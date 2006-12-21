Купить немного Сбербанка

- Безусловно, мы планируем и эмиссию Внешторгбанка, и эмиссию Сбербанка таким образом, чтобы минимальная стоимость акций была доступной для их приобретения всеми гражданами России. В правилах их размещения мы хотим сделать следующее: если случится переподписка (когда заявок больше, чем предложений), то приоритет будет у физических лиц, – заверил президента г-н Греф.

Сейчас одна акция Сбер­банка номиналом в 3 тысячи рублей продается на бирже за 80 тысяч. Естественно, простому россиянину купить такую акцию будет невозможно. Для того чтобы рыночная цена была доступной, каждую нынешнюю акцию Сбербанка, скорее всего, придется раздробить на 100 новых акций. Тогда эти новые 4 млн. акций превратятся в 400 млн., а каждая из них будет продаваться не за 80 тысяч рублей (как сейчас), а за 800. Если раздробить на 1000 новых акций, то ее цена составит всего 80 рублей. И любой россиянин (акций будет 4 млрд.) купит себе немного Сбербанка.

Нетрудно подсчитать, что Сбербанк может получить от такой продажи не менее чем 400 млрд. рублей.

Внешторгбанк собирается выставить на торги 20–22% своих ценных бумаг и планирует выручить от их продажи 90–120 млрд. рублей. Это будет самая крупная распродажа за последнее десятилетие.

Президент РФ предложил, чтобы первыми смогли заработать жители нашей страны. Подобный опыт уже есть. В июле были размещены акции компании «Роснефть». «Размещение «Роснефти» показало, что наши граждане с удовольствием покупают ликвидные ценные бумаги. Безусловно, Сбербанк и Внешторгбанк к таким компаниям относятся. И надо технологически отработать возможность людям приобретать эти акции», – дал поручение президент.

Всенародная покупка акций Сбербанка и Внешторгбанка будет выгодна всем: и тем влиятельным лицам, которые уже владеют акциями этих банков, и остальным гражданам, которые приобретут себе беспроигрышные и растущие акции. Наконец, у Сбербанка появится реальная возможность расплатиться с россиянами по старым долгам Сбербанка СССР – вкладам россиян, которые обесценились в результате экономических реформ.

А после зачисления на старые счета «ельцинских» долгов можно ожидать бурного роста популярности будущего президента. От его имени, скорее всего, и могут быть сделаны выплаты.