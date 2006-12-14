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Фермерство: хуже не бывает!

Крестьянская доля в национальном проекте пока незавидна

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Игорь КРАВЧЕНКО ]

Фермерство: хуже не бывает!
Владимир Башмачников зовет к столыпинской реформе

Пограничное состояние

О проблемах современных российских крестьян корреспондент «Аргументов неделi» сначала побеседовал с фермером Василием Самохваловым из села Новомихайловка Татарского района Новосибирской области.

Татарский район находится на границе двух сибирских регионов. От Новосибирска - семь часов поездом. Омск - всего три часа по железной дороге. Расположение не слишком удачное в смысле рынков сбыта - в Омской области своих фермеров хватает, а до Новосибирска далековато. Земли тоже не сильно урожайные. Василий Самохвалов в этих условиях считается удачливым фермером. Свое крестьянское хозяйство создал в числе первых - четырнадцать лет назад, по «силаевскому призыву». Не процветает, хотя держится на плаву.

Самохвалов родился в Новомихай-ловке. Закончил Новосибирский сельхоз­институт, аспирантуру. 10 лет занимался наукой - селекцией, генетикой. В 1992-м решил вернуться в деревню и начать свой бизнес, занимаясь любимым делом - семеноводством:

- Первые годы был такой подъем, энтузиазм - все трудности воспринимались романтически. Окрыляло сознание того, что работаешь на себя.

Землю семья новоиспеченных фермеров большей частью взяла в аренду у пайщиков разваливающегося совхоза.

- Посеяли первый урожай, - продолжает Самохвалов. - В кредит взяли два комбайна, два трактора. Сеяли зерновые - овес, пшеницу, ячмень. На семена, потому что и спрос, и цена выше. В питомнике покупать семенное зерно в два-три раза дороже.

Благодаря научному подходу дело пошло хорошо. Урожайность на самохваловских полях начала расти: с 27 до 36 ц/га за три года. Стали строиться, нанимать людей, развивать производственную базу...

Но сейчас Василий считает, что за последние несколько лет вернулся к моменту, когда все нужно начинать «с нуля»:

- Раньше землю тяжело было в аренду взять. Сейчас ее много, но обрабатывать невыгодно. Прибыль только на бумаге, а чем больше поля, тем ее меньше выходит. Ведь мы не можем даже спланировать, сколько будет стоить горючее и за сколько сможем продать урожай.

Оказывается, цену на сельхозпродукцию устанавливают не крестьяне, а перекупщики, владельцы элеваторов:

- Еще и обманывают, когда зерно принимают, - занижают сорт, вес...
В Сибири можно получать урожай не менее 60 ц/га. Но этого добиться при таком ценообразовании невозможно - нет денег на развитие. Если бы дотации на топливо соответствовали росту цен на него! А ведь еще нужны удобрения, семена, техника.

Чтобы сводить концы с концами, берем кредиты, и каждый раз не знаем, сможем ли отдать. Банковские проценты - огромные, сроки - короткие. Даже если часть кредита субсидирует государство - получается себе в убыток...

Например, кредит на личное подсобное хозяйство дают крестьянам с дотацией 95%. Однако государство возвращает эти деньги не сразу, а только в конце года, «подешевевшими» от инфляции. К тому же оборотные средства нужны ко времени - на покупку топлива, на удобрения, агротехнические мероприятия...

- Из всех фермеров, кто начинал с нами в Новомихайловке, большинство бросили работать, - с горечью заключает Самохвалов. - Чиновники говорят: деревня погрязла в пьянстве, поэтому фермерст­во не разви­вается. Я спирт­ного не пью вообще, работаю сутками, но каждый год балансирую на грани банкротст­ва. Не понимаю, какая в этом экономическая целесообразность для государства?..

Без Столыпина - никак

Прокомментировать рассказ новосибирского фермера в свете «Национального проекта развития АПК» мы попросили экс-президента, а ныне советника АККОР Владимира БАШМАЧНИКОВА.

- Владимир Федорович, что не так с национальным проектом по АПК?

- Суть проекта мы понимаем так: невозможно сейчас выделить достаточно средств, чтобы «поднять» весь АПК. Это слишком большие деньги, ведь деревня лежит в развалинах. Поэтому приняли решение стимулировать два направления - животноводство и малый бизнес, которые, по замыслу авторов, принесут быструю отдачу. Первое - фактически «строительный» проект: возвести тысячу крупных животноводческих сооружений, закупить за границей дорогой породистый скот, нанять рабочих, хороших менеджеров, «закрутить» дисциплину - и все быстро окупится. По типу брежневской «продовольственной программы». Вкладываем огромные деньги, «длинные» 8-летние кредиты. Но у нас сотни крупных предприятий развалились и продолжают разваливаться, так что ставка на «гигантов» может быть ошибочной.

