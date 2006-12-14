АвтоВАЗ с канадским акцентом

Сейчас дела у Авто­ВАЗа идут неважно. Его доля на рынке постоянно сокращается. Только за этот год, по оценкам Роспрома, она упадет с 38,9 до 33,5%. А любое повышение цен резко сокращает продажи. Осенью завод поднял отпускную стоимость на 3-4 тысячи рублей. В результате у дилеров на складах скопилось свыше 70 тысяч нераспроданных автомобилей. Возможно, предприятию придется на несколько недель остановить конвейер.

Чтобы удержаться на плаву, АвтоВАЗу как воздух нужны новые и надежные автомобили. Однако в одиночку эту проблему не решить. Для этого нужны большие деньги и современная научно-исследовательская база, которая у завода оставляет желать лучшего. Единственная возможность - скооперироваться с иностранными производителями.

В этом плане Magna - идеальный партнер для АвтоВАЗа. В отличие от нее ни один западный производитель «с именем» не стал бы делиться с ВАЗом последними разработками. Самое большее, на что можно рассчитывать, - продажа старых технологий. Именно по этому пути пошел ГАЗ, недавно купивший конвейер компании Daimler Chrysler. На этой линии будут выпускать снятые в США с производства модели Chrysler Sebring и Dodge Stratus.

Между тем Magna - вполне солидный партнер. Эта компания - шестой по величине мировой производитель компонентов для автомобилей. Ее оборот в прошлом году превысил 22 млрд. долл. В частности, на ее заводах собираются Mercedes G-Class, BMW X-3 и Saab 9‑3 Convertible. Не в новинку для нее и разработка новых моделей. Недавно, обойдя такие фирмы, как Pininfarina и Bertone, конструкторское бюро Magna выиграло конкурс на создание дизайна и начинки нового Fiat Stilo. Просто у канадцев нет собственного бренда.

Зачем канадцам АвтоВАЗ? Во-первых,

Magna уже давно намеревалась расширить бизнес, наладив выпуск бюджетного автомобиля под чужим брендом. Во-вторых, быстро растущий российский автомобильный рынок является очень привлекательным. Сборочными производствами в России обзавелись практически все мировые автоконцерны. А к 2010 году в нашей стране будет действовать как минимум 14 заводов, выпускающих 26 зарубежных моделей.

Учитывая все возрастающую ценовую конкуренцию, АвтоВАЗу нужны принципиально новые модели и как можно быстрее. До недавнего времени модели десятого семейства LADA стоили дешевле недорогих иномарок российской сборки. Но сегодня этот важный для покупателей психологический барь­ер сломлен. Цены на «новинку» Lada Kalina стартуют от 9,5 тыс. долларов, немногим меньше стоит и фаворит продаж - ВАЗ 2110. Для сравнения: базовая комплектация Chevrolet Lanos обойдется в 9 тыс. долл., Renault Logan - от 9,5 тыс. долл. Так что тянуть дальше некуда.