Деньги села пустили на лимузины

Счётная палата продолжает проверку государственных банков. Вслед за Сбербанком, ВТБ и ВЭБом аудиторы нагрянули в одну из самых таинственных финансовых организаций – Россельхозбанк.

Россельхоз всегда был на особом положении. Он на 100% государственный, при этом далеко не маленький. Четвёртый в РФ по размеру капитала, второй – по числу отделений. По замыслу, этот банк – финансовое плечо, которое государство подставило селу. Многочисленные ответвления программы развития АПК, финансирование посевной – всё идёт через этот канал. Да и кредиты на особые крестьянские нужды – например, покупку трактора или скота, проведение газа в хозяйство – в другом финансовом учреждении получить непросто.

Такова была идея, под которую в 2000 г. создавался Россельхоз. Что обнаружилось на деле? Это интригует тем больше, что о внутренней кухне этого банка, несмотря на его громадные размеры, известно мало. Конечно, за несколько лет завели пару уголовных дел. Например, на директора Алтайского филиала Е. Роговского, которого задержали по подозрению в превышении полномочий при выдаче кредитов. Ещё была загадочная гибель замглавы самарского филиала Россельхозбанка Д. Пузикова. Незадолго до этого в филиале пропали документы, также связанные с сомнительным кредитом. Но подобное время от времени случается почти в любом большом банке.

Итак, что показала проверка Счётной палаты?

Во-первых, банк частично забыл о своём предназначении и стал крестьянским только наполовину. По уставу Россельхоза, аграрные хозяйства должны получать не менее 70% от объёма выданных банком кредитов. На деле оказалось – 55,5%. К тому же проценты, под которые банк выдавал займы хозяйствам АПК, порой были выше, чем для представителей некоторых других отраслей.

Во-вторых, в рамках программы «Сельское подворье», призванной обеспечить крестьян кредитами на строительство приусадебных построек, выдано несколько займов на покупку элитных квартир в столице. Отмечены случаи, когда получатели кредитов «Подворья» ухитрялись пустить их на покупку дорогих иномарок.

В-третьих, в балансе Россельхоза обнаружилась дыра в 17,7 млрд. рублей. Причина – свежие убытки банк представил как старые. Это позволило показать в отчёте прибыль, которой на деле не было. По сути, банк замаскировал свою убыточность.

Наконец,67,3 млрд. руб. из выданных банком кредитов оказались просроченными, 132,7 млрд. руб. – проблемными. Показатель серьёзный: почти пятая часть от всего кредитного портфеля в 1,1 трлн. рублей. Отчасти это понятно, поскольку крестьянское дело – не самое спокойное занятие. «У этого направления абсолютно другая специфика, более высокие риски по сравнению с другими отраслями, другие потребности заёмщиков», – объяснял председатель правления Россельхоза Дмитрий Патрушев. Кстати, неспроста его фамилия многим покажется знакомой. С 2010 г. Россельхозбанк возглавляет 34-летний сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, ранее директора ФСБ. Так и хочется сказать: отец отправил сына присматривать за продовольственной безопасностью страны. Тот справился как мог.