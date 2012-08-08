Изнанка газового гиганта

«Газпрому» перешли лавры главного мирового добытчика денег. По версии престижного международного рейтинга Форчун-500, газовая монополия стала самой прибыльной компанией на планете. В связи с этим не помешает напомнить – во что процветание этого отдельно взятого бизнеса обходится населению РФ.

Министерство не в счёт

Вроде – невероятно. В 2011 г. чистая прибыль «Газпрома» подскочила на 35%, впервые в истории перешла триллионную планку и доросла до 1,342 трлн. руб. (при обороте 4,637 трлн. рублей). В пересчёте на доллары, это больше, чем у любой другой корпорации в мире. С учётом масштабов газпромовской прибыли тут впору сравнивать не с компаниями – со странами. Даже такими огромными, как РФ. 1,342 трлн. руб. – примерно девятая часть поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации!

Поневоле задумаешься об очередном этапе укрепления газового государства в государстве. Например, известно – министерства ему не указ, слишком мелок для «Газпрома» их уровень. Даже профильное Минэнерго бессильно скрежещет зубами. Ведомство давным-давно разработало генсхему развития газовой отрасли. Документ одобрило правительство, но «Газпром» и бровью не повёл, он эту схему игнорирует.

Что характерно, газовый гигант продолжает пухнуть от денег, хотя его производственные свершения не радуют. Например, в 2011 г. «Газпром» сорвал план ремонта магистральных трубопроводов (не выполнен на 50%). По старой традиции, ссылаясь на тяжёлые времена, голубой гигант вновь отложил ввод нескольких перспективных месторождений. На старых скважинах дела тоже идут ни шатко ни валко. В 2011 г. добыча опять упала – до 513 млрд. куб. (планировали – 520 млрд. кубометров).

К этому добавились проблемы на европейском направлении. Основной источник долларов для «Газпрома» – ЕС.

В 2011 г. на поставках газа в Европу «Газпром» заработал 78 млрд. долларов. Но этот рынок постепенно ускользает. В 2000 г. доля российского газа в ЕС достигала 46%, в 2008 г. сократилась до 28%, сейчас – 26%. Тем временем доля Норвегии выросла с 15% до 20%. Зимой 2011/2012 гг. не было газовой войны с Украиной. Но, когда в Европе грянули морозы, у «Газпрома» внезапно начались перебои с поставками топлива. В январе-феврале, хотя спрос был ажиотажный, ЕС недополучил 1,4 млрд. кубов, в девяти странах возник дефицит голубого топлива. В целом за год экспорт газа в ЕС упал на 10%. В довершение всего Польша подала в суд, пытаясь сбить цену, и сократила закупки на четверть. В конечном счёте монополии пришлось пойти на уступки. Для крупнейших покупателей стоимость газа снизили. Причём задним числом – за уже поставленный товар. Из-за скидок корпорация потеряла 7 млрд. долларов.

Ещё один повод для беспокойства – растущие долги за газ стран СНГ. Официальные лица пока помалкивают, но специалисты знают: за последние три года Белоруссия нарастила долг с 8 до 30,4 млрд. руб., Молдавия – до 97 миллиардов. В целом с 2009 г. газовая задолженность ближайших соседей увеличилась со 142 до 205 млрд. рублей.

Топливная ловушка

Финансовых проблем, благодаря заботам правительства, у «Газпрома» нет. Зато немало производственных.

Во-первых, монополия слишком увлеклась аппаратными и политическими играми и проморгала свою основную задачу – добычу газа. Она много лет топчется на отметке 450–500 млрд. куб. в год и постепенно снижается. Для сравнения: пик добычи газа пришёлся на 1992 г. и составил почти 650 млрд. кубометров. Дела в российской газовой отрасли идут не блестяще. Несмотря на очень крупные запасы в неразработанных месторождениях, добыча неуклонно падает и замещается газом, покупаемым в Средней Азии. У «Газпрома» не хватает денег на уже запущенные проекты на Ямале и в Баренцевом море. Пользуясь эксклюзивным правом на экспорт газа, монополия тормозит начало проектов в Восточной Сибири.

Последние 20 лет компания активно доила советское наследие – гигантские запасы Надым-Пур-Тазовского района. Три месторождения-великана – Медвежье, Ямбургское и Уренгойское – давали «Газпрому» до 70% всей добычи. Но многолетний топливный парад-алле подошёл к концу. На основных скважинах Западной Сибири добыча падает на 7–10% в год, основные скважины истощились на 50–90%.

Во-вторых, возникли сложности с разработкой новых месторождений. Газовая золотая жила XXI века – Ямал. Этот полуостров – второе дыхание российского сырьевого сектора. Голубого топлива там как минимум столько же, сколько во всех месторождениях знаменитого Надым-Пур-Тазовского района и больше, чем наберётся в обеих Америках, вместе взятых.

Но добраться до сокровищницы не просто, главное – дорого. После кризиса 2008 г. «Газпром» урезал бюджет на освоение Ямала с 210 до 150 млрд. рублей. Поэтому приходится корректировать планы. Например, регулярно откладывается полноценный пуск огромного Бованенковского месторождения.

Коронный номер

Проблемы копятся. Но всё это никак не сказалось на великолепном настроении руководства газовой корпорации. На прошедшем недавно собрании акционеров А. Миллер был необычайно весел и рассказывал исключительно о великих свершениях и радужном будущем корпорации.

Да и о чём ему переживать, если сверхдоходы «Газпрома» гарантирует правительство? Господдержка рекордных по мировым меркам сверхприбылей монополии идёт по двум направлениям. В первую очередь – санкционированный государством непрерывный рост тарифов. За последние семь лет годовое повышение расценок «Газпрома» ни разу не опускалось ниже 15%, в отдельные годы достигало 30%. Для промышленности – 25–35%. В 2012 г. монополия получила традиционные «плюс 15%», но весной потребовала прибавку ещё в 26%. Правда, на этот раз получила по рукам.

Аппетиты «Газпрома» подогревает давнее совершенно абсурдное обещание правительства со временем уравнять внутренние российские тарифы на газ с европейскими (хотя и за вычетом расходов на транспортировку). Час икс давно назначен, но его регулярно переносят. Сначала наступление ценового рая для «Газпрома» определили на 2011 г., потом перенесли на 2015-й.

Эксперты объясняют, в чём суть трюка. Газ в ЕС – самый дорогой в мире. С какой стати РФ, владелец крупнейших мировых газовых запасов, должна равняться на эти дикие цены? Тем не менее Федеральная служба по тарифам уверена: цена паритета – 7,4 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров. Сейчас российская промышленность покупает газ вдвое дешевле. Вроде до Европы далеко. Но, если сравнить с биржевой стоимостью газа в США, окажется, внутренние расценки в РФ – уже сейчас на 10% выше. Так что пора не повышать, а снижать тарифы.

Второй коронный номер устроен хитрее. Если копнуть, окажется: «Газпром» находится, пожалуй, в самом привилегированном положении среди всех российских компаний. Он получил гигантские льготы от государства. Эксперты насчитали три десятка различных схем, через которые на «Газпром» сыплются различные субсидии и налоговые послабления. Это и ускоренная амортизация, и пониженный налог на собственность, и прямое финансирование множества газовых проектов из госбюджета. Важен итог: за счёт многочисленных схем, «Газпром» ежегодно недоплачивает в госказну от 350 до 400 млрд. рублей.

Вот пример: за счёт экспорта нефти российский бюджет ежегодно получает 2,3 трлн. руб., вывоз нефтепродуктов приносит ещё 936 миллиардов. Итого: 3,236 трлн. рублей. Аналогичные экспортные сборы с «Газпрома» – 384 млрд. руб. в год.

В 8,5 раз меньше! Наверное, экспортный оборот нефти во много раз больше, чем газа? Ничего подобного: в середине 1990 гг., пока не начался законодательный мухлёж в пользу «Газпрома», доля доходов от газа в экспортной выручке РФ была в два раза выше, чем от нефти.

Для специалистов это секрет Полишинеля. Подсчитано: с каждого рубля, заработанного на экспорте чёрного золота, нефтянка отдаёт государству примерно 41 копейку экспортной пошлины. «Газпром» с каждого газового рубля уплачивает пошлину – 17 копеек. Третий грандиозный трюк – махинации с ключевым для сырьевиков налогом НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). По сути, это плата за использование природных ресурсов. Как известно, принадлежащих не правительству, а народу. Если пересчитать на тонну добытого условного топлива, для «Газпрома» этот налог – в 13 раз ниже, чем для нефтяников. НДПИ – не процент с оборота, а фиксированная сумма. Для газового гиганта ставку не повышали с 2005 по 2010 годы! Вот это называется – повезло!

Куда идут сверхприбыли

Так и появляются крупнейшие в мире сверхприбыли. Другой вопрос, куда идут эти деньги? Газовая монополия славится особой щедростью. Хотя она распространяется только на избранных. Например, в кризисных 2008–2009 гг. корпорация уволила более 20 тыс. человек. Причём это были специалисты, работавшие на производстве – месторождениях и трубопроводах. Начальство не тронули. Мало того, в 2008 г. годовые премии совету директоров неожиданно выросли на 15%. Год спустя премиальный фонд совета подскочил ещё на 21%.

Другая поляна, которую активно поливают золотыми дождями из бездонной газпромовской бочки, – зарубежные спортивные клубы. Не менее 125 млн. евро выкинули на германский футбольный клуб «Шальке 04». Кстати, сумма значительно превышает ту, которую «Газпром» тратит на содержание принадлежащего ему российского клуба «Зенит». В июле 2012 г. «Газпром» подписал контракт на трёхлетнее спонсорство с клубом «Челси» (седьмой по богатству футбольный клуб мира). К сожалению, размер вспомоществования британцам остался тайной.

Наконец, недавно всплыла ещё одна поразительная история. Оказывается, «Газпром» занялся откровенной раздачей пряников. Предлог нашли благовидный – продажа непрофильных активов. Дело поставили на широкую ногу. В результате компанию «Газпром-бурение» продали за 4 млрд. рублей. Сумма смешная, учитывая, что с 2005 г. монополия вложила в «Газпром-бурение» 16,7 млрд. рублей. Эта компания была и остаётся основным подрядчиком на проведение «Газпромом» геологоразведочных работ. В прошлом году монополия потратила на них почти 60 млрд. рублей.

Другой контракт: продажа «Газпромом» пяти строительных предприятий, включая «Ленгазспецстрой». Все вместе они ушли за 9 млрд. рублей. Кажется – дорого. Но надо учесть: на основе этих девяти бывших дочек «Газпрома» возник холдинг. Он специализируется на газпромовских строительных подрядах, зарабатывая до 150 млрд. руб. в год. Таких невероятно удачных для покупателей сделок «Газпром» провёл великое множество.

Что в итоге? Монополии есть, на что пустить свою – самую большую в мире – чистую прибыль. Правда, получена она в основном за счёт невероятных льгот и подкрученных в особую сторону законов. То есть за счёт плохо замаскированного разграбления госбюджета. Настоящее народное достояние – не «Газпром», а недра. Но они давно перешли в руки горстки приближённых к власти людей. Значит, хоть прибыль и называется «чистой», чистым это дело не назовёшь.