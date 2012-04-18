Кремлёвские звёзды. Скрытая угроза

Самое устоявшееся словосочетание, буквально сросшееся с Московским Кремлём, – это «кремлёвские тайны». И дело тут не только в сакральности Кремля. Это очень выгодное словосочетание. Кому-то оно помогает удерживать власть, кому-то нагонять страх и многозначительность, а кому-то ковать банальное бабло.

С момента своего создания (2003 год) ООО «Гильдия поставщиков Кремля» не страдала от недостатка внимания СМИ. Ещё бы – Кремль… и вдруг ООО. Очень похоже на всевозможные мошеннические «академии национальной безопасности, космической обороны, правопорядка et setera….», продающие звания, должности и награды. То есть ст. 159 Уголовного кодекса РФ – «мошенничество».

Гильдия так же, как и «академики», продаёт «почётные» звания: Сертификат «Официального поставщика Московского Кремля» стоит 2,5 млн. руб., «Поставщика Московского Кремля» – 1,5 млн. руб., «Почётного члена Гильдии поставщиков Кремля» – 750 тыс. рублей. Для большей убедительности Гильдия утверждает, что её звания – официально зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие ФСО России.

Парадоксально, но чем больше было «критических» публикаций о «коммерческой деятельности ФСО», тем лучше шёл гешефт у Гильдии. Близость к власти – самый ходовой товар во все времена.

Давайте немного разберёмся.

Во всех этих публикациях, как под копирку, ссылаются на то, что «в апреле 2002 года занимающий тогда должность президента Владимир Путин издал письменное поручение своей администрации и правительству на предмет «упорядочения использования и популяризации госсимволики».

Ни номера, ни даты, ни текста поручения.

Зато есть волшебное слово «Путин».

И все вопросы отпадают.

Но зачем ФСО делегировать кому-то свои «коммерческие» права, если для этого у ФСО есть ФГУПы?

Зачем интересоваться, что ещё в 1999 г. Управлением делами Президента России было учреждено ФГУП «Кремль», которому принадлежит товарный знак «Московский Кремль»?

Кроме этого есть ФГУП «Торговый дом «Кремлёвский», который имеет патент на торговые знаки для спиртных напитков с изображением Спасской башни. Есть ФГУП «Комбинат питания «Кремлёвский»…

И всё это было создано и запатентовано задолго до 2002 года.

То есть для того чтобы на самом деле стать «Поставщиком Московского Кремля», надо не у Гильдии звания покупать, а реально заключить договор о реальных поставках с одним из кремлёвских ФГУПов.

И это – общеизвестные факты, а не какая-то страшно охраняемая государственная тайна.

Но, глядя горькой правде российских реалий в глаза, можно предположить, что клиенты Гильдии сами всё знали и понимали и ни в какой Кремль поставлять ничего и не собирались.

Для большей части «поставщиков Кремля» это звание было равнозначно званию академика Академии безопасности. Было – потому что одно время это было модно и только так можно было вести бизнес в России. Недаром основным видом деятельности Гильдии является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Впрочем, была в истории Гильдии одна интересная «поставка». Компания ЗАО «ДАЙМЛЕРКРАЙСЛЕР АВТОМОБИЛИ РУС» однажды оплатила «консалтинговые услуги» Гильдии. Но, увы, российское следствие по «даймлеровскому» международному скандалу о взятках идёт ни шатко ни валко, и какие такие услуги были предоставлены, мы узнаем незнамо когда.

Но уже сейчас можно говорить, что в последнее время число членов Гильдии сокращается. Судя по всему, члены Гильдии не получали того, чего им реально обещали.

Например, «16 марта 2007 года решением Наблюдательного совета Гильдии поставщиков Кремля ЗАО «МБ-Беляево» было присвоено звание «Официальный поставщик Московского Кремля» с правом иметь на вывесках, документах и продукции изображение специального знака».

Через год ЗАО «МБ-Беляево» вышло из числа членов Гильдии.

А с конца 2009 года основные задачи Гильдии резко поменялись.

Но это уже тема следующего материала.