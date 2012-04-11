Титаническая интрига

10 апреля для титанов аэрокосмической промышленности грянул гром. Невероятное оживление в индустрии вызвало сенсационное заявление оборонного детища российского правительства – госкорпорации «Ростехнологии». Компания С. Чемезова собирается пустить с молотка крупнейшего в мире и единственного в РФ производителя титана и магниевых сплавов – объединение ВСМПО-АВИСМА. За право обладания заводами, выпускающими космический металл, в мировой авиационной отрасли развернутся нешуточные «звёздные» войны.

Памятник эпохи

Для космической индустрии и самолётостроения титан то же – что брус для плотника, асфальт для дорожника. Основной строительный материал. Например, в истребителях последнего поколения на титановые сплавы приходится до половины веса машины. В пассажирском лайнере – до трети. Скажем, в Боинге 777 – 59 т титана, в Аэробусе А380 – 146 т, включая 26 т в двигателях. От 40 до 60% этого металла – российского производства.

Что характерно, в гражданской промышленности, кроме авиационной, титан применяется не очень широко. Зато без него не работает оборонка. В советские времена даже придумали такую шутку. Мол, уникальный титановый памятник Юрию Гагарину высотой 42,5 м, установленный на одноимённой площади в Москве, это на самом деле – объект двойного назначения. При таких габаритах он – не только монумент великому человеку, но также – замаскированный стратегический титановый запас СССР.

Правда, впоследствии всплыли точные цифры объёмов производства советской титановой промышленности. Стало ясно – преувеличение изрядное. Единственный в мире титановый памятник весит 12 тонн. Как оказалось, такое количество звёздного металла в СССР выпускали каждый час! В рекордном 1989 г. один-единственный Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод в Свердловской области выдал на-гора 100 тыс. т титановой заготовки. Это вдвое больше, чем в том же году выпустили США, Япония и Западная Европа, вместе взятые.

В общем, СССР титана хватало. Поэтому страна могла позволить себе проекты линкоров и подводных лодок с прочнейшими титановыми корпусами. Тогда как идеологический противник на такое только облизывался. Хотя главным получателем советского титана всегда была авиация. На неё приходилось 55% потребления металла. Ещё 15% – шло ракетчикам и космосу, четверть – корабелам. На всё остальное – отпускали только 5%.

Неудивительно, что с кончиной оборонного заказа спрос на звёздный металл упал до минимума. В 1993 г. выпуск рухнул на 70%. 25 тыс. рабочих в Верхней Салде остались без зарплат. Отрасль чудом выкарабкалась из кризиса. При этом – без малейшего участия государства. Тогдашнее правительство В. Черномырдина металось между закрытием стратегического производства и продажей за гроши иностранцам.

К счастью, предприятия оказались такими же прочными, как их основной продукт. Выжить помогли два обстоятельства. Во-первых, до 90% объёма российского производства титана отправилось на экспорт. С тех пор экспорт не опускался ниже 70%. Во-вторых, космический металл продавали по цене на треть ниже мировой. Кстати, титан и без того – не самый дорогой металл. Нынешняя цена на мировых биржах: 12,5 долл. (368 руб.) за килограмм лучшей титановой заготовки с содержанием металла 99,6%. Килограмм сырья для производства слитков – титановой губки – идёт по 7 долл. (200 руб.), титановую стружку отдают по 4,5 долл. (133 рубля).

Сокрушитель олигархов

И всё-таки титан не зря называют звёздным. Даже заниженные расценки со временем превратили эту промышленность в одну из наиболее привлекательных отраслей. Уже к 2005 г. совладельцы ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешт входили в список 100 богатейших людей России. Всё – благодаря торговле звёздным металлом.

Нельзя сказать, что их миллиарды заработаны лёгким трудом. Например, В. Тетюхина считают самым успешным из бывших красных директоров. На Верхнесалдинском заводе он начинал в 1956 г. технологом и вырос до директора. Вероятно, поэтому – никогда не забывал о реальном производстве. В 1990-е гг. двум капитанам титановой крепости пришлось отбивать атаки враждебных олигархических империй – Вексельберга и Ходорковского! Хотя вокруг бушевали корпоративные баталии, на заводе постоянно обновляли оборудование.

Например, поставили первую в России машину непрерывного литья магниевых слитков. На ней – наладили выпуск магниевых панелей, листов и профилей, которые во много раз дороже сырья. Также – освоили выпуск титановых листов высшего качества. Такие умеют делать только три фирмы в мире. Заодно компания стала номером один в производстве титановых штамповок шасси для больших самолётов.

«Наш продукт – очень ответственного назначения. Производственные отношения в отрасли выстраиваются годами. Во времена кризисов мировые покупатели титана легче всего прощаются с самым простым продуктом, поскольку его можно получить без особых проблем. Но если продукция сложная, на освоение которой требуются многие месяцы и годы, с таким производителем прощаются в последнюю очередь», – объяснял В. Тетюхин.

Но главная заслуга – объединение двух предприятий. Удалось почти невозможное. Пока вокруг рушились производственные цепочки, титановый директор – создал новую. Исторически сложилось так. Завод в Верхней Салде – бывший советский «Завод №95» (впоследствии ВСМПО) – выпускает титановые слитки, штамповку и профили. То есть – продукцию высокого передела. Тогда как АВИСМА – титаново-магниевый комбинат в г. Березники – специализируется на блоках губчатого титана. То есть – полуфабрикате, из которого получают слитки.

