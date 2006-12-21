Как строить доступное жилье

Учтены предложения и материалы, которые прислали из 60 регионов России. «Материала достаточно. Все эти наработки, которые раньше были сделаны, и те, что имеются в Минрегионразвития, позволяют нам при хорошей работе обобщить и с учетом мнений выработать позицию», – подтвердил Минтимер Шаймиев.

Однако при обсуждении доклада проявились базовые противоречия. «Практики» из регионов и «рыночники» из Минфина и Министерства экономического развития видят реформы по-разному.

Кошелек или бюджет

От того, чья точка зрения победит, зависит – будет ли жилье доступным. Позиция г-на Шаймиева и «региональщиков» понятна – давайте сначала за счет бюджетов всех уровней создадим работоспособный механизм, закроем долги перед населением, исправим все недостатки, что накопились за многие годы в коммунальной сфере. Это и переселение людей из ветхого жилья, и пресловутые капитальные ремонты жилищного фонда, и создание работоспособной коммунальной инфраструктуры – водоснабжения, отопления, канализации.

А вот Минфин и МЭРТ считают по-другому. «Проблема-то простая – сделайте условия для работы жилищно-коммунальных предприятий рентабельными. Сделайте тарифы такие, чтобы в ЖКХ приходили инвесторы. Нормальные коммерческие предприятия. Это отличный рынок, спрос постоянный, бизнес стабильный. Это будет замечательное инвестиционное предложение, – утверждает замминистра финансов РФ Антон Силуанов. – Почему у нас социальное жилье не строится? Потому, что наниматель не платит за него нормальную плату. А платит 2 копейки».

Интересно, а какой должна быть «нормальная» плата за социальное жилье? И останется ли оно на условиях Минфина социальным? То есть чиновники уверены – с помощью тарифной политики можно решить практически все. За счет нашего с вами кошелька. В том числе сделать капремонт многоквартирного дома, построенного десятилетия назад и не видевшего никакого ухода, кроме обслуживания не сильно трезвыми сантехниками и водопроводчиками. Мол, 80% жилого фонда в стране приватизировано – вот пусть собственник и платит!

Впрочем, не все министерства находятся в оппозиции к региональным властям. Заместитель министра регионального развития РФ Юрий Тыртышов уверен, что строительство инфраструктуры, как коммунальной, так и социальной, должны взять на себя органы государственной власти. А г-н Шаймиев добавил: «Здесь необходимо учесть и строительство дорог». У оппонентов министерским чиновникам на заседании рабочей группы был и такой неэкономический, но сильнейший аргумент: «У нас государство социальное, по Конституции. А мы Конституцию нашей страны не меняли».

Представим себе – не будет в России массового комфортного жилья. Тогда – не будет чистых подъездов, ухоженных дворов, горячей и холодной воды. Не будет ничего, что делает жизнь человека удобной и значимой в собственных глазах.

Прямая речь