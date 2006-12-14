Разворот вниз не за горами

В начале недели рост российского рынка акций приостановился. После продолжительного подъема и установления новых исторических максимумов (1850,6 пункта) коррекция была ожидаемой и логичной. Во вторник индекс РТС составил 1841,9 пункта. Снижалось большинство «голубых фишек», наибольшее падение наблюдалось в бумагах нефтегазового сектора - ЛУКОЙЛе, «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «Татнефти». Нефть дешевеет, так как игроки ожидают сокращения спроса в США в связи с улучшением погодных условий, говорит аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель.

Однако дешевеют не все бумаги. Так, напротив, не утихают активные покупки в акциях Сбербанка. Его капитализация за четыре дня возросла более чем на 12%. Это объясняется позитивной реакцией инвесторов на предстоящее дополнительное размещение акций. Оно произойдет раньше, чем у Внешторгбанка, а значит, на акции будет большой спрос.

Продолжается рост котировок бумаг телекоммуникационного сектора. Во вторник структуры АФК «Системы» официально подтвердили покупку блокпакета «Связьинвеста», говорит аналитик «Ак Барс финанс» Александр Парамонов. Инвесторы расценивают эту новость как очередной шаг к скорой приватизации «Связьинвеста».

Несмотря на отдельные успехи, в целом рынок взял передышку, что поможет ему накопить силы, уверен аналитик «Атон-Лайна» Андрей Верников. Информационный фон остается хорошим. По оценке аналитиков «Проспекта», цели для новогоднего повышения остаются прежними - 1970-1980 пунктов по индексу РТС. Однако по достижении этих отметок рынок может развернуться и пойти вниз.

Впрочем, не все прогнозируют бурный рост перед новым годом. «Возможно, рынок достигнет отметки 1900 пунктов, но это будет аванс следующему году», - считает Ангелика Генкель. В среду в первой половине дня индекс РТС опустился до 1824 пунктов.