Минэкономразвития пишет сценарии

К середине августа Министерство экономического развития выдаст антикризисный спецвариант бюджета на случай резкого падения цен на нефть до $60 за баррель. Главное отличие от катастрофы 2008–2009 годов – более масштабная девальвация рубля. Но именно она и спасёт бюджет, что позволит государству потратиться на смягчение последствий спада развития экономики.

Доходы от продажи нефти до сих пор ещё составляют половину всех доходов российского бюджета. Поэтому кризисное планирование всегда предполагало безжалостную постатейную резню расходов. Однако ведомство Андрея Белоусова выдало сценарий, при котором бюджет способен тратить даже больше, чем при высоких ценах на нефть. Правда, оплатить успешную антикризисную спецоперацию, хоть и опосредованно, выпадет населению. Как посчитало министерство, российским гражданам придётся не менее года прожить с курсом около 46 рублей за доллар и инфляцией в 12–13%.

А может, и не придётся… У аналитиков Минрегионразвития целых три сценария.

Сценарий первый, он же базовый, называется умеренно-оптимистичный. Он заложен в проект «обычного», не антикризисного бюджета. Предполагается, что Европа каким-то чудесным образом избежит разрастания кризиса. Для чего членам еврозоны нужно ювелирно разобраться с дефицитами своих бюджетов и снизить цену заимствований. Причём все страны должны действовать согласованно вне зависимости от их экономических интересов и политических проблем. Тогда мировая экономика будет расти бодрыми темпами – 4% в год, а цена на нефть останется на уровне $100 за баррель.

Два других сценария разработаны с разной степенью пессимистичности. Согласно сценарию «мягкого» кризиса (в документе Минэкономразвития он именуется Вариант А), остановить накапливание внешних и внутренних долгов не удастся. Пострадают не только юг Европы, но и развитые экономики центра и севера. Тогда за дело возьмутся Европейский ЦЕНТРОБАНК и антикризисные фонды. В режиме пожарной команды они будут тушить очаги кризиса, спасая банки, снижая остроту долговых проблем и поддерживая спрос. Некоторые экономики, став точками опоры, предотвратят перерастание кризиса в неконтролируемый процесс. Закончится всё стагнацией экономики ЕС. Сильно пострадают страны Восточной Европы. БРИК и США также замедлятся в развитии. Цена на нефть упадёт до $75–80. Курс доллара в 2013 году подскочит до 37 рублей, инфляция (ненадолго) вырастет до 8–9%, темпы роста доходов населения снизятся в реальном выражении до 1%.

Сценарий А2 в общих чертах повторяет показатели глобального кризиса 2008–2009 годов: бедствующие страны ЕС не смогут восстановить платёжеспособность, а европейские лидеры – договориться о спасении евро.

После долгих и безуспешных переговоров богатые страны Европы предпочтут договориться о новом монетарном союзе без участия «слабых». Экономика ЕС упадёт на 2,8% и долго не сможет восстановиться. Произойдёт резкое падение цен на нефть. Это связано не только с падением спроса со стороны США, Китая, Индии и Европы, но и с действиями инвесторов на рынке производных нефтяных бумаг. Вывод инвестиций вызовет обвал цен на сырьё. Среднегодовая цена в 2013 году станет точно такая же, какая была к 2009 году – $60 за баррель. И вот тогда Россию накроет давно прогнозируемая вторая волна кризиса. Экспортная выручка будет оседать на зарубежных счетах. Доходы от экспорта упадут на 31% (в 2009 году было 36%). И начинается лавинообразная девальвация российской валюты.

Главное отличие сценария А2 от кризиса 2008–2009 годов – спад экономики будет не таким глубоким. Инвестиции, хотя и снизятся, но не прекратятся по причине балансирующего механизма гибкого курса рубля. ЦБ, заняв позицию стороннего наблюдателя роста доллара, скорее всего, займётся минимизацией последствий растущей инфляции (до 12%). Доллар будет стоить 46 рублей. Безработица вырастет не так сильно, как в 2009‑м, а вот реальные доходы населения упадут.

Послекризисное восстановление экономики не займёт три года, как в прошлый раз. Процесс запустится буквально через год, как только начнут расти цены на нефть, что неминуемо произойдёт из-за сворачивания добычи странами ОПЕК. Проблема только в том, что граждане и бизнес дорого заплатят за кризис – их доходы в 2015 году уменьшатся на 17%.

Но если положение граждан, вынужденных платить «инфляционный и девальвационный налоги», ухудшится, то положение бюджета, напротив, улучшится. А потому министерство предлагает использовать бюджет для смягчения последствий кризиса.

При «мягком» кризисе бюджет потеряет 150–300 млрд. руб., при «жёстком» – 1,1–1,2 трлн. рублей. Возникший дефицит бюджета будет покрыт за счёт резервов, как и в 2009 году. Вариант А2 за год уменьшит их как минимум на четверть: сейчас там примерно 4,6 трлн. руб., а останется около 3 трлн. В 2009 году антикризисная программа обошлась правительству в 1 трлн. рублей.

Если проводить активную бюджетную политику, то, как уверяют специалисты Минэкономразвития, последствия кризиса будут намного мягче.