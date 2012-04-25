Места знать надо!

Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации, д.э.н., продолжает начатую в предыдущих номерах тему: как сэкономить во время кризиса.

- Многие читатели ваших бесед об «искусстве жить в России» спрашивают: от чего нельзя отказываться ни в коем случае?

– Помимо жизненно важных потребностей – от развлечений. Они могут стать проще и дешевле, но должны быть обязательно (у всех свои, многим достаточно прогулки и разговора). Иначе – психологический срыв.

– А каков главный принцип экономии?

– Отсеките лишнее и научитесь покупать нужные товары по минимальным ценам. Опросите знакомых (разумеется, не поражённых вирусом показного потребления – «потреблятством») и найдите такие места.

Качество особенно важно при покупке детских товаров и лекарств. Игрушки могут быть вредны, а контрафакт лекарств даже в Москве составляет, по оценкам врачей, около половины.

Есть аптеки, контролирующие качество продаваемых лекарств и по тем или иным причинам (от моральных до стремления к увеличению оборота) держащие низкие цены. Часто они находятся при ведомственных медучреждениях и, ориентируясь «на своих», принимают и людей с улицы.

– Как-то странно, ведь рынок должен выравнивать цены!

– Рынок, как либерал, – не должен никому и ничего. В центре Москвы есть сохранившиеся с советских времён парикмахерские, где качественная мужская стрижка стоит 400 рублей – в полтора раза дешевле, чем в обычной, и в 2–3 раза, чем в салоне.

В центре Санкт-Петербурга есть эстетичные, дешёвые и вкуснейшие пирожковые (начинка – до зайчатины включительно) с качественной водкой. Масса китайских ресторанчиков, в отличие от Москвы, сочетает дешевизну с качеством. А питерские мини-отели шагнули и в Москву.

– То есть рынок снижает цены?

– Иногда, и это не повод терять бдительность. Ряд торговых сетей занижает цену того или иного товара: когда покупатели привыкнут брать его «не глядя», цена резко повышается, – и люди незаметно для себя начинают переплачивать.

Другой приём – группировка вокруг товара со скидкой дорогих товаров. Покупая дешёвый товар, мы думаем, что его «соседи» тоже дёшевы, – и попадаем в потребительскую ловушку.

Скидки часто дают в рамках кампании по продвижению товара или программы по «формированию лояльного клиента» (склонного в будущем покупать у данного продавца по завышенным ценам). Бывает и прямой обман, когда скидки на 30–50% объявляются с сильно завышенных цен, и «сброс» некачественного неликвида, и предоставление незначительных скидок, льгот или возможностей.

Но даже осуществляемые в коммерческих целях (захват нового сегмента рынка, ускорение получения наличности, освобождение закрываемого склада) распродажи часто позволяют получить значимую экономию. Конечно, надо смотреть на потребительские качества товара, чтобы не купить, например, дешёвые немощные пылесосы, щётки которых не поднимают с пола ни один из обычных видов мусора.

Помните, что расходные материалы к бытовой технике могут быть дороги или редки (например, пакеты для мусора для некоторых моделей пылесосов), а продавцы часто не разбираются в продаваемой ими технике.

Раньше экономила деньги покупка со скидкой товаров с истекающим сроком годности. Увы, сейчас чаще приходится сталкиваться с попытками всучить покупателю товар «последнего дня» без скидок. Такой обычно ставят в первый ряд, заслоняя им нормальные продукты.

– А как насчёт экономии на одежде?

– «Черкизоны» не советую: проблемы с качеством почти гарантированы. Хотя в одежде контрафакт сам по себе – не беда: он часто шьётся на тех же фабриках, что и оригинал (многие «дома моды» вынесли производства в Китай и превратили «плату за бренд» в инструмент злоупотребления монопольным положением).

К «стоковым» магазинам, торгующим по мелкооптовым ценам, относитесь осторожно: даже в центре Москвы есть честные, но есть и точки «сброса» заведомого неликвида либо наглого впаривания товаров по завышенным ценам.

Хороший источник относительно дешёвых товаров – магазины конфиската. Хотя они обычно не рекламируются, ассортимент, как правило, скуден, качество неоднородно, а появление «особо лакомого» товара сопровождается, похоже, предварительным информированием «своих», что сводит шанс человека с улицы на участие в «пире стервятников» к минимуму.

Надо обращать внимание на ярмарки, обычно проводимые на «неудобьях». Они позволяют покупать напрямую у производителей. Особенно хороши белорусские и украинские.

– О чём мы забыли спросить?

– Не делайте из дешевизны культа! Всего не сэкономите – как и не заработаете. Стремление купить дешевле не должно быть манией, пагубной «экономией на спичках».