Врачей и учителей оставляют без средств

Министр финансов А. Силуанов выступил рупором непопулярных идей. Он сообщил – в РФ слишком много бюджетников. У нас их 108 на 1 тыс. человек, тогда как мировая норма – 30–90. Правда, рецепт лечения от перебора предложен чисто российский. Разросшуюся до неприличных размеров армию чиновников почти не тронут. Зато пора готовиться к массовым сокращениям врачей и учителей.

Оптимизировать казённые расходы будут за счёт рядовых врачей и преподавателей. На региональном уровне процесс уже пошёл. В сельской местности налицо тотальное сокращение школ. С 2000 г. их число снизилось в 1,5 раза – с 45,4 до 30,6 тысячи. Регионам дорого содержать учебные заведения, в которые порой ходят только несколько десятков человек.

Уже зимой к региональному обрезанию бюджетов добавится федеральное. С 1 декабря правительство начинает очередную зарплатную реформу в школах. Она растянется на пару лет. По проекту Минфина, к 2014 г. общие расходы на образование сократятся с нынешних 614 до 550 млрд. руб. в год.

Что срежут? К примеру, отменят федеральные льготы для сельских учителей. Сейчас деревенские преподаватели оплачивают коммуналку по щадящим тарифам. По подсчётам профсоюза «Учитель», эти льготы добавляют к зарплатам 6–7 тыс. руб. в месяц ещё 2–3 тыс. рублей. Кроме того, федеральная казна перестанет платить надбавки классным руководителям. В масштабах страны это даст экономию в 11,4 млрд. руб. в год.

Все эти надбавки придётся оплачивать региональным бюджетам. Вдобавок на плечи местных властей ляжет запланированное правительством повышение зарплат учителям. По плану в начале 2013 г. ставки должны вырасти на 10%. Разумеется, регионы к лишним тратам не готовы. В августе раздался первый звонок. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что система образования в республике неэффективна. Мол, регион переплачивает учителям лишние 5,5 млрд. руб. в год. Он предложил повышать зарплаты именно из этих резервов. По сути, в завуалированной форме объявил о грядущем массовом сокращении преподавателей. Нетрудно догадаться, скоро этому примеру последуют многие другие регионы.

Достанется и докторам. Сейчас, если верить Всемирной организации здравоохранения, Россия – на 5-м месте в мире по числу медиков с высшим образованием на душу населения. В общей сложности в РФ 2,2 млн. врачей и фельдшеров. Правда, благодаря урезанию бюджетов, всё может пойти прахом. К 2015 г. Минфин планирует сократить расходы на здравоохранение с нынешних 554 млрд. до 383 млрд. руб. в год. Помимо прочего, федеральная казна полностью прекратит оплату пребывания в больницах детей-сирот. Также бюджет откажется от доплат фельдшерам, акушерам и врачам «скорой помощи». Сейчас на это уходит 9,8 млрд. руб. в год.

Часть расходов – таких как госпитализация сирот и доплаты акушерам – переложат на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Хотя он и без того в глубоком дефиците. Вдобавок из этого фонда начнут финансировать мероприятия по сокращению потребления алкоголя и табака. Предполагается, к 2015 г. фонд вырастет с 840 млрд. до 1,43 трлн. рублей. Хотя за счёт каких источников это произойдёт – неизвестно.

Остальные расходы, как и в случае с системой образования, по давней традиции переложат на регионы. По подсчётам Минфина, к 2015 г. их суммарные затраты на здравоохранение вырастут с 812 млрд. до

1,13 трлн. рублей. В том числе деньги пойдут на повышение зарплат врачам.

Надежды, что называется, несбыточные. Известно, как некоторые регионы платят медикам. Взять Службу скорой помощи, работники которой бастуют почти каждый год. Прошлой зимой отказались работать водители «скорой» в Перми, которым два месяца задерживали зарплату. В июне оказались на грани забастовки водители «скорой» в Ижевске. Им надоело получать 12,9 тыс. руб. в месяц. В июле начался очередной виток противостояния руководства станции скорой помощи и профсоюза её работников в Иваново. Начальство уволило лидера профсоюза, который добился для коллектива введения обеденных перерывов и боролся за повышение зарплат.

Самое обидное – сокращать расходы на зарплаты учителям и врачам без надобности. Запас прочности в бюджете есть. Например, можно уменьшить армию чиновников, на содержание которой уходит почти 1 трлн. руб. в год. Но, как обычно, правительство выбрало самую беззащитную жертву.