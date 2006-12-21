Зимние заботы для вкладчика

Процент в подарок

Из года в год банкиры анонсируют в предпраздничную пору срочные вклады с одними и теми же названиями –«Рождественский», «Новогодний», «Метелица», «Зимняя сказка» и тому подобные. Сезонные предложения, как правило, отличаются слегка повышенной на 0,25–1% процентной ставкой по сравнению с обычными вкладами. В большинстве банков положить деньги на праздничный депозит можно лишь до конца зимы.

К сожалению, с каждым годом новогодние предложения становятся все скупее. Так, в прошлом сезоне кредитные организации были готовы начислять по «зимним сказкам» до 14–15% годовых в рублях и до 9,5–10,5% в долларах. Нынче ставки опустились до 12,5% и 10,0% годовых соответственно. Виноваты в этом не только прижимистость банкиров, но и снижающаяся инфляция.

Некоторые банки вообще отказываются от спецпредложений. Так, в этом году из традиционной зимней гонки выбыли ВТБ­24 и «Авангард». По мнению их менеджеров, тактика повышенных процентов уже исчерпала себя, и лишние полпроцента не слишком-то влияют на приток клиентов.

Ставка на азарт

Все больше банкиров под Новый год стремятся привлечь внимание клиентов не процентами, а различными призами. В роли разыгрываемых «борзых щенков» выступают чайники, кофеварки, мобильные телефоны, туристические путевки и просто день­ги.

Традицию новогодних лотерей российские банкиры позаимст­вовали у своих заокеанских коллег. В США такой способ поощрения клиентов поставлен на широкую ногу. Например, Washington Mutual , шестой по размерам банк США, разыгрывает среди своих вкладчиков целые дома. Отечественные банкиры пока предлагают куда более скромные подарки и призы.

Так, Московский кредитный банк обещает, что каждый 50-­й вкладчик получит в качестве сюрприза от Деда Мороза телефон SonyEricsson , а каждому 300-­му достанется цифровой фотоаппарат Sony . Банк «Союз» разыграет среди тех, кто не позднее 14 января 2007 года откроет вклад «Перспектива» на срок от трех месяцев, 160 различных призов. Главный из них – три путевки за рубеж. А вот в банке «ГЛОБЭКС» решили обыграть число 2007: до 29 декабря среди его клиентов будет разыграно 500 денежных премий по 2007 рублей. Наконец, выигрышем в новогодней лотерее БИН-банка станет четырехкратное увеличение ставки по вкладам «Доходный» и «Накопительный» сроком от 6 до 12 месяцев.

Карточный пасьянс

Новогодние предложения банков касаются не только вкладов. Уже несколько лет в предпраздничный ассортимент включаются особые условия по картам международных платежных систем. Например, к депозиту, открытому в канун Нового года, выдается бесплатная пластиковая карта. Банк не берет комиссию за ведение карточного счета в течение одного года с момента выдачи (обычно за это платят 15–30 долл.). В нынешнем году такие подарки по дебетовым картам VISA или Euro Card / MasterCard предлагают МДМ­-банк и ММБ.

Также российские банки все охотнее предлагают перед праздником кредитные карты. Как и в случае с обычным «пластиком», банкиры готовы отказаться от комиссии за выпуск и от взимания платы за годовое обслуживание. Такое предложение сделал, в частности, банк УРАЛСИБ: бесплатную «кредитку» в течение всего 2007 года смогут получить те, кто до конца февраля откроет вклад «Стандарт» на 271 день.

Тонкости спецпредложений

1. Несколько омрачить радость от повышенных процентов может необходимость поделиться частью «сверхприбыли» с государством. Согласно Налоговому кодексу, если ставка по рублевому депозиту превышает ставку рефинансирования ЦБ (сейчас - 11% годовых) или по валютному депозиту начисляется больше 9% годовых, то придется с процентов, превышающих эти пороги, заплатить налог на доходы физических лиц. Особых хлопот вкладчикам это не доставит: все необходимые удержания банк произведет самостоятельно. Однако доходность вклада снизится на 0,1-0,3 процентных пункта.