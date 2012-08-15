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Своя игра

Кто и зачем спешит с приватизацией в России

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Александр ТИХОМИРОВ ]

Своя игра
pda.bagnet.org

Приватизация прочно заняла позиции одной из главных тем общественного обсуждения. Памятуя о неоднозначном имидже приватизации 90-х, чиновники самого разного ранга без устали заверяют общество, что на этот раз продажа госимущества будет честной, прозрачной и осмысленной.

Скупка по дешёвке

Однако уже первые сделки, осуществлённые в рамках «второй волны», вызвали много вопросов и даже вылились в ряд критических материалов на страницах федеральных СМИ – ведь последняя практика продажи госимущества заставляет подозревать, что за нею стоят интересы вполне конкретных кланов, стремящихся к переделу собственности.

Так, журнал «Эксперт» (№26 от 2 июля 2012 г.) в статье «Кто спешит с приватизацией?» обращает внимание на то, что пока вокруг каждого аукциона разгораются небезосновательные скандалы, а все попытки отойти от сомнительной приватизации 90-х заканчиваются как раз возвратом к ней. В свою очередь авторитетный деловой журнал «Компания» (№28 от 23 июля 2012 г.) отмечает, что под видом приватизации происходит скорее передача чиновниками контроля над госкомпаниями «своим» людям.

Тревогу бьют и эксперты. Председатель экспертного совета «ОПОРА России» Никита Кричевский обращает внимание на то, что распродажа госсобственности проходит в эпоху надвигающегося кризиса – а на падающем фондовом рынке её дорого не продашь. Вдобавок на продажу выставляются компании, стабильно приносящие доход в федеральный бюджет, отмечает эксперт.

«Что мешает нашей стране брать пример с развитых европейских стран? Например с Норвегии, где все нефтегазовые, энергетические, металлургические, лесоперерабатывающие активы принадлежат государству?» – задаётся справедливым вопросом Н. Кричевский.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, который в конце июня даже написал письмо Путину о вреде спешки при продаже госактивов. По его мнению, приватизация государственных долей в ключевых для страны компаниях носит идеологический характер и явно преждевременна, а их продажа в нынешних условиях может состояться лишь по заниженной цене.

Знакомые всё лица

Между тем достаточно внимательно присмотреться к тем, кто активно продвигает идею скорейшей приватизации госсобственности, чтобы сделать определённые выводы. В первую очередь лоббистом этого процесса выступает вице-премьер Игорь Шувалов, в чьих руках – ключевые решения о том, кому, когда и как продавать активы государства.

Не может не насторожить то, что И. Шувалов имеет тесные дружеские связи с потенциально заинтересованным в госактивах бизнесом. Среди друзей и бывших коллег вице-премьера такие крупные фигуры, как владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов, предприниматель Александр Мамут, Олег Бойко и даже сам Роман Абрамович.

Однако одной из наиболее интересных является связь
И. Шувалова с сенатором Сулейманом Керимовым, с которым они даже живут по соседству в посёлке Заречье. И именно «Нафта Москва» бизнесмена фигурировала в недавно разразившемся скандале о доходах семьи Шуваловых – когда фонд супруги вице-премьера обогатился примерно на 200 млн. долл. за счёт операций с акциями «Газпрома», на котировки которых её муж мог влиять со своей высокой должности.

Идеологом второй волны приватизации является ещё один вице-премьер – Аркадий Дворкович. Журнал «Компания» отмечает его связи с одним из бенефициаров последних конкурсов по продаже госсобственности – владельцем группы «Сумма» Зиявудином Магомедовым, с которым они вместе учились на экономфаке МГУ.

Кроме того, супруга вице-премьера Зумруд Рустамова работает в структурах ещё одного приблизившегося к власти бизнесмена – Ахмеда Билалова, расцвет карьеры которого тоже пришёлся на время президентства Дм. Медведева (Дворкович тогда был его советником). Сейчас Билалов пытается сделать из Северного Кавказа курорт европейского уровня. Проект оценивается в 15 млрд. долл., из которых 2 млрд. вложит государство.

