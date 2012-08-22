//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Врачей и учителей оставляют без средств

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Врачей и учителей оставляют без средств

Министр финансов А. Силуанов выступил рупором непопулярных идей. Он сообщил – в РФ слишком много бюджетников. У нас их 108 на 1 тыс. человек, тогда как мировая норма – 30–90. Правда, рецепт лечения от перебора предложен чисто российский. Разросшуюся до неприличных размеров армию чиновников почти не тронут. Зато пора готовиться к массовым сокращениям врачей и учителей.

Оптимизировать казённые расходы будут за счёт рядовых врачей и преподавателей. На региональном уровне процесс уже пошёл. В сельской местности налицо тотальное сокращение школ. С 2000 г. их число снизилось в 1,5 раза – с 45,4 до 30,6 тысячи. Регионам дорого содержать учебные заведения, в которые порой ходят только несколько десятков человек.

Уже зимой к региональному обрезанию бюджетов добавится федеральное. С 1 декабря правительство начинает очередную зарплатную реформу в школах. Она растянется на пару лет. По проекту Минфина, к 2014 г. общие расходы на образование сократятся с нынешних 614 до 550 млрд. руб. в год.

Что срежут? К примеру, отменят федеральные льготы для сельских учителей. Сейчас деревенские преподаватели оплачивают коммуналку по щадящим тарифам. По подсчётам профсоюза «Учитель», эти льготы добавляют к зарплатам 6–7 тыс. руб. в месяц ещё 2–3 тыс. рублей. Кроме того, федеральная казна перестанет платить надбавки классным руководителям. В масштабах страны это даст экономию в 11,4 млрд. руб. в год.

Все эти надбавки придётся оплачивать региональным бюджетам. Вдобавок на плечи местных властей ляжет запланированное правительством повышение зарплат учителям. По плану в начале 2013 г. ставки должны вырасти на 10%. Разумеется, регионы к лишним тратам не готовы. В августе раздался первый звонок. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что система образования в республике неэффективна. Мол, регион переплачивает учителям лишние 5,5 млрд. руб. в год. Он предложил повышать зарплаты именно из этих резервов. По сути, в завуалированной форме объявил о грядущем массовом сокращении преподавателей. Нетрудно догадаться, скоро этому примеру последуют многие другие регионы.

Достанется и докторам. Сейчас, если верить Всемирной организации здравоохранения, Россия – на 5-м месте в мире по числу медиков с высшим образованием на душу населения. В общей сложности в РФ 2,2 млн. врачей и фельдшеров. Правда, благодаря урезанию бюджетов, всё может пойти прахом. К 2015 г. Минфин планирует сократить расходы на здравоохранение с нынешних 554 млрд. до 383 млрд. руб. в год. Помимо прочего, федеральная казна полностью прекратит оплату пребывания в больницах детей-сирот. Также бюджет откажется от доплат фельдшерам, акушерам и врачам «скорой помощи». Сейчас на это уходит 9,8 млрд. руб. в год.

Часть расходов – таких как госпитализация сирот и доплаты акушерам – переложат на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Хотя он и без того в глубоком дефиците. Вдобавок из этого фонда начнут финансировать мероприятия по сокращению потребления алкоголя и табака. Предполагается, к 2015 г. фонд вырастет с 840 млрд. до 1,43 трлн. рублей. Хотя за счёт каких источников это произойдёт – неизвестно.

Остальные расходы, как и в случае с системой образования, по давней традиции переложат на регионы. По подсчётам Минфина, к 2015 г. их суммарные затраты на здравоохранение вырастут с 812 млрд. до
1,13 трлн. рублей. В том числе деньги пойдут на повышение зарплат врачам.

Надежды, что называется, несбыточные. Известно, как некоторые регионы платят медикам. Взять Службу скорой помощи, работники которой бастуют почти каждый год. Прошлой зимой отказались работать водители «скорой» в Перми, которым два месяца задерживали зарплату. В июне оказались на грани забастовки водители «скорой» в Ижевске. Им надоело получать 12,9 тыс. руб. в месяц. В июле начался очередной виток противостояния руководства станции скорой помощи и профсоюза её работников в Иваново. Начальство уволило лидера профсоюза, который добился для коллектива введения обеденных перерывов и боролся за повышение зарплат.

Самое обидное – сокращать расходы на зарплаты учителям и врачам без надобности. Запас прочности в бюджете есть. Например, можно уменьшить армию чиновников, на содержание которой уходит почти 1 трлн. руб. в год. Но, как обычно, правительство выбрало самую беззащитную жертву.

//Комментарии 13+

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//В мире

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

В США считают, что Россия крадёт военные технологии

США обвинили Россию в краже технологий создания гиперзвукового оружия. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

В Совфеде прокомментировали задумку Польши увеличить цену на транзит российского газа

Сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков оценил возможность повышения Польшей расценок на транзит газа из России. Цеков отметил, что польская политика на протяжении многих лет находится «в плену русофобских взглядов».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

В Росавиации рассказали, что произошло с самолётом в Жуковском

Специалисты из Росавиации рассказали, что на самом деле стало причиной жесткой экстренной посадки в Жуковском. Самолёт рейсом Москва – Симферополь сел в Подмосковье практически сразу после вылета.

//Общество

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

По законам советского времени... Как изводили бывших дворян в эпоху Большого террора

Большой террор начался с подачи генерального комиссара госбезопасности Ежова. Именно он подписал особо секретный приказ 0047, в котором черным по белому значилось: кого и когда требуется убить. Так называемых контрреволюционеров и их близких «пачками» либо истребляли, либо ссылали с глаз долой.

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

На какие характеристики ориентируются россияне при выборе смартфона?

Специалисты рассказали, на какие критерии в первую очередь обращают внимание россияне при выборе смартфона. Оказалось, что большинство заостряет внимание на трёх характеристиках гаджета.

//В мире

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Савченко заявила о «полном уничтожении» ВСУ бывшим президентом Украины Порошенко

Петр Порошенко за годы своего президентства «полностью уничтожил» Вооруженные силы Украины. С соответствующим заявлением выступила киевский политик, бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

//Новости СМИ2

//В мире

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский конюх рассказал, что раздражает королеву Елизавету II

Британский журналист Адам Хелликер, который занимается написанием книги о королевской семье, рассказал, что больше всего раздражает королеву Великобритании Елизавету II.

//Общество

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

«Обидно за россиян»: в Госдуме поспорили с врачами о вреде четырехдневной рабочей недели

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль уверен, что сокращение рабочей недели в России не станет причиной возникновения массовых невротических расстройств и ожирений.

//Общество

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Россия может прекратить поставки леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что Российская Федерация может полностью прекратить импорт отечественного леса в Китай.

//Политика

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, но не может. Депутат Госдумы таким образом прокомментировал новый закон, принятый в Киеве.

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
4

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ
5

Жириновский заметил, что Зеленский повторяет за Путиным

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры