творные. Да и этого на всех не хватает. Максимум, что можно получить по вкладам, – 10 тыс. руб., для ветеранов войны – 50 тыс. рублей. Что касается долга по облигациям – выплаты по ним вообще приостановили до 2015 года. Разумеется, владельцы «брежневок» много раз обращались в суд. Пока не дошло до Страсбурга, каждый раз уходили ни с чем – Верховный суд РФ отклонял иски. Европейцы оказались благосклоннее. Кстати, Ю. Лобанов – не единственный победитель в суде по правам человека. 95-летней Марии Андреевой в Страсбурге присудили вернуть по сгоревшим облигациям 4,3 тыс. евро.

После такого поворота событий в воздухе запахло большими деньгами, и к делу подключились крупные игроки. Так разразился скандал вокруг «Витас-банка». Он провернул потрясающую операцию. Коль скоро «брежневки» официально признаны госдолгом России – это те же деньги. Поэтому банк скупил огромное количество таких облигаций, как утверждают владельцы, на сумму 3 млрд. рублей. После чего потребовал от Центробанка признать их капиталом. Руководство ЦБ две недели находилось в прострации, потом объявило – облигации мусорные и не имеют цены. Позднее у «Витаса» отозвали лицензию – чтобы другим было неповадно.

Каков урок? Скоро четверть века, как сгорели огромные советские накопления. Реальных компенсаций, по сути, никто не получил до сих пор. Конечно, кроме нескольких человек, которым хватило сил и решимости судиться во Франции. Значит ли это, что надо опускать руки? Наоборот! Суд доказал: граждане правы, тогда как государство – увиливает от обязательств. Нет сомнений: рано или поздно время всё рассудит. И это решение будет справедливым для народа.