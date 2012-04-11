//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Бизнесмен-невидимка

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Бизнесмен-невидимка
www.mbbarbell.com

С советских времён в Республике Карелия едва ли не полностью разрушены тяжёлая промышленность и машиностроение – от 30 крупных предприятий остались рога и копыта. Их уничтожение происходило по одной и той же схеме: в акционеры попадали бизнесмены, близкие местным властям, потом – череда смены собственников, проданное по цене металлолома оборудование и пустые цеха. Сейчас карельские власти искусственно надувают статистику, а едва ли не единственное успешное новое производство вынуждено работать полуподпольно.

Былое величие

В брежневские времена на промышленность Карелии пытались проецировать «финскую модель»: закупали за границей современные станки, вводили сдельную оплату, следили за экономией ресурсов. 90% заготовленного леса перерабатывали здесь же четыре леспромхоза, шесть лесозаводов, мебельные, лыжные, целлюлозно-бумажные производства. Лёгкая промышленность насчитывала около 30 предприятий, в том числе «брендовых» – по знаменитой карельской пушнине.

Но основу экономики составляло машиностроение: на Онежском тракторном заводе (ОТЗ) 7,2 тыс. человек выпускали трелёвочные тракторы, деревообрабатывающие станки, бумагоделательные машины, корообдирочные барабаны, гофрировальные агрегаты. Продукцию Петрозаводского машиностроительного завода помимо стран соцлагеря экспортировали в Канаду, ФРГ, Великобританию, Грецию. Около трети объёма производства приходилось на электронику и приборостроение – такой концентрации наукоёмких отраслей не было даже в «фирменной» Прибалтике. Интеллектуальную надстройку подпирали около 200 ремонтных предприятий. Всё шло к тому, что Карелия разовьётся в союзную Силиконовую долину. Но тут рухнула страна, и началась приватизация.

К 2010 г. на ОТЗ остались 140 человек, а сам завод ныне похож на Сталинград после изгнания немцев: мёртвые глазницы цехов, метровые дыры в заборе. По словам карельского депутата Геннадия Сельменского, в 2002–2004 гг. с завода вытащили 300–400 млн. рублей, продавая станки с ЧПУ по цене металлолома. А посредники возвращали их фирме-производителю за четверть прежней цены. Правительство Карелии, владеющее 25% акций, никак этому не препятствовало, а контроль над ОТЗ в итоге получили структуры Леонида Белуги – друга экс-главы республики Сергея Катанандова, возглавлявшего республику с 1998 по 2010 год.

На Сталинград похожи силикатный, станкостроительный, оптико-механический заводы, комбинат железобетонных изделий. Даже тепличный совхоз, поставлявший зимой овощи половине Северо-Запада, зарастает сорняками. Петрозаводский радиозавод, где 4,5 тыс. человек работали в перчатках и белых халатах, сдаёт площади под склад. Хорошие позиции сохранили только ЦБК в Кондопоге и Сегеже. Тем удивительнее было узнать, что в Карелии создано от нуля и успешно функционирует производство, заполняющее 70% российского рынка спортинвентаря.

Лекарство от чиновника

У Вадима Маркелова четыре завода в Петрозаводске. Это полный производственный цикл, которого нигде в республике не осталось: литейка, гальваника, металлообработка, сборка и территории в десятки гектаров. 300 рабочих трудятся на станках со всего мира. В литейном цеху – современная английская технология, гальваника – современная российская, при которой рабочему не обязательно умирать через 10 лет работы.

– 90% усилий я трачу не на организацию производства, а на защиту от попыток его уничтожить, – говорит Вадим Маркелов. – По идее, чиновники должны молиться на бизнес, который приносит налоги и обеспечивает занятость. Но сытных кусков в республике не осталось, и я постоянно жду удара. У меня все заводы находятся в разных участках города, чтобы их не могли одновременно обесточить, – только если со всем Петрозаводском. Я закупаю металлолом на несколько месяцев вперёд, у меня свои подстанции, генераторы, топливо. Все рабочие – индивидуальные предприниматели, с каждым из которых у меня договор. Они делают определённую работу, на выходе получается моя фирменная продукция. Если бы я официально зарегистрировал завод, меня бы съели за три дня.

Однажды чиновник из карельского правительства напросился на экскурсию по предприятию. Оказалось, он высматривал, как лучше отрезать Маркелова от дороги, проходящей по территории, – как объект общего пользования бизнесмен не брал её в аренду. Дорогу продали, назначили плату в 10  тыс. долларов за проезд от проходной к цеху – или брать хозяев мостовой в долю. Маркелов ночью снёс собственный цех и разровнял песок по всей территории – ни дороги, ни производства.

