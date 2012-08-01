Лесные пожары вышли из-под контроля

Россия опять в огне. С начала июня в Сибири и на Дальнем Востоке – сильнейшие лесные пожары. В ряде регионов ситуация вышла из-под контроля. Но чиновникам до этого мало дела. Они борются с огнём теми же методами, что использовали кошмарным пылающим летом 2010 года. Тогда местные власти в полном взаимопонимании с МЧС и Рослесхозом всеми силами занижали на бумаге реальные площади возгораний. Сейчас – делают ровно то же. По оценкам независимых экспертов, подтверждённым данными спутниковых снимков, реально на конец июля в РФ горело не менее 1 млн. га лесов. Всего огонь прошёл около 10 млн. га леса. По данным официальных источников площадь пожаров – 27 тыс. гектаров. Разница в 37 раз!

Восемь героев

Тушение тайги – не увеселительная прогулка. На самом деле, больше всего это похоже на войну. Спасатели гибнут, когда на них падают пылающие деревья, порой насмерть задыхаются от дыма. Поэтому сначала о жертвах. К сожалению, для лесной охраны год выдался на редкость кровавый. Шестого июня в республике Тыва погибли восемь парашютистов-десантников Авиалесоохраны. История такая. На тушение леса в Бай-Тайгинском районе послали пожарно-десантную группу из 14 человек. Из горящей тайги чудом выбрались только пятеро. Это была самая опытная группа Тувинской авиабазы. Так что следствию предстоит разобраться, кто бросил горстку людей тушить сотни гектаров.

Вообще, спускаться в океан огня, снижаясь на парашюте рядом с полыхающими верхушками деревьев, само по себе похоже на подвиг. Но как ещё быстро доставить пожарных, если огонь – в десятках километров от ближайших дорог? Например, в Югре нет не то что грунтовок, на сотни километров – ни одного посёлка. Деревья в РФ пылают на сотнях тысяч гектаров, поэтому парашютистов надо много.

Со временем в Авиаохрану обещают набрать 5,9 тыс. десантников. Пока их в несколько раз меньше. Работа – одна из самых опасных. Ветер может резко поменять направление, и пожар накроет лагерь десантников, как это случилось в мае 1981 года. Штатные вертолёты Ми-26 и Ми-2 в Авиалесоохране далеко не новые, при тушении порой падают, как было в мае 2003 г. и июле 2005 года. На страничке памяти, где ведётся список погибших сотрудников Авиалесоохраны, 62 фамилии. Но это с 1959 года! Когда-то давно при тушении по много лет удавалось обойтись без смертей. 2012 год, в котором РФ, по заверениям чиновников, полностью была готова отразить огонь, собрал ужасный урожай.

Как оказалось, государство даже не потрудилось застраховать жизни погибших в Тыве парашютистов! Об этом проговорился руководитель Рослесхоза В. Масляков. Дело было 27 июня, на совещании у премьер-министра. Там и глава МЧС В. Пучков, и губернатор пылающей Томской области С. Жвачкин. От каждого Дм. Медведев получил изрядную порцию лапши на уши.

Особенно отличился руководитель ведомства, которое некоторые эксперты называют Министерством Чудесных Сказочников. Как известно, летом 2010 г. МЧС катастрофически не хватало людей и техники. Например, пожарных самолётов-амфибий

Бе‑200ЧС на всю страну в парке ведомства со штатом 90 тыс. человек оказалось только четыре. Да и то два – в нелётном состоянии. После той катастрофы федеральный бюджет в авральном порядке выделил на перевооружение немалые средства.

Так что на этот раз В. Пучков порадовал премьера. На вопрос, хватает ли техники, не моргнув глазом, сообщил: «В стране создана группировка сил общей численностью более 930 тыс. человек, 125 тыс. единиц техники». Заодно мелькнула такая информация. По решению правительства 133 воздушных судна оснащены резервуарами воды для тушения леса, закуплены две новые амфибии Бe-200, ещё шесть стоят на стапелях.

