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Как тратить меньше с большим удовольствием

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Михаил Делягин ]

Как тратить меньше с большим удовольствием

Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации, д.э.н., продолжает начатую в прошлом номере «АН» тему – как сэкономить во время кризиса.

- Как меньше тратить, не сокращая потребления?

– Самая безумная статья наших расходов – ЖКХ. Двух-, а лучше трехтарифный счётчик электроэнергии позволит платить в несколько раз меньше за энергию, потребляемую ночью. Дозвонитесь в вашу энергосбытовую компанию – вам подскажут координаты фирм, проводящих замену электросчётчиков. Проследите, чтобы они брали на себя всю бумажную волокиту с оформлением нового счётчика. Конечно, эта замена стоит денег, но даже без усилий с вашей стороны она, скорее всего, окупится за год. Если же вы будете переносить на ночь часть трат электричества – например, будете ночью включать стиральную и посудомоечную машину, – новый электросчётчик начнёт приносить прибыль и раньше.

– И счётчики воды тоже надо ставить…

– А вот с ними иная ситуация! Официальная пропаганда замалчивает, что через четыре года после установки с вас начнут брать деньги так, как будто их нет, – по обычному «нормативу», рассчитанному то ли «с потолка», то ли «с бодуна». Чтобы продолжать платить по счётчику после четырех лет работы, его надо сертифицировать заново. И за вполне приличные деньги, которые могут быть сопоставимыми с экономией от них.

Правда, повторная сертификация, возможно, вызвана низким качеством части этих счётчиков. Многие жалуются, что уже на второй год они «разбалтываются» и начинают накручивать лишнее, что требует их ремонта.

– А что делать с электричеством?

– Гасить вовремя. Поразительно, но знаю по себе: выключение ненужных лампочек способно заметно снизить оплату электроэнергии.

Разумна и замена обычных лампочек накаливания энергосберегающими. Они стоят в несколько раз дороже, но за счёт более долгой службы и в разы меньшего энергопотребления приносят заметную экономию, окупаясь за год-полтора. Но если в вашем городе часты перепады напряжения, энергосберегающие лампы не для вас. Они не выдерживают этого и быстро перегорают.

Большинство из них начинают гореть в полную силу не сразу после включения – заметное время уходит на «разогрев». И наконец, некоторых нервирует их «белый» свет. А на нервах экономить не надо.

– А на чём ещё надо, кроме ЖКХ?

– Например, на еде: не выбрасывайте её! Купите, а лучше найдите в Интернете «кулинарную книгу экономной хозяйки», написанную какой-то полькой в 70-е годы ХХ века, когда Польша жила не лучше сегодняшней России.

Введите в повседневное питание своей семьи разнообразные блюда народов мира, придуманные бедными людьми для использования разнообразных и часто мало совместимых друг с другом остатков еды. Не стоит поддаваться снобистским рефлексам. Важно помнить: практически все великие рецепты кухонь мира основаны на еде именно бедных людей.

– Это что же, японская кухня – для бедняков?

– Ну уж не для самураев! Нищие рыбаки шли ловить рыбу в лучшем случае с жалким комочком варёного риса. У них не было с собой огня: пойманную рыбу они ели сырой, микроскопическими кусочками. С комочком риса получается суши, без риса – сашими. Не для растягивания удовольствия, а чтобы оставить максимум рыбы для продажи и свести к минимуму расходы на себя. По этой же причине они ели суп и салат из водорослей, которые вряд ли можно было продать.

Мы в массе своей не рыбаки, поэтому нам стоит использовать навыки других народов, создававших экономные вкусные блюда по принципу «поскребём по сусекам». Мой список заведомо не полон, но в Италии это бесчисленные пиццы и пасты. В некоторые и сейчас кладут всё, что осталось в доме. А также минестроне (овощной суп). На взморье юга Франции и Испании – буйабес (густой суп из всех остатков рыбы, которые не удалось продать). В России – каши и пирожки, в Советском Союзе – салат оливье и яичница. В ряде районов Китая – пельмени и овощной суп. Эту же функцию могут с блеском выполнять бесконечно разнообразные овощные салаты: не забудьте о них.

И не забудьте ощутить забытое советское «чувство глубокого удовлетворения» тем, что не дали ограбить и унизить себя мошенникам и монополистам всех мастей.

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