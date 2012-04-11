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Пасхальные яйца Минсельхоза

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Пасхальные яйца Минсельхоза

Минсельхоз приготовил пасхальные подарки. Видимо, чтобы подчеркнуть бурный рост на подведомственной поляне, аграрное министерство решило подвести итоги сразу за последние три года! Что правда – 307 млрд. руб., потраченных за это время государством на укрепление продовольственной безопасности, не пропали зря. Хотя за такие деньги успехи могли быть лучше.

«За три года рост сельхозпроизводства составил 9,8%, производительность труда в отрасли выросла на 15,6%», – сообщила министр Е. Скрынник. Особенно радуют свиньи и куры, производство которых выросло соответственно на 612 тыс. т и 1,7 млн. т в год. Подъём по обоим пунктам – на 25%. В целом производство скота и птицы за последние 36 месяцев увеличилось до 11 млн. т в год. Про молоко министр выразилась скромнее – «производство стабилизировалось». Иными словами – почти не растёт, остановившись на планке 32 млн. т в год.

Зато немало внимания уделили растительной составляющей аграрного бизнеса. Как-никак, в прошлом году крестьяне собрали рекордные урожаи пяти культур: подсолнечника, свёклы, сои, рапса и картофеля. «Обеспечены внутренние потребности в ячмене, гречихе и кормах», – упомянула Е. Скрынник, мягко обойдя болезненную тему продолжающегося подорожания гречки. При полном отсутствии тому объективных причин.

Заодно удивительнейшим образом Минсельхоз обошёл вниманием крупный рогатый скот. Как известно, коровы – самая проблемная тема. Известны грустные цифры: в РСФСР было более 43 млн. бурёнок, в РФ осталось – менее 9 миллионов. К тому же в последние годы говядина дико подскочила в цене. Дорого! Вот беднеющее население и перешло на значительно более дешёвую курятину. По статистике, в прошлом году потребление говядины сократилось на 6% – до 15,6 кг на душу населения в год. Производство этого мяса в РФ в очередной раз упало! В 2011 г. – до 1,6 млн. т, что на 7% ниже уровня 2010 года. Это при том, что за три года федеральный бюджет проспонсировал мясное скотоводство на 7 млрд. рублей!

Всего этого министр словно не заметила. С другой стороны, совсем не упомянуть коров было бы странно. Поэтому пришлось пойти на ужасающую временную натяжку. Чтобы прикрыть удручающую картину, Е. Скрынник отметила: «Впервые за последние 20 лет поголовье крупного рогатого скота увеличилось к уровню предыдущего года на 100 тысяч голов». Надо полагать: если взять «за последние 200 лет» – рост был бы ещё заметнее.

Дальше пошло самое интересное. От увлекательного доклада о вкусной и здоровой пище глава Минсельхоза перешла к финансовым вопросам. Немедленно всплыл такой факт: в злополучных коров, поголовье которых всё не растёт, вбухали ещё больше! Кроме федеральных миллиардов, на стимулирование производства говядины вдобавок потратили 4,138 млрд. руб. из региональных бюджетов. Всего выходит – 11,5 миллиарда!

Дела идут неважно, но Минсельхоз не опускает руки. В 2012 г. вводят новый вид поддержки. На закупку качественного племенного скота бюджет подкинет крестьянам 1 млрд. рублей. Будем надеяться – это поможет не только с говядиной, но и с молоком. Кстати, молочные программы обошлись бюджетам разного уровня гораздо дороже мясных. За три года на молоко потрачено 25,117 млрд. руб., из них 17,822 млрд. руб. – из средств регионов. Результат при этом довольно скромный. Трёхлетний рост составил 979 тыс. тонн. Это – только 3% годового удоя! С дотациями всё хорошо только по свиньям. В них ухнули относительно скромные на общем фоне 3 млрд. руб. – в ответ получили рост на 9%.

Наконец, зерно. На бумаге злаки выглядят прекрасно, но и с ними не всё ладно. Безусловно, РФ стала одним из крупнейших мировых экспортёров зерна. О чём 20 лет назад и не приходилось мечтать. Нет сомнений – пшеничный успех налицо. Но остаётся ряд проблем.

Аграрный эксперт А. Четвериков приводит интересные цифры по трём крупнейшим государствам – производителям хлеба. В Канаде площадь пахотной земли, отведённой под зерно, – 45 млн. га, с них собирают урожай 70–90 млн. т в год. В США под зерном – 180 млн. га, урожай – 400–450 млн. тонн. На этом фоне в России – парадокс. Зерном засевают не многим меньше земель, чем в США, – 120 млн. гектаров. Но урожай собирают ближе к канадскому – 60–110 млн. тонн.

«Получается, пахотных земель у нас в три раза больше, чем в Канаде, а производство зерновых – примерно на том же уровне. В США земли всего на 50% больше, а разница в производстве – четырёхкратная. Проще говоря, если бы мы использовали земли также эффективно, как канадцы: на 120 миллионов га могли бы произвести около 250 миллионов тонн зерна. Если учесть, что внутреннее потребление РФ – 70 миллионов тонн зерна, выходит, вместо заявленных в планах правительства 27 миллионов тонн годового экспорта, могли бы поставлять 180 миллионов тонн», – говорит А. Четвериков.

Иными словами, рано радоваться. Безусловно, по некоторым направлениям Минсельхоз добился хороших результатов. Но ведомству и его главе не стоит успокаиваться на достигнутом и тешить себя слишком радужными отчётами. У сельского хозяйства впереди – огромное непаханое поле для развития.

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