- А малый бизнес?

- Это, мы считаем, стратегическое направление. Россия может восстановить свое сельское хозяйство только благодаря реформам по типу столыпинской, которой, кстати, недавно отметили 100 лет. Идея создания множества крестьянских хозяйств не устарела для России. Потому что во всем мире она уже реализована. Япония, Турция, Бразилия в начале ХХ века отставали от Европы и США в аграрном секторе. Но после Второй мировой войны фермерские хозяйства, кооперативы пришли на смену крупным землевладельцам. И сегодня Турция, например, завалила овощами Россию, Украину. Нацпроект двигается в этом направлении: фермерские, крестьянские, семейные, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) получают право на льготные кредиты.

Правда, пока эта система недоработана. Прошел год, льготные кредиты получили около 5000 фермеров. Из 250 000. 100 000 ЛПХ получили - из 16 миллионов. Это, конечно, пока «школа» - для банков, фермеров. На практике получилось - отчетность «лихая», а на самом деле до «ура» далеко.

- В чем проблема?

- Например, кредиты получили только те фермеры, у которых и раньше все шло неплохо. Наши передовики, при Силаеве еще возникшие, 15 лет назад...

- И то не все...

- Не все. А «Малыши» и «середняки» не получили ничего. Нет условий для льготного кредита - залога, гарантированного сбыта продукции. Эти проблемы никто пока не решает.

- И как их решать?

- Создавать кредитные и сбытовые кооперативы. Кредит получить трудно. А отдать - еще труднее. Перекупщики обжуливают, «шкурят» фермеров, не дают хорошей цены. С кооперативом им труднее, чем с одиночкой.

- Есть примеры?

- Саратовская область, Краснокутский район. Лет 6 назад по международной программе Тacis помогли фермерам создать зерновой кооператив. Сейчас там около 60 членов. Они построили небольшой зерносклад - на 4000 тонн. Сами находят покупателей по хорошей цене - в Питере, Москве. Их, конечно, пытались задавить - угрожали жизни, семьям. Но мужики выстояли, и теперь к ним зерно даже колхозы везут. К сожалению, таких примеров мало. Сейчас Кремль поддержал эту линию, дано указание в регионы: создавайте такие кооперативы. Там же, как всегда, «недопоняли», привлекли «своих» людей. Создают странные структуры - не из фермеров, а тех же «лавочников». Зато «план по кооперативам» выполнен. Но дело-то буксует. Банки, видя это, не дают кредиты.

-  А правительство это видит?

- Мы, АККОР, пару месяцев назад обращались к Путину, к Медведеву. Замысел правильный, направление выбрано правильно, но проблемы не решаются! В итоге министр АПК Гордеев собирал у себя фермерский актив, многое взял на заметку. А 19 декабря Медведев пригласил
30 фермеров, чтобы выслушать напрямую. Правительство чувствует, что буксует дело, начинают слушать. По крайней мере, желание есть.

- А почему все-таки фермеры? Появилась тенденция скупки национальными корпорациями крупных сельхознаделов. У них есть и деньги, и техника. Может, ставку нужно делать на них?

- В большинстве развитых стран величина сельхозземель в частной собственности стараются ограничить - прямым запретом или вводя прогрессивную ставку налога. И работать на больших участках - больше 1000 га, например, просто невыгодно. Это происходит по ряду причин: обеспечить занятость сельского населения, стабильность своей экономики. Фермерство поощряют, дотируют.

И еще, продовольствие - стратегический продукт. Если кто-то монополизирует АПК, он сможет выкручивать руки собственному правительству. Отсюда - борьба с монополизмом.

- У нас эта возможность исключена?

- В России нет никаких ограничений. Крупный капитал скупает земли в промышленном масштабе, вытесняя развалившиеся хозяйства. Причем не слышно, чтобы на этих наделах развивалось сельхозпроизводство. Зато под землю можно брать кредиты, образуется залоговый фонд. Кроме того, во всем мире аграрные земли быстро дорожают - обеспечить в избытке растущее человечество пищей пока невозможно даже с помощью генных технологий. Покупатели на российскую землю найдутся - те же европейцы, китайцы, американцы.

- После вступления России в ВТО ситуация для фермеров ухудшится?

- Хуже уже быть не может. Уже сегодня импорт сельхозпродукции на россий­ском рынке - 80%. К тому же перед вступлением в ВТО Россия оговорила особые условия - приемлемые размеры дотаций для предприятий своего АПК, квот на ввоз импорта. Так что труднее придется не фермерам, а крупным хозяйствам - у них затраты выше. Впрочем, и сегодня (за редким исключением) наши агрохолдинги долго на рынке не держатся.

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