– Всего помню около 20 попыток отжать бизнес: одна бандитская, остальные чиновничьи, – рассказывает Маркелов. – У меня впечатление, что законы пишутся, чтобы им эту работу максимально упростить. Налоговая теперь может без суда выдать предписание судебным приставам об аресте имущества! У меня так забрали цех, который я несколько месяцев возвращаю по суду. Несу убытки, 48 человек без работы. Власти даже не пытаются развивать производство, инвестировать: выгоднее распродать по дешёвке – ни рисков, ни расходов.

Заводы Маркелова производят более тысячи наименований спорттоваров: гантели, штанги, тренажёры продаются в десятки стран мира. При этом в спортклубы его родного Петрозаводска до недавнего времени поставлялись китайские тренажёры по цене в 3–4 раза выше маркеловской.

Был случай, когда бизнесмен заключил контракт на поставку в Великобританию олимпийских штанг. Но на таможне груз отказались выпускать: по новым правилам поддоны, на которых продукция грузилась в контейнеры, нужно отправить на фитонцидную экспертизу в Москву! Результаты через месяц, а контракт «горит». Пришлось отправить без поддонов, и англичане разгружали товар вручную. Больше они с Маркеловым дела не имели.

– Так у нас поддерживают отечественного производителя, помогают развиваться, – говорит Маркелов. – Я, например, не могу купить за границей нормальный станок с ЧПУ: это, оказывается, подорвёт обороноспособность нашей страны, а согласовывать – это значит платить взятки. Сейчас правительство Карелии отчитывается, что сборы налога на прибыль в республике выросли на 50%. Знаете почему? Собрали сразу за три отчётных периода, то есть за два квартала авансом. Это демонстрация приоритетов: ради доклада в столицу оставили бизнес без оборотных средств.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//Общество

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Дима Билан даст новый концерт в Самаре 29 сентября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о звонке продюсера Билана Яны Рудковской, попросившей дать возможность артисту лично извиниться.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего Джоне Уоррене, рассказавшего об их коротком романе и расставании по ее инициативе. Уоррен рассказал, как он влюбился в актрису на первой встрече.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты. Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье Барановская кружилась в центре Москвы.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала.

//Жаркое из блогов

Финальная распродажа

Финальная распродажа

А вы задумывались, кому с наибольшей вероятностью выгодно разгосударствление украинской госсобственности: целого ряда базовых для хозяйства компаний, включая монополистов, земли и т.д.

//В мире

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

//Спорт

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

Путин в Махачкале поздравил Хабиба с победой: "Достойный бой, сильный, крепкий боец"

В ходе рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Хабиб вместе со своим отцом-тренером приехал в аэропорт, чтобы проводить российского лидера.

//В мире

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Зеленский вручил вернувшимся из России морякам президентские часы и предоставит им жилье

Владимир Зеленский в Киеве принял моряков, вернувшихся из России в рамках обмена удерживаемыми лицами. Украинский президент встретился с моряками и их семьями возле Мариинского дворца в Киеве.

//Шоу-бизнес

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Православный священник Всеволод Чаплин комментируя новость о предстоящем венчании Ксении Собчак и Константина Богомолова, отметил, что ранее эта женщина не отличалась религиозностью.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"

Бизнес рэпера Тимати переживает не лучшие времена. Со скандалом уходят музыкант, все реже и реже стали появляться новые хиты, а теперь выясняется, что и счета музыканта заблокированы из-за долгов по налогам

//Общество

В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

Загадочное исчезновение во время ремонта в отделе столичной полиции. 14 томов уголовного дела вора в законе главного вора России Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой канули в лету.

//Общество

Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

История об изнасиловании башкирской проститутки нигерийским студентом уже наделала много шума на российском телевидении и в сети. Недавно состоялось очередное заседание суда по этому делу.

//Жаркое из блогов

Глобальный энергетический откат

Глобальный энергетический откат

Защитные действия, сопротивляясь своему разрушению, ей приходится совершать крайне быстро, невзирая ни на какие былые внутренние геополитические расстановки и представления о таковых в цивилизованных головах.

//В мире

Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"

Зеленский надеется обсудить с Путиным переговоры в "нормандском формате"

Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом России Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

//Шоу-бизнес

Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Эксперт по лжи и жестам оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова

Илья Анищенко - эксперт по лжи и жестам, консультант силовых ведомств и телеведущий - оценил отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. По мнению эксперта, Ксения сильно влюблена в Богомолова.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
4

Нетаньяху рассказал, какая у России и Израиля общая проблема
5

Предсказаны катастрофические последствия извержения Йеллоустона для России и США

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры