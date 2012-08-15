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Государство увлеклось вином

№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Государство увлеклось вином
liveinternet.ru

Правительство решило поддержать виноделов. Минсельхоз обещает включить вино в перечень сельхозпродукции – наряду с хлебом, мясом и молоком. После этого производителям начнут помогать рублём.

В последние 20 лет с вином в России полный бардак. Например, полно фальсификата. Если сложить собственное производство винного сырья и его импорт, этого не хватит на выпуск того количества вина, которое в РФ выпивают за год. Разница – 30%. То есть почти каждая третья бутылка – подделка.

Только треть вина в магазинах – качественный импорт, который привозят в бутылках. Ещё треть разливают из импортных виноматериалов. То есть из готового вина, которое везут в корабельных трюмах и железных цистернах, на месте – льют в бутылки. Дело выгодное. Дешёвый виноматериал обходится в 10–20 евроцентов за литр (4–8 руб.), в магазинах он по 100–150 рублей.

Наконец, треть вина выпускают в России. «В стране насчитывается 8–10 производителей, которые делают качественный виноградный алкоголь. Они привлекают иностранных консультантов, даже выигрывают на винных конкурсах. К примеру, в прошлом году в Лондоне российские вина взяли 17 наград. В этом – 35», – рассказывает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Но призовой продукт – капля в море отечественного алкоголя. Магазины его практически не закупают, потому что мало кто готов выложить за бутылку российского вина 250–400 рублей. Остальной вал – дешёвая бурда. До 70% напитка, сделанного из отечественного винограда, – полусладкие вина, в которые для крепости добавляют консервированное сусло. При таких успехах в виноделии неудивительно, что потребление вина давно не растёт. За год его выпивают порядка 100 млн. декалитров. При этом доля вина в общем количестве выпитого населением спиртного снижается.

Радует одно – правительство взялось за голову и решило прервать винную вакханалию. В 2009 г. оно уравняло пошлины на виноматериалы и сусло. Тем самым прикрыло схему, когда под видом виноградной массы везли готовое вино неизвестного происхождения. А потом разливали по бутылкам и продавали втридорога.

В 2011 г. в РФ радикально изменили классификацию вин. С 1 июля всё стало, как в Европе. Вином называется только продукт, сделанный из чистого винограда. Оно бывает трёх типов. Обычное столовое – сделанное из любых виноматериалов. «Географического наименования» – если виноград выращен в том же регионе, в каком сделано вино. Самое качественное – «наименования, контролируемого по происхождению». Это означает, что вино изготовлено в том же хозяйстве, в котором собрали виноград.

Кроме того, государство прижало производителей креплёных вин. Такого алкоголя в РФ ежегодно разливают 10–12 млн. декалитров. На постсоветском пространстве вина традиционно крепят обычным зерновым спиртом. С 1 июля это запрещено. Повышать градус можно, только добавляя виноградный спирт, как это принято в ЕС. Всё, что сделано иначе, называется «винным напитком».

Главное – чиновники поняли, что одними запретами отрасль не поднять. И расщедрились на субсидии. Пока их выделяют на виноградники. Казна тратит на них 300–400 млн. руб. в год. «Закладка 1 га виноградника стоит 400–800 тысяч рублей. Цена зависит от многих параметров: качества саженцев, частоты кустов. К примеру, для изготовления элитных вин кусты планируют так, чтобы они давали меньшую урожайность, зато за ними нужен более качественный уход, и их на гектаре должно расти больше. В итоге, в зависимости от стоимости виноградника государство субсидирует 15–30% затрат», – рассказывает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Конечно, в России выделяют гораздо более скромные суммы, чем в Евросоюзе. В пересчёте на 1 литр готового вина выходит не более 2–3 руб. субсидий. Тогда как, к примеру, в ЕС до 2008 г. помощь достигала 1 евро на литр вина. Но и нынешних средств хватит, чтобы в РФ начала расти площадь виноградников. Многие годы этот показатель стоял на месте, на уровне 63–65 тыс. гектаров. Наконец чиновники дозрели до идеи давать субсидии производителям, выпускающим вино из российского винограда. В мире это нормальная практика.

Удастся ли вытянуть отрасль на новый уровень, покажет время. «Винодельческий потенциал у России огромный. У нас всё ещё в три раза меньше виноградников, чем было в РСФСР. При правильной постановке дела страна сможет обеспечить себя вином хоть на 90%. Но на всё требуется время. Новому Свету на развитие виноградарства понадобилось 20 лет. Нам понадобится не меньше», – объясняет Дробиз.

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