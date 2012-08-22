К концу года наш золотой запас может достичь 1000 тонн

На днях Банк России опубликовал очередные данные о российском золотом запасе. Выяснилось, что с начала года он вырос примерно на 53 тонны и достиг 936 тонн.

Конечно, в денежном выражении стоимость этого золота, даже несмотря на рекордно высокие цены, выглядит не столь внушительно – 48,7 млрд. долларов. Однако, как утверждают финансисты, доля «презренного металла» в международных резервах России в последние годы стабильно растёт. Сейчас она достигла 9,5%, тогда как ещё в начале года составляла 9%.

Так что вместо «резаной бумаги» в российских «закромах» становится всё больше благородного металла. В начале 2007 г. золотой запас страны составлял 402 т, в 2010-м он вырос до 638 т, а к началу 2012 г. достиг 883 тонн. Нетрудно догадаться, что если рост продолжится в таком же темпе, то до конца года наш золотой запас может достичь знаковой цифры – 1000 тонн. Для этого Банку России осталось приобрести всего 64 т золота.

Впрочем, до рекорда даже царской России ещё далеко. Как утверждают историки, золотой запас страны перед Первой мировой войной составлял 1684 тонны.