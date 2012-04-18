Шельфовальная машина «Газпрома»

«Бог шельфы метит» – шутят сырьевики. Имеют в виду их богатейшие нефтегазовые ресурсы. За право разрабатывать богатейшие морские богатства РФ не первый год идёт негласная потасовка нефтяных компаний. С газом Сахалина понятно – его давно полностью отдали «Газпрому». Но судьба шельфовой нефти до недавнего времени была предметом интриги.

Кто застолбит прибрежные воды нефтяными вышками – рискнёт миллиардами, но может сорвать триллионный куш. Желающих сыграть по-крупному – хоть отбавляй. Страсти долго бурлили под правительственным ковром. В конце апреля 2012 г. пламя вырвалось наружу. Ситуация дошла до точки: четыре крупнейшие частные нефтяные компании пошли открытой шельфовой войной на две государственные.

Восстание олигархов

Нефтяная отрасль – на краю. Во-первых, сама рвётся за ресурсами на край земли. Во-вторых, похоже, нефтяные олигархи балансируют на грани нервного срыва. Надо сказать, среди российских предпринимателей трудно найти кого-то на словах более лояльного к власти, чем владельцы нефтяных компаний. Миллиардеры не понаслышке знают: чуть пикнешь, вмиг останешься без сладчайшего бизнеса. Поэтому, например, владелец крупнейшей частной нефтяной компании РФ ЛУКОЙЛ В. Алекперов держит в рабочем кабинете сразу три портрета премьер-министра! Цитирует наизусть речи премьера и всеми способами в интервью западным СМИ подчёркивает свою личную «бесконечную преданность».

Теперь представьте: с какой силой нужно было наступить на хвост нефтяным магнатам, чтобы они явились к председателю правительства с ультимативным требованием? Невероятно, но это произошло! На днях квадрига в составе злейших конкурентов – руководства нефтяных компаний ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и «Башнефть» – дружно прискакала к В. Путину качать права! Причиной олигархических волнений стал доступ к шельфовой нефти. Вдруг выяснилось, частных предпринимателей не ждут на дальневосточных, арктических и прочих побережьях. Предлагают тихо, спокойно посидеть внутри страны.

Вернее, формально – правительство заявило, будто примет олигархов на шельфе с распростёртыми объятьями. Государство даже бросило им кость в виде принятой в 2008 г. масштабной программы разведки и освоения континентального шельфа до 2030 года. В документе фигурируют невероятные цифры. Объём инвестиций в шельфовые месторождения должен достичь 500 млрд. долларов. То есть – 14,5 трлн. руб., что значительно больше годового бюджета Российской Федерации. За счёт этого шельфовая добыча должна подняться до 80 млн. т нефти и 200 млрд. куб. м газа в год. Для сравнения: в прошлом году на шельфе выкачали 16 млн. т чёрного золота. Это только 3% общей добычи в России. Шельфового газа набрали больше – 42 млрд. кубометров (6% добычи).

Разумеется, услышав про «500 миллиардов», нефтяные олигархи приободрились. Где – если не у них – взять такую сумму? Для сравнения: инвестиционная программа государственного «Газпрома» предполагает вложение 2,4 трлн. руб. в освоение ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это – до 2030 года. В шесть раз меньше правительственного плана!

Нефтяная поэма

Само собой, олигархи не собирались инвестировать просто так. За кулисами шли напряжённые переговоры. Что и кому предложили – осталось тайной. Но в конце прошлого года замминистра финансов С. Шаталов дал понять: Минфин поддержит льготный налоговый режим для шельфовых месторождений. Нагрузка упадёт почти на 40%! По сути, речь шла о создании шельфового налогового рая. В буквальном смысле – нефтяного офшора на территории РФ.

Частные нефтяные компании раскрыли рты. Вроде всё утрясли, тут оказалось – пряники не про них. В последний момент государство подкрутило нужные пружины через Минприроды, отвечающее за распределение сырьевых богатств. Правила доступа к шельфовым нефтяным проектам составили так, что право на лицензии получат только госкомпании с пятилетним стажем. Нетрудно догадаться, кто счастливчики. В прокрустово ложе требований безболезненно пролезают только «Газпром» и «Роснефть». Это и вызвало нынешнее бурное возмущение четырёх нефтяных олигархов.

Но сдетонировали – не льготы. Они даже не полдела. Даже – не четверть! На кону ставки других масштабов. Эксперты объясняют: старые, континентальные, месторождения нефти истощаются на глазах. «АН» много раз приводили устрашающие цифры падения добычи на крупнейших месторождениях. Источник олигархических богатств тает. Тем временем берега РФ обрамляют несметные энергетические сокровища. Как оправа – драгоценный камень! Российские побережья – гигантские кладовые нефтегаза.

Эксперты рассказывают: у нефтяников своя, особая карта. Они делят территорию страны не на регионы или области. На «нефтеносные провинции». На Северо-Западе, ближе к Арктике и Скандинавии, раскинулся громадный ореол Тимано-Печёрской провинции, в центре – две Сибирские. Восточный край РФ обрамляют – сверху Чукотская, снизу – Сахалинская. Всего таких провинций – девять. И ни одна, кроме Восточносибирской, не располагается целиком на суше. Дальневосточные моря и вовсе – отдельный, оторванный от земли огромный нефтяной регион России. Только на Чукотке невероятной величины морские запасы нефти чуть «лизнули» материк, вышли на побережье и «обсохли» по краям в виде гигантских кладовых чёрного золота.

