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Индейные враги

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Индейные враги
www.e1.ru

В России бум производства индейки. За последние четыре года выпуск некогда редкой для наших прилавков птицы вырос вчетверо, собственное мясо сильно потеснило импорт. Это только начало: агрохозяйства наперегонки возводят комплексы-гиганты, которые через несколько лет позволят нарастить производство ещё в три-четыре раза. Осталось дождаться двух событий. Когда РФ выйдет в мировые лидеры по выпуску индюшатины и когда цены на неё придут в норму.

Олимпийская птица

Удивительно, но ни Минсельхоз, ни отраслевые аналитики ни словом не обмолвились об индюшачьем рекорде. Хотя эта птица вышла в явные лидеры – за последние годы такого бурного роста производства не было ни по одному другому виду мяса. Например, по курятине за последние четыре года скачок составил 1,5 раза (до 2,5 млн. т). Об этом рассказывали по всем центральным телеканалам и с гордостью докладывали премьеру и президенту.

По индюшатине – подъём гораздо круче. В 2005 г. в РФ вырастили только 10 тыс. т этой птицы, на всю страну работали лишь пять небольших специализированных фабрик. В 2007 г. выпуск достиг 30 тыс. тонн. В 2011 г. пробили планку в 90 тыс. тонн. Индюшачья индустрия на глазах идёт в гору, в ближайшие годы взрывной рост продолжится. Что сомневаться, если один-единственный новый комплекс, который строится сейчас в Ростовской области, вскоре добавит 60 тыс. т годового производства. Кстати, стоимость завода – 18 млрд. рублей.

В целом, по прогнозам аналитиков, в ближайшие пять–восемь лет выпуск индейки в РФ может увеличиться до 350–400 тыс. т в год. Конечно, тут далеко до США с 2,54 млн. т годового выпуска индюшатины (не стоит забывать, Северная Америка – родина этой птицы). Зато вдвое больше, чем у всех стран Африки, и сравнимо с производством во Франции, Бразилии и Германии (от 406 до 479 тыс. т индейки в год).

Показательный факт: в мае 2012 г. правительство Белоруссии настолько прониклось успехом соседа, что пригласило одного из крупных российских производителей с нуля организовать в республике масштабное индюшачье агрохозяйство. Скачок последних лет удивит ещё больше, если знать: до середины 2000-х гг. дела с этой птицей у нас не ладились.

Потому что базы не было, отталкиваться было не от чего. В СССР производство индейки практически не развивали, считалось – она только для личных хозяйств. Тогда делали ставку на выпуск жирной и калорийной свинины – стране было не до диетических продуктов (из мяса диетичнее индейки – только крольчатина). Крупнейшая по тем, советским, временам Егорьевская птицефабрика выдавала лишь 3 тыс. т индюшатины в год. Да и та была построена только к Олимпиаде-80 – специально под выпуск диетической пищи для спортсменов. На фоне мировых масштабов производство незаметное.

Поэтому после распада СССР долгое время почти вся индюшатина в РФ была привозной. Вплоть до 2003 г. при общем годовом потреблении менее 100 тыс. т на импорт приходилось 70–80 тыс. тонн. Россия стабильно занимала второе место в рейтинге крупнейших мировых покупателей этого мяса (на первом месте – Мексика, на третьем – Германия).

Теперь иная история – в ближайшие два-три года от индюшачьего импорта не останется и следа. Он падает со скоростью 40% в год! В прошлом году завезли менее 20 тыс. т индюшатины. В принципе внутреннее производство можно наращивать минимум в четыре раза. Расчёт такой: индюшатина будет постепенно вытеснять курицу. Она не займёт её место, но отнимет существенную часть покупателей. Сейчас потребление индейки в РФ – немногим более 1 кг на душу населения в год. Тогда как среднеевропейский показатель – 5 кг, в США – 7 килограммов.

Бремя конкуренции

Есть и вторая движущая сила индюшачьего бума. Новые фабрики-гиганты растут как грибы, поскольку заниматься этой птицей в РФ очень прибыльно. «Производственные издержки при выращивании индейки на 20–25% ниже, чем у других видов птиц. Суточный прирост веса значительно выше», – объясняет эксперт компании «Финам» М. Клягин.

Несмотря на это, цены нещадные. Курятина в крупном опте стоит 80–85 руб. за килограмм. Индейка – 160–180 рублей. Это дороже, чем опт на свинину, производство которой в несколько раз затратнее! Причём цены – за тушку, тогда как 90% индюшачьего мяса в РФ продаётся в разделанном виде. Тут уже цены другие – от 250 до 400 рублей.

Предприятия не скрывают: на грудках они получают самую высокую прибыль. На втором месте – ножки, менее доходные части нередко сразу пускают в переработку.

Проще говоря, заниматься индейкой в 3–5 раз выгоднее, чем курятиной. Если на цыплятах-бройлерах крупный производитель зарабатывает 15–20% прибыли, на индейке – от 70% и выше. Одна из причин, по которым птицеводам удаётся выжимать такие проценты, – рынок индейки в РФ, по сути, монополизирован. На нём только два крупных производителя – группы компаний Евродон (33 тыс. т в год) и Краснобор (12 тыс. тонн). Единственное оправдание: они создали первые масштабные производства с нуля. Как пионеры – пока снимают сливки.

Между тем в США и Европе цены на мясо индейки в среднем – на одном уровне с курятиной. Между прочим, на наши деньги, оптом – менее 100 руб. за 1 кг мяса без костей и кожи. Выходит, у российской индейки минимум двукратный запас удешевления. Но оно не случится само собой, нужен не только рост производства, ещё – серьёзная конкуренция.

Какие тут перспективы? В общей сложности в РФ сейчас строится 16 крупных индюшачьих фабрик. Кто только не ринулся на перспективный рынок. Например, латвийские инвесторы на кредит Россельхозбанка строят индюшачью ферму мощностью 5 тыс. т в год в Сарапульском районе Удмуртии. Крупнейший производитель мяса в РФ группа Черкизово вложила в индюшатину 4,5 млрд. рублей. На эти деньги к 2014 г. на участке площадью 5 тыс. га в Тамбовской области построят завод мощностью 30 тыс. т в год. «Русская молочная компания» достраивает в Пензенской области предприятие на 15 тыс. т индюшатины в год. Впрочем, это ерунда по сравнению с планами, которые в конце августа 2012 г. озвучил Евродон. Компания намерена к 2014 г. построить самую крупную и современную индюшачью фабрику в Европе. Когда комплекс площадью 50 тыс. кв. м вступит в строй, компания сможет выпускать 180 тыс. т индюшатины в год.

Сражение началось. Если крупные производители не задушат нарождающихся конкурентов или на рынке индюшатины не установится сговор, цены неизбежно пойдут на спад. Что будут делать привыкшие к сверхприбылям владельцы предприятий? Оказывается, у них есть запасной план. Это – утки! Тема промышленного производства утиного мяса в нашей стране пока не поднята, хотя во многих странах – развита. При нынешних ценах разводить уток гораздо выгоднее, чем индеек. Так что не удивляйтесь, если через несколько лет индюшачий бум строительства фабрик-гигантов сменится утиным.

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