Само собой, завод в Верхней Салде – остро нуждался в березниковском сырье. Но с 1993 г. по ту сторону производственной цепочки стояла группа «Менатеп», а председателем совета директоров АВИСМЫ числился её владелец. То есть не кто иной, как М. Ходорковский. Договориться с нефтяным олигархом об объединении заводов не получалось, каждая из сторон тянула одеяло на себя. Естественно, владелец ЮКОСа обладал подавляющей мощью.

Дела владельцев ВСМПО шли под гору, но тут помог неожиданный поворот событий. В 1999 г. всплыло: в ходе приватизации березниковской АВИСМЫ

М. Ходорковский обязался перед правительством вложить в развитие комбината 36 млн. долларов. Договора не выполнил. После этого Федеральный фонд имущества потребовал от олигарха вернуть титановые акции. Тот отказался и быстро продал бумаги американскому миллиардеру Кеннету Дарту. После многолетних хождений по рукам эти акции выкупило ВСМПО. В 2004 г. объединение двух предприятий состоялось. Так появилась крупнейшая в мире титаново-магниевая корпорация.

Правда, праздник победивших объединителей продолжался только два года. В 2006 г. над титановым шатром навис колосс Ростехнологий. Ведомство С. Чемезова не скрывало огромного финансового интереса – в то время ожидали взрывного спроса на титан со стороны Китая, объявившего о начале грандиозной программы развития национального авиапрома. Аналитики в один голос предсказывали – цены на звёздный металл подскочат в 1,5–2 раза. Разумеется, надвигавшийся мировой кризис похоронит эти планы и отбросит цены на уровень 10-летней давности. Но тогда об этом никто не догадывался.

Ростехнологии запрягали недолго. Несмотря на бурное возмущение бывших владельцев, в 2007 г. контрольный пакет акций титанового концерна в добровольно-принудительном порядке отошёл Ростехнологиям. Правда, на переходный период В. Тетюхина оставили директором компании. Но уже в 2009 г. – отправили на пенсию, заменив 33-летним ставленником С. Чемезова (не имевшим сколько-нибудь значительного опыта работы в металлургии).

Оборонка в офшорах

Впоследствии всплыли захватывающие подробности металлургической сделки. Во-первых, оборонная корпорация забрала 70% акций крупнейшей в мире титановой компании. Как оказалось, 45% бумаг проделали извилистый путь и теперь формально принадлежат не напрямую Ростехнологиям, а двум неизвестным офшорным компаниям.

Во-вторых, ведомство С. Чемезова, разумеется, засекретило сумму, за которую выкупило долю В. Брешта и В. Тетюхина. По неофициальной информации, им заплатили 1,2 млрд. долларов. Хотя это было на треть меньше тогдашней реальной рыночной цены, у Ростехнологий всё равно не нашлось собственных денег. Средства взяли в кредит у коммерческих банков. Не просто так – под залог акций ВСМПО-АВИСМА!

В-третьих, долг висит до сих пор. К концу 2010 г. на него набежали проценты – более 100 млн. долларов. Что характерно, Ростехнологии попытались переложить свои долги на правительство. То есть – на федеральный бюджет. В декабре 2010 г. госкорпорация выжала из государства субсидию в 16,282 млрд. руб. – на выплаты по титановому кредиту.

В-четвёртых, финансовые игры госкорпорации ударили по титановому предприятию. В момент покупки было объявлено: после перехода в руки госкомпании ВСМПО-АВИСМА получит 30 млрд. руб. на развитие производства. Из-за долгов план отменили. Сначала масштабное обновление мощностей перенесли на 2012 г., затем передвинули на 2014 год.

Наконец, последний удар. Выданной правительством финансовой помощи не хватило. Поэтому в апреле 2012 г. Ростехнологии объявили о вынужденной распродаже титановых акций. Продать собираются – те самые 45%, принадлежащие двум офшорам! Самый интригующий вопрос – кто станет покупателем? Тут стоит призадуматься. Ещё в июне 2011 г. глава Ростехнологий С. Чемезов как бы случайно обронил – он не исключает возможной продажи акций титановой корпорации её основным заказчикам.

Надо сказать – это две авиакорпорации. Североамериканский «Боинг» и европейский «Эйрбас»! Обе давно положили глаз на дешёвый российский титан. При этом, закупая его в РФ, они не только не тратят, но – отлично зарабатывают. Суть комбинации: каждый раз, одновременно с подписанием долгосрочных контрактов на поставку титана, авиаконцерны выбивают из российского правительства обещания закупить крупные партии самолётов! Например, в апреле 2009 г. «Эйрбас» подписал с РФ долгосрочный титановый контракт на 4 млрд. долларов. Но одновременно – выбил себе квоту на участие в правительственной программе по субсидированию обновления российского авиафлота. Речь идёт о закупке 40 дальнемагистральных и 115 среднемагистральных лайнеров. Это больше, чем весь нынешний парк всех российских авиакомпаний, вместе взятых!

Что в итоге? Бывшие владельцы титановой корпорации, разумеется, вели себя не как агнцы божии. Но по крайней мере за 20 непростых лет – не разворовали и не погубили стратегически важное предприятие. Наоборот – держали на плаву, как могли. В результате – создали крупнейшую титановую компанию на планете.

Теперь она в руках новых хозяев. Якобы – ратующих за укрепление обороноспособности, отстаивающих государственные интересы и т.д. Итог их пятилетней деятельности – замороженные инвестиции и реальная перспектива перехода уникальной титановой корпорации в руки зарубежных авиаконцернов.