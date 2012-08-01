Самовозгорание Европы

Книга с интригующим названием «Германия – самоликвидация» стала национальным бестселлером в ФРГ и разошлась миллионными тиражами. Немцы зачитываются предсказаниями о скором закате Европы.

Считается, экономика ФРГ – пример для подражания. Всё же: надежда и опора ЕС, его финансовый фундамент, четвёртая по богатству страна мира. Но, если в Германии всё хорошо, почему каждый год страну покидают 140–160 тыс. немцев? Причём в основном молодёжь или специалисты-технари высокого класса. Идёт мощная утечка мозгов. Второй вопрос: верны ли прогнозы, что к середине века ФРГ потеряет четверть коренного населения? При этом каждый второй гражданин Германии будет рождаться в мусульманских семьях.

В этом решил разобраться автор бестселлера – Тило Саррацин. Его трудовая биография впечатляет: работал в германском Минфине, затем стал членом совета директоров Бундесбанка (аналог российского Центробанка). Правда, после выхода скандальной книги он лишился всех мест. Чем его бестселлер так испугал истеблишмент?

Исходный пункт: дела в германской экономике последние 20 лет катятся под гору. Рост ВВП давно не тот, что в золотые для ФРГ 1950–1960 годы. Тогда немцы устроили экономическое чудо: годовой рост промышленного производства достигал 25%, уровень безработицы сократился с 10% до 1,2%. Сейчас времена не те: в 1992 г. германский ВВП поднялся на 7,3%, в 1995 – на 3,8%, в 2001 – на 2,5% в 2005 – на 1,4% (что ниже уровня инфляции).

В 2009 г.– сократился на 5,1% (хуже было только во Вторую мировую).

22 года назад, при объединении Германий, народу обещали небывалое процветание. На деле только через два десятилетия средний реальный доход населения подтянулся до уровня, сопоставимого с тем, что был в ФРГ в 1990 году. Не помогли даже грандиозные вливания из госбюджета в восточные земли. С 1989 г. они ежегодно получали эквивалент нынешних 100 млрд. долларов. Хуже другое: при нынешних тенденциях через несколько лет страна начнёт беднеть. Кстати, уже перед кризисом 2008 г. уровень безработицы в ФРГ превысил 12%. Такой показатель был в начале 1930 гг. – перед приходом к власти Гитлера.

Обо что споткнулись немцы? Во-первых, работают всё меньше. 50 лет назад европейцы пахали как волы. Если подсчитать в часах, в среднем работник трудился на 20% больше, чем в США. Сейчас – на 30% меньше. Германия с её законами, ограничивающими рабочий день госслужащих пятью часами, четырьмя днями в неделю, – нетрудовой рай даже на фоне ЕС. В соседней Швеции, где почти социализм, – и то пашут на 35% больше.

Во-вторых, как выразился автор книги, «нация становится глупее». Тут и падение качества образования. Прошли времена, когда в Германию со всего мира приезжали на учёбу. Лучший вуз страны – Технический университет Мюнхена – занял 55-е место в мировом рейтинге учебных заведений. Даже китайские вузы попали в первую тридцатку. Другая причина – в стране становится всё больше мигрантов из тех стран, где женщины носят паранджу. Это сильно разбавляет общий интеллектуальный уровень. Вот цифры: 20% немцев получили высшее образование, 68% – средне-специальное. Среди проживающих в ФРГ бывших турецких граждан показатели 2% и 44%. Больше половины закончили только начальную школу.

Третья причина – тоже связана с мигрантами. Этот пункт и вызвал скандал. По мнению Т. Саррацина, под страной заложена «исламская демографическая бомба». Рождаемость в ФРГ падает, как и в большинстве богатых стран. В 1960-х каждый год в стране появлялось на свет 1,3 млн. детей, сейчас – 650 тысяч. Но сокращение рождаемости идёт не у всех групп населения. В 1960 гг. Германии стало не хватать дешёвых рабочих рук. Ресурс почерпнули в соседней Турции. На грязные, низкооплачиваемые производства пригласили в общей сложности 750 тыс. жителей этой страны. В конечном счёте это не помогло – к 1990 гг. большинство предприятий тяжёлой промышленности закрылись. Но бывшие рабочие остались, за десятилетия привезли с родины родственников и невест.

В результате к 2012 г. турецкая диаспора разрослась до 3 млн. человек. Многие представители этих миллионов камнем повисли на шее государства. Вот статистика: на 100 работающих коренных немцев приходится 10 сидящих на пособии. На 100 мигрантов из исламских стран – 43 человека. Большинство – профессиональные получатели пособий, они не работали и не собираются. Размер пособия тем выше, чем больше детей в семье. В том числе и поэтому рождаемость вдвое выше, чем в среднем по стране.

Пример – небольшой посёлок под Кёльном. 30 лет назад в нём поселились два эмигранта из Турции. Сейчас там – 300 мигрантов, больше, чем уроженцев посёлка. Все невесты вывезены из Турции, ни одна не говорит по-немецки. 70% мужчин не работают, семьи получают пособия. По мнению автора «Самоликвидации», это – будущее Германии. Шире – многих стран Старого Света. Ещё 30–50 лет – и нынешняя территория ЕС будет представлять собой резко обедневшие страны, преимущественно с мусульманским населением. А что? Заявил же представитель бельгийских исламских кругов Абу Имрам: «Бельгию нужно обратить в исламское государство. У нас найдётся немало судей, учителей и лидеров, которые смогли бы стать вашими халифами». Да и регулярно в Германии проходят массовые акции салафитов. Для справки: в РФ это фундаменталистское направление ислама чаще называют ваххабизмом.

В общем, страшилка о мрачном будущем вышла на загляденье. Понятно, почему в ЕС книга вызвала заметный интерес измученных безработицей народных масс и порицание правительственных деятелей. Разумеется, автору припомнили и Брейвика с его «Декларацией независимости Европы», и радикальные движения наподобие «Лиги английской обороны» и «Остановим исламизацию Европы».

Но если же отстраниться от внутренних европейских дел, какой полезный опыт можно почерпнуть для РФ? Прежде всего, германский сценарий нам явно не грозит. Чтобы получить схожие проблемы, надо дорасти до того же уровня благосостояния. Пока правительство делает всё, чтобы пособие по безработице оставалось фикцией, а получить его было как можно сложнее.

С другой стороны, когда немцы начали массовый импорт турецких рабочих, их ВВП на душу населения был даже ниже, чем сейчас в РФ. То есть – мы находимся примерно на той же точке развития и стоим перед схожим историческим выбором. Это заметно: правительство всё чаще возвращается к идее широко распахнуть границы для трудовой миграции. В программах Минэкономразвития основной трудовой жилой называют бывшие советские республики Средней Азии. Сама по себе трудовая миграция – благо для экономики, особенно если приглашают квалифицированных, хорошо образованных специалистов. Но, как показывает германский опыт, не все мигранты одинаково полезны.