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Бумажная доходность

Сколько можно было заработать на акциях в этом году

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

Бумажная доходность

Американские горки

Несмотря на успех, нельзя сказать, что год выдался простым для биржевиков. В мае-июне рынок пережил мощный обвал котировок. Индекс РТС в течение пары недель снизился на 45%, достигнув 1234 пунктов. Владельцы акций потеряли почти все, что заработали за полгода.

Этому обвалу предшествовал длительный рост с начала года, и в целом коррекция была очевидна. Однако мало кто ожидал такого значительного падения. На чересчур высокие цены российских акций наложился «шторм» на мировых финансовых рынках. Падали биржевые индексы во многих странах, а также снижались цены на нефть и металлы. Крупные инвесторы, опасаясь роста процентных ставок в США и ускоряющейся там инфляции, спешно выводили деньги из развивающихся рынков, к которым относится и Россия.
 
Фактически соединились все три внеш­них фактора, влияющих на российский рынок. Цены на нефть, ставка Федеральной резервной системы США, ситуация на рынках развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, – все в середине года было против роста нашего рынка.
 
Но, как известно, акции не растут прямолинейно, а постоянно совершают движения вверх и вниз. Вот и на этот раз хладнокровные и терпеливые инвесторы были вознаграждены. Уже через два месяца индекс РТС плавно добрался до 1620 пунктов, в ноябре превысил майский рекорд и сейчас добрался до 1860 пунктов, установив новый максимум. В результате общая стоимость всех российских акций, торгующихся на бирже, достигла 1 трлн. долларов. Хотя еще несколько лет назад эта цифра не превышала 200 млрд. долларов.

Причины роста

Аналитики считают, что пока цена на нефть находится около отметки в 60 долларов за баррель, нашему рынку ничего не угрожает. Более того, акции в какой-то мере недооценены. Сейчас эксперты оценивают нефтяные компании исходя из цены 40–45 долларов за баррель, говорится в докладе аналитиков инвестиционной компании UBS. Инвесторы как бы закладываются на возможное падение цен на «черное золото».
Кроме того, показательно, что осенью нефть сильно подешевела, а российские акции практически не упали. Инвесторы больше верят в рост нефтяных котировок. Так, аналитики Альфа­банка полагают, что в 2007 году баррель будет стоить 65 долларов.
 
Российский рынок оказался самым сильным среди крупных развивающихся рынков. Ни Бразилии, ни Мексике, ни Китаю не удалось опередить Россию по темпам роста. Отечественные акции оказались более устойчивыми к негативным событиям благодаря растущей экономике и ценам на природные ресурсы, отмечают аналитики ИК «Атон». Если нам дорогое сырье идет на пользу, то другим странам это мешает расти.

И в этом нет ничего удивительного — доля нефтегазовых компаний в индексе РТС превышает 50%.
Еще одна причина устойчивости нашего рынка – увеличение числа отечественных инвесторов. В стране все больше денег, и все больше людей предпочитают вкладывать свои средства в акции.
 
Значительную помощь котировкам российских акций оказывали внутренние новости. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение правительства поэтапно отпускать на свободу цены на газ и электроэнергию. Не за горами приватизация телекоммуникационного холдинга «Связьинвест». Приближается либерализация рынка акций российских банков. Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О банках и банковской деятельности», предусматривающие снятие ограничений на покупку акций российских банков иностранными инвесторами. Это существенно облегчит привлечение капитала и иностранных инвестиций в банковский сектор, отмечают аналитики «Тройки Диалог».
 
Большие проценты
 
Какие акции пользовались наибольшим спросом у инвесторов? По данным Альфа­банка, лидером роста по итогам года стали акции «НОВАТЭКА» (+190%), «Ростелекома» (+165%), РАО «ЕЭС» (+124%), Сбербанка (+90%), «Газпрома» (+73%), «Норильского никеля» (+70%).
 
По мнению аналитиков «Тройки Диалог», «НОВАТЭК» извлечет существенную выгоду от предстоящего повышения внутренних цен на газ. Компания больше других производителей ориентирована на внутренний рынок. Это обеспечивает почти 60% ее совокупной выручки. И рост тарифов благотворно отразится на ее финансовых показателях.
 
Акции РАО «ЕЭС» инвесторы покупали в ожидании ускорения реформы электроэнергетики. Свободные цены на электроэнергию рассматриваются как основной путь привлечения инвестиций в отрасль.
 
«Норильский никель» растет вслед за ценами на металлы. Как отмечают аналитики, спрос на никель увеличивается, а его предложение ограничено.
 
Немало удивил биржевиков в последние месяцы Сбербанк. В ноябре и декабре его котировки повышались взрывным темпом. Причина в том, что банк скоро выпустит дополнительное количество акций.
 
Также участники рынка по-прежнему оптимистично настроены по отношению к бумагам «Газпрома». По оценкам аналитиков банка ING, по итогам 2006 года концерн продемонстрирует самые лучшие финансовые результаты среди крупнейших российских нефтегазовых компаний.
 
Впрочем, не обошлось без «неудачных» компаний. Аутсайдерами года стали ЮКОС, потерявший 72%, и ТНК­BP (минус 13%). Остатки ЮКОСа скоро пустят с молотка, причем ожидать, что цена продажи будет высокой, не приходится. А причиной негативной динамики ТНК­BP стали плохие операционные показатели.
 
Прогноз
 
В 2007 году российский рынок продолжит движение вверх, уверены аналитики инвесткомпаний. Самый оптимистичный прогноз дают в UBS2250 пунктов по индексу РТС на конец 2007 года. Аналитики Банка Москвы оценивают значение индекса через год в 2160 пунктов, а Альфа­банка – в 2150 пунктов. Аналитики «Атона» прогнозируют значение в 1972 пункта, но не исключают возможность более оптимистичного сценария, если цены на нефть будут высоки.
 
Статистика
 
Количество россиян, имеющих вложения на фондовом рынке, оценивается в 500 тысяч человек. Но, как считают эксперты, их число будет постоянно расти. Уже через несколько лет счет частных инвесторов пойдет на миллионы.
По данным агентства Investfunds.ru, с начала года россияне вложили в ПИФы 40 млрд. рублей  

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