АвтоВАЗ с канадским акцентом
№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]
Сейчас дела у АвтоВАЗа идут неважно. Его доля на рынке постоянно сокращается. Только за этот год, по оценкам Роспрома, она упадет с 38,9 до 33,5%. А любое повышение цен резко сокращает продажи. Осенью завод поднял отпускную стоимость на 3-4 тысячи рублей. В результате у дилеров на складах скопилось свыше 70 тысяч нераспроданных автомобилей. Возможно, предприятию придется на несколько недель остановить конвейер.
Чтобы удержаться на плаву, АвтоВАЗу как воздух нужны новые и надежные автомобили. Однако в одиночку эту проблему не решить. Для этого нужны большие деньги и современная научно-исследовательская база, которая у завода оставляет желать лучшего. Единственная возможность - скооперироваться с иностранными производителями.
В этом плане Magna - идеальный партнер для АвтоВАЗа. В отличие от нее ни один западный производитель «с именем» не стал бы делиться с ВАЗом последними разработками. Самое большее, на что можно рассчитывать, - продажа старых технологий. Именно по этому пути пошел ГАЗ, недавно купивший конвейер компании Daimler Chrysler. На этой линии будут выпускать снятые в США с производства модели Chrysler Sebring и Dodge Stratus.
Между тем Magna - вполне солидный партнер. Эта компания - шестой по величине мировой производитель компонентов для автомобилей. Ее оборот в прошлом году превысил 22 млрд. долл. В частности, на ее заводах собираются Mercedes G-Class, BMW X-3 и Saab 9‑3 Convertible. Не в новинку для нее и разработка новых моделей. Недавно, обойдя такие фирмы, как Pininfarina и Bertone, конструкторское бюро Magna выиграло конкурс на создание дизайна и начинки нового Fiat Stilo. Просто у канадцев нет собственного бренда.
Зачем канадцам АвтоВАЗ? Во-первых,
Magna уже давно намеревалась расширить бизнес, наладив выпуск бюджетного автомобиля под чужим брендом. Во-вторых, быстро растущий российский автомобильный рынок является очень привлекательным. Сборочными производствами в России обзавелись практически все мировые автоконцерны. А к 2010 году в нашей стране будет действовать как минимум 14 заводов, выпускающих 26 зарубежных моделей.
Учитывая все возрастающую ценовую конкуренцию, АвтоВАЗу нужны принципиально новые модели и как можно быстрее. До недавнего времени модели десятого семейства LADA стоили дешевле недорогих иномарок российской сборки. Но сегодня этот важный для покупателей психологический барьер сломлен. Цены на «новинку» Lada Kalina стартуют от 9,5 тыс. долларов, немногим меньше стоит и фаворит продаж - ВАЗ 2110. Для сравнения: базовая комплектация Chevrolet Lanos обойдется в 9 тыс. долл., Renault Logan - от 9,5 тыс. долл. Так что тянуть дальше некуда.
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