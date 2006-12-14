Разделяй и властвуй

Первому отводится роль «подушки безопасности», предназначенной для того, чтобы переживать «черные дни» при неблагоприятной ситуации в экономике. Второй - неприкосновенный запас, который распакуют наши дети, когда иссякнут нефть и газ.

Казалось бы, идея благая: часть денег отложить для потомков, а часть пустить на собственные нужды. Собственно такую задачу и поставили перед Минфином президент и правительство. Од-нако в ходе подготовки проекта произошли некоторые метаморфозы, в результате которых министр финансов Алексей Кудрин сможет сосредоточить под своим контролем все «нефтяные» и «газовые» деньги страны.

Согласно проекту, в нефтегазовый фонд будут поступать налог на добычу полезных ископаемых на нефть и газ, экспортные пошлины, налог на прибыль от продажи нефтепродуктов, дивиденды по акциям государственных нефтегазовых компаний.

А бюджет вообще лишится «неф­тяных» денег. Исчезнет такое понятие, как «цена отсечения». Поясним: сейчас все налоги от нефти, собранные с цены до 27 долларов за баррель, автоматически попадают в бюджет, и правительство тратит их на текущие нужды, а что получено свыше 27 долларов - уходит в Стабфонд. Так вот взамен этого порядка предполагается, что все деньги станут уходить сначала в специальное агентство по управлению фондом при Минфине, и уже потом Кудрин будет распределять их в виде «нефтегазовых трансфертов».

По данным наших источников в правительстве, предложения Минфина, столь явно направленные на передел бюджетных потоков, вызвали сильное недовольство. Г-н Кудрин хочет сосредоточить колоссальную финансовую мощь, при этом не предлагая вариантов ее использования на благо российской экономики.