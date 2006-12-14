Как укротить чиновника

Певица и компьютеры

О том, как чиновники злоупотребляют служебным положением, особо рассказывать не надо. Об этом ходят целые легенды. Вот и делегаты съезда с ходу набросали массу примеров. Председатель Калининградского регионального отделения РСН рассказал, как в День учителя местные власти решили организовать концерт с участием певицы Жасмин, потратив из бюджета 650 тысяч рублей. Однако, когда речь зашла о создании компьютерных классов для школьников, денег не хватило. «Это вопиющий пример неэффективного расходования средств», - горячился делегат.

Другой пример. Российский союз налогоплательщиков опять же в Калининградской области провел совместно с журналистами расследование, чтобы выяснить, в каком районе берут взяток больше. Результаты опубликовали в прессе. После этого глава самого «взяточного» района обратился в прокуратуру с жалобой о том, что их незаконно обвиняют в получении взяток. Однако прокуратура отказала, поскольку факты соответствовали действительности.

Сейчас члены калининградского отделения хотят установить в городе 5 рекламных щитов, рассказывающих, на что пошли бюджетные деньги и что было сделано. «В нашей работе должно быть больше гласности», - говорит представитель отделения.

Впрочем, задача Сою­за не только вскрывать коррупционные нарывы, но и устранять проб­лемы в системе налогообложения, мешающие налогоплательщикам честно исполнять свои обязанности. Так, представитель Томского отделения РСН рассказал, как директор местного театра решил вбелую выплатить зарплаты своим артистам. Поднатужились. Только в Пенсионный фонд перечислили по 400 рублей с человека. Однако отчетность задержали на 1 день. Карательный маховик раскрутился быстро - штраф составил 500 рублей на человека. Театр чуть было не обанкротился. Разве будет директор после этого платить по-честному?

О перегибах в налоговой системе рассказал и почетный гость съезда, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «РСН и РСПП являются партнерскими организациями. Мы последние несколько лет добивались нормализации налоговых отношений между налогоплательщиками и налоговой службой, Минфином, правительством. Много добились, но остается конфликт­ность, - говорит Александр Шохин. - Например, как можно требовать от компаний добросовестной уплаты НДС, если проблемы при возмещении налога гарантированы на 100%? Почти во всех случаях это делается через суд».

Весьма доходчиво о проблемах налогоплательщиков рассказал председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, открывавший съезд. «Люди тщательно планируют свой семейный бюджет: куда и как потратить заработанные деньги, сколько оставить в «заначке». Но эти же люди абсолютно не интересуются расходами федерального бюджета. А ведь речь идет, по сути, о половине их собственного дохода. Вот и получается, что эти деньги чиновники могут тратить практически бесконт­рольно.

Если общественность пассивна, то коррупция будет процветать и дальше. Одной из главных задач Российского союза налогоплательщиков и Ассоциации контрольно-счетных органов России является укрепление взаимодей­ствия общества и власти. Особенно с вступлением в силу закона о мест­ном самоуправлении. Региональные отделения Союза могут инициировать проверки. Я, как председатель Счетной палаты, заверяю, что на любое ваше обращение, конкретное, по конкретным фактам, лицам, объектам, будем реагировать самым оперативным образом. Ежегодно к нам поступает порядка 45 тысяч обращений по конкретным материалам. Поэтому используйте свой конституционный потенциал.

Более того, вы могли бы участвовать в исследовании законопроектов и бюджетных программ. Кто, как не вы, знает местную ситуацию, может точнее сказать, получен ли эффект от потраченных средств или они использованы впустую».

Набирая силу

Несмотря на молодость (Союз суще­ствует два года) и то, что для общества несвойственно участие в делах государства, Российский союз налогоплательщиков уже стал влиятельной, крупной, организационно сильной общественной структурой. Как заявил председатель РСН, руководитель аппарата Счетной палаты Сергей Шахрай, организация насчитывает 58 региональных отделений, причем не только в России, но и в странах СНГ.

За эти годы подписаны соглашения о взаимодействии с Федеральной налоговой службой, Счетной палатой РФ, Ассоциацией юристов России, Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ, партией «Единая Россия». Скоро Союз получит доступ ко всем информационным ресурсам Счетной палаты.

Примечательно, что съезд Союза налогоплательщиков рассматривает как событие верховная власть. В разгар дискуссии поступила поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина: «Ваш съезд, собравший представителей федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и деловых кругов, призван обсудить целый комплекс важнейших проблем, связанных с формированием в нашей стране налоговой культуры, повышением правовых знаний налогоплательщиков, созданием системы общественного конт­-

роля за рациональным расходованием бюджетных средств. Рассчитываю, что предложения и инициативы, выработанные в ходе широкой и конструктивной дискуссии, будут востребованы на практике».

Также поздравления прислали заместитель председателя правительства Александр Жуков, председатель Госдумы Борис Грызлов, председатель Совета Федерации Сергей Миронов, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

А глава Общественной палаты Евгений Велихов в своем письме вывел проблемы на глобальный уровень: «Развитие и укрепление общественного контроля за тем, насколько эффективно органы власти управляют бюджетными средствами и другими общенародными ресурсами, - это не что иное, как попытка дать ответ на ключевой вопрос современности: «Способно ли общество установить контроль над бюрократией»? Я уверен, что совместными усилиями мы сумеем поставить бюрократию в рамки и заставить каждый рубль работать на благо граждан!»

Впрочем, это зависит от нас с вами и нашего участия.

Из решений съезда

1. Обязать региональные отделения РСН в срок до 1 апреля 2007 г. заключить соглашения о взаимодействии с контрольно-счетными органами в каждом субъекте Российской Федерации.

2. В срок до 1 сентября 2007 г. создать в субъектах Российской Федерации координационные советы из представителей регионального отделения РСН, контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, управления Федеральной налоговой службы, отделений Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, а также средств массовой информации.

«Аргументы неделi» и Российский союз налогоплательщиков объявляют конкурс читательских писем.

Мы ждем от вас сообщений о самых неразумных, а то и просто глупых тратах бюджетных средств региональными и местными властями.

Мы подведем итоги конкурса летом 2007 года.

Автор лучшего письма получит приз, а к «автору» самого неэффективного расходования народных средств будет направлена внеочередная проверка Счетной палаты.

Факт

Рассказывает Сергей Степашин:

- Когда Контрольно-счетная палата в Санкт-Петербурге выявила факты крупных хищений бюджетных средств, выделяемых на озеленение города и строительство кольцевой дороги, то под давлением тогдашнего губернатора чуть не было принято решение о ликвидации Счетной палаты как класса. Устояли, слава богу.

Недавно губернатор Курганской области предложил ликвидировать городскую Контрольно-счетную палату. Как он выразился, «для оптимизации расходов города Кургана». И сказал, что если городские власти откажутся это сделать, то будут наказаны рублем. Дотации городу урежут на 7 млн. рублей. Я думаю, что в следующем году мы организуем комплексную проверку в Курганской области вместе с Российским союзом налогоплательщиков.