В чём враньё? «Трудно сказать, что имел в виду министр под словом «группировка», но такого количества людей, которых можно было бы привлечь к борьбе с лесными пожарами, в РФ нет», – объясняют независимые эксперты. Мало того: слова главы МЧС опровергают официальные сводки его собственного ведомства. Вот они: по состоянию на 27 июля, в борьбе с пожарами в РФ участвовали 4,2 тыс. человек, 583 единицы пожарной техники, 50 воздушных судов. Получается, даже если «пучковская группировка» в 930 тыс. человек существует, она задействована только на 0,5%.

Премьерская жвачка

Кроме того, министр опустил важную деталь. Сотрудники МЧС не имеют права участвовать в тушении многих серьёзных лесных пожаров. Правила таковы: спасатели министерства разворачивают рукава, только если огонь подошёл на 5 км к населённому пункту (или, как сказано в документах, важному объекту экономики). «В итоге они выезжают в лес и катаются там. Ждут, когда огонь подойдёт на 5 км. к посёлкам, и можно будет подключиться к тушению. Чаще всего – не дожидаются. Страшно на ребят смотреть: сильные, здоровые, на технике, а сделать ничего не могут. Когда мы им высказываем, опускают головы и отворачиваются. Не будешь тушить – совесть замучает, будешь – уволить могут», – рассказывает глава крупного лесного хозяйства.

Единственная возможность для МЧС поучаствовать в тушении удалённых (чаще всего самых лютых) пожаров – авиация. Что радует, с 2010 г. пожарных бортов действительно заметно прибавилось. Жаль, толку от них мало. Об этом Дм. Медведеву невзначай проболтался губернатор С. Жвачкин.

У него свой интерес. Мысль главы Томской области сводится к следующему. Мол, пожарная авиация в Сибири есть, её достаточно. Но подняться в воздух машины не могут. Потому что над Томской областью стоит мощнейший антициклон, температура аномально высокая, ветра нет, край полностью заволокло дымом. В результате взлётные полосы не работают. Да и зачерпнуть воду амфибиям негде. Тут другая беда. Разразилась засуха, уровень воды в реке Томь опустился до минимального за последние 100 лет уровня. Вроде бы – замкнутый круг. Техника не тушит пожары, они разрастаются, дыма всё больше, самолёты, опять же, не могут взлететь. Главное: во всём виноваты не местные власти, а каверзы природы.

Слушая это, Дм. Медведев кивал и сочувствовал. Хотя в действительности всё иначе. Как объясняют эксперты, лесопожарная авиация – вспомогательное средство борьбы. При таких площадях пожаров, которые сейчас бушуют в Томской области, работа нескольких десятков самолётов и вертолётов повлияет на пожары не сильнее, чем укус комара на слона. «По ТВ показывают, как генералы МЧС тычут пальцами по карте. Это и есть их тушение. Зачем согнали авиацию, которая не летает, а стоит на аэродроме? Лучше бы Дм. Медведеву сказали, сколько лесопожарных тракторов ТЛП-4 участвует в тушении. Один такой агрегат по эффективности стоит всей этой авиагруппировки», – объясняет представитель Рослесхоза.

Дым над городами сейчас стоит не только в Томской области – по всей Сибири. Из-за лесных пожаров периодически закрывают аэропорты Омска, Новосибирска, Кемерово и Красноярска. Хвалёная пожарная техника, на закупки которой после 2010 г. бюджет потратил многие миллиарды рублей либо отсутствует, либо почти не используется. По словам экспертов, подвижки произошли только в Московской области. Там власти серьёзно пошевелились, чтобы дым от горящих торфяников больше не долетал до Кремля.