Звучит – как нефтегазовая поэма! Особенно захватывает дух, когда узнаёшь – какого размера богатства таятся в российских водах под триллионами тонн солёной воды. Подводные запасы РФ толком не разведаны, но есть осторожные оценки. Самые консервативные данные приводит Минприроды. По мнению министерства, нефтяные залежи российского шельфа – не менее 100 млрд. тонн. То есть четверть мировых запасов. Даже эта скромная цифра превосходит крупнейшую на сегодня мировую кубышку нефти – Ближний Восток, с его 90 млрд. тонн.

Независимые эксперты уверены – нефти на нашем шельфе гораздо больше! Не менее 250 млрд. тонн. Логика такая: 80% мировых запасов углеводородов сосредоточено в мировом океане. Природа устроила так, что 90% нефтяных запасов океанов – располагаются на шельфах. У кого их больше всего? Протяжённость берегов РФ – 22% всего побережья Мирового океана. Также наш континентальный шельф – крупнейший в мире по площади (6,2 млн. км). Особенно богаты энергетическими ресурсами Баренцево, Печорское и Карское моря. В глубинах Карского и Баренцева преобладает газ, в Печорском – нефть.

Уплывшие технологии

Вот и считайте возможные прибыли! Одна проблема: сырьевая поэзия планетарных масштабов разбивается о меркантильный расчёт. Добыча на шельфе в среднем втрое дороже, чем на суше. Подо льдами – в пять-десять раз! Вот пример: за 40 лет освоения нефтегазовых запасов Северного моря Норвегия и Британия вложили в разработку шельфа более 1 трлн. долларов. «России вскоре придётся потратить гораздо больше. Площадь наших шельфовых бассейнов во много раз превосходит Северное море, природные условия – сложнее», – объясняет специалист по геологоразведке К. Соборнов.

Вторая проблема – дороговизна разведки. Вот уж где – территория, на которой развернётся будущая романтика XXI века. «Основные сухопутные нефтегазоносные регионы России исследованы более чем на 50%. Но лёгкие геологические открытия кончились – впереди шельф. При этом шельфы наших морей в среднем изучены только на 7%», – рассказывает эксперт рынка ТЭК Ольга Виноградова.

Третий подводный камень индустрии – технологии. Технически освоение шельфа, особенно северного, немногим проще освоения космоса. Да и не сильно дешевле. Технологии – отдельная тема. Важно – что их придётся создавать с нуля! Прежний советский передовой опыт освоения Севера – давно потерян. Самый позор был, когда выяснилось: российские суда, предназначенные для работы на шельфах северных морей, давно уплыли за рубеж! Например, сдана в бессрочную аренду буровая самоподъёмная установка «Мурманская». Ушли работать за границу уникальные корабли «Тумча», «Валентин Шашин», «Алдома». Также потеряны для РФ три судна марки «Нефтегаз». Вся эта техника была бы бесценна при освоении российского шельфа, но давно работает – для зарубежных шельфовых проектов.

Наконец, стоит упомянуть газовые проекты на шельфе. Три знаменитых «Сахалина»! Правда, в отличие от шельфовой нефти, тут нет и не было интриги. Все газовые сокровища дна – целиком и полностью подгребли под себя два «национальных достояния». То есть – компании «Газпром» и «Роснефть».

У первой 12 лицензий на шельф, у второй – 16. Лиха беда начало! Компании подали заявки ещё на 43 шельфовых участка. «Роснефть» претендует на 28 месторождений. В том числе три – в Карском море, два – в море Лаптевых, пять – в Восточно-Сибирском и Чукотском морях. «Газпром» нацелился на шесть участков в Карском море, четыре – в Обско-Тазовской губе и т.д. Самое потрясающее: четыре крупных участка компании оспаривают друг у друга! Интересы газовых фаворитов схлестнулись! Кто победит – особая интрига для экспертов!

Что в итоге? Разумеется, торжественные открытия газовых кранов на Дальнем Востоке руководством страны – это здорово. Правда, при этом не говорят в телекамеры, что госкорпорации таскают сырьевые каштаны чужими руками. За техническую сторону проектов отвечают японские, британские и норвежские подрядчики. Не говорится также: под интересы сырьевых корпораций круто перекраивается внешняя политика.

Пример: в прошлом году РФ уступила Норвегии огромный спорный участок территории в Баренцевом море, так называемую «сумеречную зону». Спор тянулся с 1930-х годов. Пока территориальная принадлежность вод оставалась под вопросом, обоюдным договором стран в них запрещалась разработка месторождений. И вот – вопрос решён пактом президента Дм. Медведева и норвежского премьера Столтенберга. РФ отдала Норвегии 90 тыс. кв. км морской территории. Зато, как только засохли чернила на договоре, «Газпром» немедленно подал заявки на пять крупнейших месторождений в Баренцевом море!

Если ради интересов газовой «гордости страны» правительство спокойно сдаёт территории размером с добрую половину Европы, надо думать, нынешний шельфовый демарш нефтяных олигархов обречён на провал. Остаётся вопрос: где всемогущий «Газпром» возьмёт дополнительные десятки триллионов рублей на освоение шельфа? Без которого российская сырьевая экономика рано или поздно лишится добычи и впадёт в полный ступор. Варианта два: либо деньги попросят у государства – то есть возьмут из карманов граждан. Либо займут у новых зарубежных друзей.