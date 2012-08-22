РФ переходит на собственный рис

Россия вновь идёт на рисовый рекорд. Год засушливый, но рис растёт на орошаемых полях. Поэтому ему жара нипочём. Так что, по прогнозам, урожай этого не совсем типичного для наших широт злака, превысит 1 млн. тонн. Эксперты уверены: с такими темпами роста посевов и урожайности, как в последние годы, не за горами время, когда РФ станет крупным рисовым экспортёром.

Кажется, РФ – не рисовая держава. Но всё не так просто. Оказывается, рис для нас важнее гречки. По данным агентства БизнесСтат, на него приходится 29% потребления круп, тогда как на гречку – 25%. Другой факт: риса в России – едят больше, чем в Европе. В нашей стране готовое потребление – 4–5 кг на душу населения в год, в ЕС – 2–3 килограмма.

Так что спрос на рис огромный. Благо, аграрии радуют который год подряд. В первой половине двухтысячных средний годовой урожай риса в РФ был менее 500 тыс. тонн. В 2005 г. произошёл рисовый перелом, сборы этой культуры резко пошли в рост. Если семь лет назад собрали 571 тыс. т риса, четыре года назад – 738 тыс. т, в 2010 г. – поставили исторический рекорд, преодолев символическую планку в 1 млн. тонн.

В прошлом году произошёл тектонический сдвиг в рисовом балансе РФ. Годовое потребление этой культуры в нашей стране: около 1 млн. т в год. Вплоть до 2005 г. половину янтарного злака приходилось импортировать. С 2011 г. рисовый расклад – в нашу пользу. В 2011 г. экспорт риса из России впервые превысил объём импорта. За рубеж продали 82,4 тыс. т, ввезли – 75,6 тыс. тонн. В целом с 2005 г. импорт риса упал на 80%.

По прогнозам экспертов, в нынешнем году экспорт риса превысит 100 тыс. тонн. Для сравнения: в 2004 г. за рубеж вывезли только 6 тыс. т риса. Разумеется, объём российского экспорта не сравнить с вьетнамским или индийским – там счёт идёт на многие миллионы тонн. Важен сам факт: в России началось перепроизводство этой культуры, внутренний рынок переполнен, товар рвётся за рубеж. Основные покупатели российского риса – Турция, Казахстан, Азербайджан и Ливия. Турция берёт у нас рис-сырец, чтобы загрузить свои перерабатывающие мощности, остальные страны покупают рисовую крупу.

Правда, есть нюанс. РФ не может полностью отказаться от закупок риса за рубежом. Почти 90% посевов этой культуры в РФ приходится на Краснодарский край (ещё по 4% – на Ростовскую и Челябинскую области). Даже в жарком краснодарском климате не растут элитные длиннозёрные сорта, такие как жасмин и басмати. Им нужны особые условия, не совместимые с нашей зоной рискованного земледелия. Да и урожайность риса в РФ – не сравнится с индийской или таиландской. Там снимают по два-три урожая в год, у нас – раз в году.

Поэтому в РФ традиционно культивируют круглозёрный рис. 85% посевов в Краснодарском крае приходится на сорта хазар, рапан и флагман. Как правило, такой урожай идёт не прямиком на стол, а в переработку. Спрос огромный, поскольку рисовая мука широко используется в пищевой промышленности. Так что не страшно, что у нас нет своего басмати. Зато с традиционными для РФ круглозёрными сортами получается неплохо.

Рецепт рисового роста последних лет: в РФ одновременно увеличиваются посевы этой культуры и урожайность. Вот цифры: в 2009 г. под рис отвели 181 тыс. га, урожайность составила 51 центнер с гектара. Год спустя площади посевов выросли до 202 тыс. га, с гектара собрали 53 центнера. Что касается светлого рисового будущего – в него позволяет заглянуть план Минсельхоза. В 2013 г. посевы должны достигнуть 239 тыс. га, урожайность – перейти планку в 60 ц/га. Потенциал ещё выше. Если уделить больше внимания селекции и совершенствовать технологии, с гектара можно собирать по 100–120 центнеров.

Благо государство субсидирует рисоводам часть затрат на электроэнергию и дотирует закупку элитных семян из расчёта 5,4 тыс. руб. на тонну. Есть и другие меры поддержки. Вообще расцвет российского рисоводства начался после того, как государство резко повысило ввозные пошлины на импортный продукт. В феврале 2009 г. ставки поднялись с 7 до 19 евро за тонну. После этого выращивание риса в РФ стало прибыльным делом.

Кроме того, аграриям требуется техническая помощь. Рис не растёт без обилия влаги, поэтому очень важна правильная мелиорация. «Серьёзная проблема для многих производителей риса – дефицит воды. Капитальная планировка рисовых чеков, которая позволит более рационально расходовать этот ресурс, в отрасли не проводилась около 20 лет. Для этого необходима закупка дорогой техники, средств на которую пока нет», – объясняет владелец одного из крупнейших рисоводческих хозяйств Краснодарского края Л. Лешкинов.

Наконец, важно не только дотировать закупку качественных импортных семян, но и развивать собственное семеноводство. Во многих хозяйствах высаживают так называемый дикий красный рис. Выращивать его просто, но при переработке до половины урожая уходит в сечку (отходы). Огромная часть крестьянского труда – впустую.

Государство вроде бы не против помочь. У Минсельхоза давно готова федеральная целевая программа «Развитие производства риса». Запланированный объём помощи отрасли – 5,3 млрд. руб. за три года. Правда, эту ФЦП обсуждают с 2009 г., а дело не движется. Сейчас, когда федеральный бюджет сокращает расходы, её перспективы особенно туманны.