В большинстве других регионов отделались закупкой некоторого количества техники. Её получатели – лесничества жалуются на плохое качество. Но повлиять на что-то могут только через суд. Например, в Архангельской области лесной охраной пришлось заняться прокуратуре. Проверка показала: с помпой установленные после лета 2010 г. новейшие пожарно-химические станции недоукомплектованы, некоторые неисправны.

Три застреленных медведя

Тем временем – реальные, не бумажные пожарные сводки всё тревожнее. Как показывает инфракрасная съёмка со спутников, леса Сибири и Дальнего Востока сильно разгорелись ещё в начале июня. По состоянию на начало августа, общая площадь пожаров значительно больше, чем была на тот же момент времени в 2010 г. (5 млн. га против 1,3 млн. га).

Тем не менее на федеральных телеканалах новости про сильные лесные пожары в Сибири появились с опозданием в месяц. Замалчиванию способствовало то обстоятельство, что два года назад мощно полыхали европейская часть РФ и Урал. Причём горели торфяники, поэтому дым стоял коромыслом. В 2012 г. – леса горят на востоке страны. Пока не начали закрывать крупнейшие сибирские аэропорты, телевидение делало вид, будто ничего не происходит.

«На данный момент хуже всего дела обстоят в Красноярском крае, Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Там пожары давно вышли из-под контроля. Справиться с ними оставшимися у лесного хозяйства силами заведомо невозможно. На эти четыре региона приходится более половины всех площадей, пройденных пожарами 2012 года», – говорит руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

Пожары могут подобраться к крупным населённым пунктам. В Енисейском районе Красноярского края сейчас разворачивается драма. Огонь, который тушили силами 400 человек, отрезал от внешнего мира 38 пожарных. Они не могут выйти из горящего леса. Первая группа из 27 человек отошла в район деревни Якши, вторая – 11 человек – ушла на заимку Кудымово. Уже 26 июля у обеих групп кончились запасы продовольствия. Эвакуировать людей самолётами или сбросить им провиант невозможно из-за густого дыма. По состоянию на 1 августа – ситуация не разрешилась. «Чтобы выбраться из леса, им нужно пройти более 100 км, но сейчас разведка новых пожаров не ведётся, они могут попасть в огненное кольцо», – объясняет глава Енисейского района Сергей Ермаков.

Тем временем Рослесхоз и МЧС проблему пожаров не признают. С официальной точки зрения в лесах тишь да гладь. В сводках твердят, будто «ситуация спокойная, угроз населённым пунктам и промышленным объектам нет». На деле в Новосибирске всё в дыму, густой смог стоит над Омском и Томском. В Кемерово дым был, но ветер изменился, и он отошёл. Зато в Хакасии весь июль дым стоял такой – солнца не видно. В селе Молчаново Томской области пришлось отстрелить трёх медведей. Звери спасались от лесного огня, выскочили на дома.

Дышать в сибирских мегаполисах нечем, огонь подбирается к крупным областным населённым пунктам. Но губернаторы, местные отделения МЧС, Рослесхоза и т.д. – дружно игнорируют проблему. Если действуют – исподтишка. Например, по слухам, больницы Томской области уже негласно перевели на особый режим, ждут резкого притока пациентов. Местные власти хранят молчание, поскольку боятся раскрыть истинные масштабы пожаров. Ещё бы – любое возгорание леса площадью более 25 га (200 га в труднодоступной местности) считается особо крупным. За его тушение местные власти отвечают головой перед федеральным центром. Отсюда – занижения масштабов бедствия в десятки раз.

Центр, разумеется, об этом знает, но смотрит сквозь пальцы. Дм. Медведев закончил пожарное совещание 27 июля словами: «Исходя из того, что я услышал, ситуация под контролем». Увы, Дмитрий Анатольевич, как и в 2010 г., никто ничего не контролирует. Надежд, что местные власти ударят хотя бы палец о палец, опять никакой. Остаётся ждать проливного дождика над тайгой в четверг и надеяться – авось пронесёт.