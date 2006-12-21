«СуперДжет» идет на взлет

Во вторник компания «Сухой» и авиаперевозчик «Дальавиа» заключили договор на поставку 6 российских региональных самолетов «Суперджет 100». Сумма сделки 170 млн. долларов. Как рассказала нам представитель «Сухого» Екатерина Бюшгенс, это уже четвертый заказ на «джеты». Первым покупку оформил «Аэрофлот» (30 самолетов), затем «Финансовая лизинговая компания» (10 самолетов) и AirUnion (15 самолетов).

Таким образом, у «Сухого» набирается вполне приличный пакет заказов примерно на 1,5 млрд. долларов. «На данный момент это говорит об успешности проекта, – считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – Что получится в реальности, можно будет сказать, когда самолет выйдет из стен завода». Пока самолеты находятся в стадии производства, и первая машина появится в сентябре следующего года.

Проект российского регионального самолета был запущен несколько лет назад. С ним связываются все надежды нашей гражданской авиации, которой необходимо совершить прорыв, выйдя на рынок с современной конкуренто­способной машиной. Решили создать самолет для перелетов на средние расстояния, в основном для внутренних линий: дальность полета 2700–4800 км. Машины будут выпускаться в трех модификациях: на 60, 75 и 95 мест.

Основную работу по самолету ведет холдинг «Сухой», консультирует разработку «Боинг». А двигатель создают российское НПО «Сатурн» и французская «Снекма». Предполагается, что «Суперджет» будет удовлетворять международным требованиям по экологии, шуму, надежности. Например, планер рассчитан на 70 тысяч летных часов и 70 тысяч циклов взлет-посадка. А межремонтный ресурс двигателя в 1,5 раза выше, чем у ныне используемых самолетов.