Без конкуренции

Если обратиться к уже состоявшимся продажам госактивов, то мотивы новой волны приватизации станут ещё более очевидными. Достаточно ярким примером может служить продажа половины «Объединённой зерновой компании» (ОЗК) – госоператора на рынке зерна – группе «Сумма». Инвестконсультант «Тройка Диалог» с самого начала задал крайне жёсткие параметры к конкурсантам, которые не позволили всем желающим поучаствовать в приватизации этой сельхозкомпании. Один из очевидных претендентов – ведущий агрохолдинг страны «Кубань» (входит в «Базовый Элемент» Олега Дерипаски) – не был допущен к конкурсу.

По словам директора аграрного направления «Базэла» Андрея Олейника, процедура отбора потенциальных покупателей допэмиссии ОЗК была непрозрачной, а само её проведение в форме закрытой подписки нарушает принципы свободной конкуренции. Тем не менее сделка, несмотря на все нарушения и жалобы «Кубани» в ФАС, была признана действительной и завизирована правительством.

Непредвзятость помощников нынешнего премьера, отвечающих за приватизацию, вызывает большие вопросы – как, впрочем, и самого премьера, лоббирующего отказ от госкапитализма любой ценой. В этом смысле его деятельность резко контрастирует с делами его предшественника (а ныне президента) Владимира Путина, чья команда, напротив, в течение более чем десятилетия занималась сохранением и преумножением активов государства и российской промышленности.

Надежда на президента

В тяжёлый период кризиса 2008–2009 гг. В. Путин лично спасал каждое значимое предприятие. К примеру, именно он поручил ВЭБу перекредитовать попавший в зависимость от западных банков РУСАЛ, что спасло компанию от шантажа иностранных кредиторов и позволило национальному бизнесу сохранить контроль над крупнейшей алюминиевой компанией страны. За счёт экстренных мер и льготных кредитов удалось вытащить фактически «с того света» российский автопром – АвтоВАЗ и ГАЗ, сохранив при этом десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, Владимир Путин в кризис поддержал проект ГАЗа и Сбербанка по покупке Opel у американской автомобилестроительной корпорации GM. Приобретение Opel позволило бы ГАЗу выйти на качественно новый технологический уровень.

Поддержка президента не ограничивается спасением стратегических активов во время кризиса. Он в «ручном режиме» помогает этим предприятиям преодолевать сложности первых шагов в разработке и внедрении инновационной продукции. Будучи главой наблюдательного совета ВЭБа, Путин одобрил выделение кредита в 6 млрд. на разработку и производство современного российского двигателя стандарта Евро-4 на заводе группы ГАЗ в Ярославле. Скорее всего, президент поддержит группу ГАЗ и в конфликте с правительством Москвы, которое обвинило завод в поставке автобусов с неработающими кондиционерами и сразу же начало судебные разбирательства (автобусы группы ГАЗ, оснащённые кондиционерами, являются новой разработкой для России, и предприятию на стадии внедрения инновационных решений просто необходима поддержка на начальном этапе). Такие шаги со стороны президента должны показать некоторым руководителям регионов, что нужно оказывать помощь современным предприятиям, а не душить их суровыми судебными исками.

Приходилось тогдашнему премьеру тушить и социальные пожары – к примеру, когда партнёры «БазЭлЦемента» в Пикалёво, пользуясь кризисом, поставили жизнеспособное и эффективное предприятие на грань остановки, только его личное вмешательство позволило исправить ситуацию. Сейчас в Пикалёво опять складывается похожая картина, но президент России вряд ли позволит ради наживы отдельных лиц загнать в тупик эффективный бизнес. Поэтому у большинства бизнесменов нет иллюзий насчёт того, кто реально в тяжёлую минуту сможет помочь и, самое главное, знает, как это правильно и грамотно сделать.

Разница в стилях работы членов тандема после их рокировки с каждым месяцем становится всё более заметной, а нынешнее правительство начинает выглядеть всё более неубедительно. К тому же сам кабинет министров очевидно соткан из малоизвестных, не всегда обладающих должным авторитетом людей.

Многие эксперты уверены, что нынешний состав Белого дома является временным, и уже в скором будущем может смениться вместе со своим главой. Разговоры об этом, как и ожидания на этот счёт ответственного национального бизнеса, возникают в последнее время регулярно. На этом фоне нынешняя спешка с приватизацией может оказаться весьма объяснимой именно для тех чиновников, которым нужно побольше успеть, пока они ещё занимают влиятельные посты в Белом доме.

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