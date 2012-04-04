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Государство доигралось

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Государство доигралось

Единственная работавшая в РФ крупная государственная лотерея, сборами от которой собирались финансировать значительную часть расходов на Олимпиаду-2014 в Сочи, оказалась банкротом, задолжавшим госказне почти 2 млрд. рублей. Трудно поверить, что это случилось само собой, просто так. Это так же вероятно, как честное разорение богатой золотой шахты или крупнейшего алмазного рудника.

Люди, которые близко знакомы с лотерейным бизнесом, не склонны откровенничать. Но иногда их прорывает. Тогда узнаёшь, что это дело - не просто золотое дно. Лотерея по определению не может быть убыточной. Фактически она заменяет печатный станок для денег. Главное – не уставая собирать всё новые сверхдоходы.

Известны такие примеры. За счёт знаменитой лотереи «Спортлото» СССР полностью покрывал расходы на советский спорт. «Национальная лотерея Великобритании» приносит государству больше денег, чем любой другой источник дохода. В общем, картина ясна. Во всём, кроме одного. Когда в 2006 г. создавали лотерею «Гослото», чиновники обещали следующее.

Во-первых, общая прибыль от «Гослото» к моменту начала Олимпиады должна была составить 26,9 млрд. рублей. Все деньги предполагалось адресно направить на финансирование Федеральной целевой программы «Развитие Сочи».

Во-вторых, государственная лотерея должна была оттянуть на себя огромную часть доходов у процветающих в уютной тени частных лотерей. Всего в РФ – 117 различных розыгрышей. Государственные – в меньшинстве. Потенциальные сборы с этого рынка эксперты оценивают в 25–30 млрд. руб. в год. Реально – государство получает от частных лотерей доход с суммы менее 5 млрд. руб. в год. Доход государства от розыгрышей так мал, что Росказначейство даже не считает нужным показывать эти деньги отдельной строкой в доходах бюджета. Хотя обычно там прописывают и самые крошечные статьи.

Вдобавок не все лотерейщики соблюдают правила игры. По «Закону о лотереях» организатор должен отдавать на выплату выигрышей не менее половины собранных денег. Ещё 10% – необходимо жертвовать на благотворительность. Оставшееся – доход лотерейной компании. Но как бы не так! «Проведённый анализ рынка показал: организаторы лотерей в России направляют на выплату выигрышей только 20–30% от продажи билетов. При том, что по закону обязаны отчислять 50%», – заявил в своё время глава Сбербанка Г. Греф.

Надо сказать, бывший министр экономического развития не просто так заинтересовался лотерейной темой. Став крупнейшим банкиром России, он начал активно лоббировать идею коренной реорганизации лотерейного бизнеса. Герман Оскарович предлагал отлучить от золотого лотерейного дна многочисленные частные компании. Заодно – наложить мораторий на организацию новых розыгрышей.

За этим стояло понятное желание получить монополию на лотереи. Разумеется, желательно немедленно передать её Сбербанку. Прибыли маячили огромные, но не судьба. Вскоре в государственных умах начались разброд и шатания. В результате вместо единственной гослотереи, как это сделано в большинстве стран, появились десятки мелких ведомственных розыгрышей. Например, Минобороны получило добро на проведение 16 различных лотерей под маркой «Победа». Россвязь выбила лицензию на тиражную лотерею «6 из 49». К лотерейному движению примкнула даже госкомпания РЖД. Она учредила «РЖД лото» и принялись продвигать собственную лотерею-стиралку «Вокзалы России».

Все эти ведомственные розыгрыши не смогли составить конкуренцию давно процветающим частным лотерейным предприятиям. Единственным кандидатом на трон выглядело «Гослото». Надежды оказались напрасны.

В ходе разбирательств всплыли такие цифры. В действительности в 2006–2011 гг. «Гослото» перечислило в бюджет только 2 млрд. рублей. Причём сам по себе лотерейный доход составил только 9% от этой суммы. То есть менее 200 млн. рублей. Остальное добавил Газпромбанк, владеющий 99% ООО «Орглот». То есть – организации, в 2006 г. выигравшей конкурс на право проведения гослотереи. Богатому банку-владельцу пришлось восполнять недостачу. Поскольку, согласно бухгалтерским отчётам, все годы «Гослото» перебивалось с хлеба на воду. Например, в 2009 г. оператор лотереи понёс убыток 4,6 млрд. руб., год спустя потерял 612 млн. рублей.

Провал особенно удивительный, поскольку «Гослото» в своё время заявляло об успешном открытии 60 тыс. пунктов торговли билетами по всей стране и наличии 500 тыс. постоянных участников лотереи. Также проскальзывала информация – «Гослото» захватило треть огромного лотерейного рынка.

Как бы то ни было, госконтракт сорван. Минспорттуризма, которому правительство в 2006 г. поручило организацию «Гослото», – умыло руки. Как выяснилось, ещё два года назад министерство объявило правительству: условия лотерейного контракта невыполнимы. После чего государство невзначай вычеркнуло гипотетические доходы от «Гослото» из перечня источников финансирования Олимпиады. Долги, между тем, остались. Теперь Минспорттуризм разбирается с недостачей 1,96 млрд. руб. в арбитражных судах. Остальным – остаётся ждать, расхлебают ли слуги закона очередную олимпийскую финансовую заварушку.

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