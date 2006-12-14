Приказано замереть

Реальность и прогноз

Первоначально в Белом доме и Центробанке вообще задумывали удержать рост цен в пределах 8,5%. Однако реальность совсем не желала совпадать с прогнозом. Только за январь цены выросли на 2,4%. Исследования проблемы Центробанком, Минфином и МЭРТом показали, что главная причина - увеличение тарифов на ЖКХ. Поэтому к концу февраля ценам на коммунальные услуги в административном порядке было приказано остановиться.

После этого постепенно дорожало практически все. Стоимость бензина увеличилась на 11% (берем ноябрь 2006 года к ноябрю 2005 года), сигарет - на 6%, хлеба - на 10,7%. В результате из-за явного нежелания цен выполнять решение правительства в середине года прог­ноз пришлось менять на 9%. Конечно, это не тот результат в 8%, которого требовал президент В. Путин, подчеркивая, что фундаментальная задача для правительства и власти в целом - снижение инф­ляции до 3-4% в год.

Как бы то ни было, к концу года «росстатовская» статистика показала, что цены присмирели. В октябре повышение составило 0,3%, в ноябре - 0,6%. В целом, по итогам года получится требуемый 9%-ный рост.

Цена вопроса

Пока снижение инфляции обошлось российской экономике не слишком дорого. Основным инструментом властей была курсовая политика: за десять месяцев рубль укрепился к доллару на 8%. Многие экономисты, включая и экспертов Всемирного банка, указывали на риск потери конкуренто­способности российскими производителями. Однако этого пока не произошло. Под воздействием других благоприятных факторов экономический рост даже ускоряется.

Собственно говоря, ничего кроме административного вмешательства в регулирование тарифов, укрепления рубля, стерилизации излишней денежной массы в Стабфонде и досрочного погашения долга Парижскому клубу кредиторов правительство и Центробанк не предпринимали. Эти действия составляют так называемый пакет антиинфляционных мер.

На руку правительству сыграло также то, что бюджетные организации с отставанием от графика расходовали бюджетные деньги. То ли в силу желания Минфина попридержать средства, то ли из-за опоздания Минэкономразвития с проведением конкурсов по федеральным целевым программам (ФЦП) и федеральной адресной целевой программе (ФАЦП). К началу прошлого месяца так называемый бюджетный навес (неистраченная сумма денег) достиг почти 1 трлн. руб.

Но это может выйти боком в следующем году. Бюджетополучатели стали в спешном порядке осваивать деньги, потратив в ноябре 486 млрд. руб., что примерно в 1,4 раза больше среднемесячной нормы. Отзовется это на росте цен в январе-марте будущего года, когда госрасходы превратятся в зарплаты.

Вообще, начало нового года будет трудным для правительства в плане сдерживания роста цен. Проявятся последст­вия сразу нескольких факторов. Один из них - резкий прирост денежной массы, который в нынешнем году достигнет 47%. По мнению главного экономиста Deutsche UFG Ярослава Лисоволика, эхо этой тенденции скажется через восемь месяцев.

Вышеназванные инфляционные риски дополняются еще и ставшим традиционным ростом социальных расходов. С 1 сентября 2007 года предусмотрено повышение зарплаты работникам бюджетной сферы на 20%. Объем расходов на нацпроекты составит 231 млрд. рублей, что на 74,8 млрд. рублей больше, чем в 2006 году. Велик объем расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» - 1,8 трлн.

рублей. Кроме того, услуги государст­венных монополий будут дорожать быстрее запланированных темпов инфляции. На газ установлено 15%-ное повышение цен, а на электроэнергию - 10%-ное.

В результате в первые месяцы нового года россияне испытают сильный скачок цен.

А в запасе у правительства оригинальных и готовых к использованию мер для сдерживания цен пока немного. В ноябре Минфин внес на рассмотрение Кабинета министров новый вариант антиинфляционных мер. Среди них далеко не новые предложения. Например, выпуск гос­облигаций с более длительным сроком погашения, предложение направлять дополнительную прибыль «Газпрома» от высоких цен на газ на сокращение внеш­них долгов. Еще одна идея министра финансов Алексея Кудрина - заменить Стабфонд ненефтегазовым фондом. Ее суть - еще больше ограничить приток в экономику доходов от сырьевого сектора, направив в фонд не только нефте-, но и газодоллары.

В Белом доме эти предложения встречены холодно. Там полагают, что меры не смогут быть использованы для борьбы с инфляцией.

А тем временем независимые эксперты, в частности рейтинговое агентство Moody`s, предсказывают, что инфляция в 2007 году составит 10%. Правительство же стоит на своем: 6,5-8%. Но что оно может? Разве что «заговорить» цены.