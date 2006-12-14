Газ примирения

«Яблоком раздора» стал природный газ. РАО «ЕЭС» запланировало огромную программу по строительству новых электростанций, большая часть из которых должна работать на дешевом газе. Однако «Газпром» отказался предоставить Чубайсу «голубое топливо» задарма. Ему выгоднее экспортировать газ в Европу, где платят в пять раз больше, да и добывающие мощности концерна работают практически на пределе.

На войне как на войне - обе монополии даже не поскупились устроить красочное шоу. Во время торжественного запуска второго энергоблока Северо-Западной ТЭЦ, на котором присутствовали именитые гости: губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, полпред президента в Северо-Западном округе Илья Клебанов, вдруг выяснилось, что газа-то для работы станции нет. И блок стоимостью 9 млрд. рублей будет простаивать.

Сейчас, по данным наших источников, отношения между монополиями потеплели. В первую очередь это связано с тем, что правительство согласилось отпустить цены на газ: к 2011 году для промышленных потребителей они станут полностью свободными. Это сделает привлекательным поставки на внутренний рынок, в том числе на электростанции. С другой стороны, и РАО «ЕЭС» пошло на попятную, сократив в планах по строительству количество электростанций на газе и увеличив на мазуте и угле.